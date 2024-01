Přísaha v Lucemburku je pro mě svatá, ujistila Jourová na výroční akci k EU

"Prosím pěkně, jestli budete v jedné větě nadále opakovat, že Česká republika patří mezi největší zastánce rozšíření a ve stejné větě řeknete, že Česko nicméně dál trvá na právu veta, tak říkáte nesmysl," vzkázal některým českým politikům bývalý eurokomisař Štefan Füle. Stalo se v Lichtenštejnském paláci v Praze na konferenci "20 let tvoříme Evropu".

"Máme jednu dospělou generaci, která žije v podmínkách pevného zakotvení naší země mezi zeměmi demokratického světa. Taková maličkost. Připravili jsme v připomínce výročí návrh zákona, kterým bychom chtěli postavit vstup do EU naroveň vstupu do NATO, aby se první květen stal památným dnem České republiky a připomínal toto výročí," sdělil na úvod ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Máchův "první máj" se kromě svátku zamilovaných a oficiálního Svátku práce stane tedy úředním "dvousvátkem". Na konferenci "20 let tvoříme Evropu" toho zažily ParlamentníListy.cz ale mnohem více.

Fotogalerie: - Mimořádná o korespondenční volbě

Premiér a eurokomisařka

Těch akcí se k davacátému výročí vstupu Česka do Evropské unie po republice prý chystá několik desítek. Následně promluvil premiér Petr Fiala a dějepisář se v něm nezapřel: "Je potřeba si uvědomit, že Evropu tvoříme mnohem déle. Skutečnost je taková, že Evropu jsme vytvářeli vždy a zpravidla jsme také patřili do hlavního proudu evropské civilizace, což vzhledem k tisícileté tradici historie našeho státu, poloze uprostřed kontinentu to ani nemohlo být jinak. České země vždy ovlivňovaly evropské dějiny..."

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová si myslí, že začínáme fungovat jako stát, který má ambici a schopnost ovlivňovat evropské dění. "Díky programu Erasmus máme o milion více dětí v Evropské unii," zavtipkovala. Česká republika se podle ní stala vysoce atraktivní zemí pro investory. Po invazi Ruska na Ukrajinu je prý hlas europolitiků ze střední a východní Evropy daleko silnější.

"Rozšíření Evropské unie vyžaduje odvahu růst geograficky a politicky a je to historická nutnost. Proto jsem ráda, že mě ještě v komisi zastihla pozitivní jednání s Ukrajinou a dalšími státy, které nás možná posune k rozumnému termínu vstupu nových zemí," doplnila s tím, že toto je rok, kdy budeme požadovat spravedlivý mír načrtnutý ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. A zakončila citováním Václava Havla: "Cítím-li se Evropanem, neznamená to přece, že přestávám být Čechem. Je tomu právě naopak. Jako Čech jsem i Evropanem. Poeticky říkám, že Evropa je vlast našich vlastí."

Slova všech eurokomisařů

Posléze se na pódiu setkali všichni čtyři čeští eurokomisaři, což se prý ještě nestalo. Historicky první eurokomisař Pavel Telička sdělil, že prý člověk musel svléknout národní dres a obléci odlišný. Další Vladimír Špidla hodně vzpomíná na přísahu u Evropského soudního dvora, v níž bylo klíčovou větou, že "komisař musí zastávat zájmy Evropské unie a nesmí zastávat zájmy národní a ani od národních vlád nesmí vyžadovat jakékoliv konzultace". Následující Štefan Füle si hodně pamatuje na poslední schůzku Evropské komise s ruskou vládou v Moskvě v roce 2014 a o několik měsíců později vysvětlování ukrajinského prezidenta, proč nemůže podepsat asociační dohodu.

Jak sdělila Jourová, občas se jí v Evropské komisi český pohled nepodařilo prosadit. "Jak říkal Hašek, každej jsme odněkud. Zkrátka, když komisař přijde do komise, tak neprojde lobotomií a nestane se čistým Evropanem. Všichni jsme přinášeli a přinášíme specifický pohled, reakce, historickou paměť a zkušenost," dodala s tím, že však přísaha v Lucemburku je pro ni svatá.

To většinové chvalořečení pokračovalo, ale to už se reportér ParlamentníchListů.cz vydal z luxusních chodeb a sálů Lichtenštejnského paláce u břehů Vltavy do ulic metropole chudnoucího státu, ve kterém většina lidí své Sněmovně a vládě nevěří.

