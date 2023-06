Případ „černých duší“ na Moldavě. „Nedemokratický přístup,“ řekla stěžovatelka. Tamní volby dala k Ústavnímu soudu

reklama

„Do seznamu voličů je zapsána méně než jedna polovina osob, které mají v obci trvalý pobyt. Už tento nepoměr vyvolává řadu pochybností o řádném zpracování voličského seznamu. Notabene, přidá-li se k tomu takřka svévolné vyškrtnutí některých voličů ze stálého seznamu voličů ze strany paní starostky. Stěžovatel je přesvědčen, že k tomuto vyškrtnutí došlo zcela neoprávněně a v rozporu s platným zákonem o volbách do zastupitelstev obcí, jakož i Listinou základních práv a svobod a Ústavou ČR,“ zní jeden z bodů ústavní stížnosti Ivety Boudišové z obce Moldava. Ta zpochybňuje tamní opakovaný průběh voleb. O co jde?



Dvojité volby



Moldava v Krušných horách při hranici s Německem má sice jen přes dvě stě obyvatel, ale udály se tam dost podivné věci a tamní „komunálky“ připomínají skákání na trampolíně. Starostka Lenka Nováková z uskupení Otevřeně ke všem před loňským zářijovým komunálním hlasováním vyškrtla ze seznamu téměř padesát lidí v přesvědčení, že mají jen formální trvalý pobyt kvůli volbě jedné strany. Předseda volební komise Oldřich Kozler za Svobodu a přímou demokracii (SPD) jim ale umožnil hodit hlasovací lístek do urny a SPD vyhrálo, přičemž Otevřeně ke všem bylo druhé.

Ústavní stížnost



„Případ takzvaných černých duší v Moldavě je spíše o udržení moci než o demokratickém přístupu. Pokud to starostce projde, půjde o návod, jak si udržet obec pod kontrolou za každou cenu. To mi potvrdila i policie,“ sdělila po prvních volbách ParlamentnímListům.cz lídryně SPD Iveta Boudišová. V rozhovoru před opakovanými volbami také prohlásila: „Soud bohužel přihlížel k seznamu voličů, o kterém svévolně a také bez souhlasu zastupitelů a občanů rozhodla starostka. Podle nám neznámého klíče vyloučila občany z volebního seznamu v celé obci. Odmítla to vysvětlit. Jednalo se i o občany, kteří k obci vztah mají a v minulosti v ní prokazatelně trvale žili. Je zajímavé, a touto skutečností se nikdo nezabýval, že lídra kandidátky Spolu, pana Leitermanna a jeho rodinu, která se účelově přihlásila k trvalému pobytu pár měsíců před volbami, nevyškrtla.“





A právě zastupitelka, šéfka kontrolní komise problémové obce a podnikatelka Boudišová, jak už bylo zmíněno, podala ústavní stížnost, v níž zpochybnila rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, ale i opakované volby. Ve stížnosti, kterou mají ParlamentníListy.cz k dispozici, se také píše: „Podle volebního zákona stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášení k trvalému pobytu. Podle ustanovení volebního zákona občan, který po sestavení stálého seznamu voličů nabude nebo pozbude práva volit, bude do tohoto seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut.“ Navrhuje tak skrze stížnost sepsanou advokátkou Lenkou Šrámkovou Ústavnímu soudu zrušit rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem.



Tak uvidíme...



„Čekám, jak rozhodne Ústavní soud,“ sdělila nám staronová starostka Moldavy Nováková a k dalším otázkám doplnila: „Nezlobte se, já vám po telefonu takhle odpovídat nebudu. Nemám o to zájem, konkrétně v ParlamentníchListech.cz. Není to pro mě důvěryhodné médium, takže k tomu nechci nic dodávat. Počkám si, jaké zaujme stanovisko Ústavní soud.“

Advokátka stěžující strany Šrámková ParlamentnímListům.cz napsala, že stížnost byla podána v zákonné lhůtě a věří v rozsudek ve prospěch své klientky.



Vedení Moldavy bylo ustaveno poté, co se sdružení Otevřeně ke všem dohodlo s koalicí SPOLU a v devítičlenném zastupitelstvu mají většinu šesti hlasů. Nicméně úplně poslední tečku za „volební trampolínou“ na Moldavě by měl udělat Ústavní soud.

