Přišli jste o rozum, vzkazuje vám Zdeněk Svěrák. Známá umělkyně natočila naštvané VIDEO

S kandidujícími či politicky uvědomělými umělci se v komunálních a senátních volbách opravdu roztrhl pytel. Jan Hřebejk kandiduje na Praze 5. Za ODS jako nestraník zase v Praze kandiduje do Senátu herec Vladimír Kratina. A muzikant David Koller ve videu „třídí odpad“. Nyní své barvy odhalili další dva umělci, Zdeněk Svěrák a operní pěvkyně Dagmar Pecková. Svěrákův rozhovor se nachází na facebookových stránkách Spojených sil pro Prahu, Dagmar Pecková má svůj dvouminutový projev na serveru YouTube.

První otázka v interview se známým cimrmanologem mířila na to, jak vnímá Svěrák současnou politickou situaci. Svěrák přiznal, že už jí moc nerozumí, ale pochopil prý, že nejen u nás, ale všude vítězí populismus na celé čáře. „Zřejmě se podařilo ovládnout mínění voličů, přimět je, aby podpořili to, co se zrovna někomu hodí,“ myslí si a přidal příklady jako Trump, Zeman či Babiš. Proti populismu a demagogii se prý těžko bojuje, neboť lidé neradi slyší, že je něco komplikované, a naopak mají rádi jednoduchá, třeba i vylhaná hesla, míní herec.

Pak přišla otázka na to, zda stále podporuje Starosty a nezávislé. „Já jsem Starosty podpořil a podporuju je a věřím jim i teď. Tak doufám, že nebudu zklamanej,“ vyslovil přání Svěrák. Například ČSSD a ODS prý důvěru úplně prohospodařily a měly dojem, že zde budou navždy. Pak následoval propad, za který si dle něj mohou z velké míry samy. Ale na druhou stranu, podnikatelé, dříve přisátí na politiky, údajně zjistili, že je jednodušší si založit vlastní stranu nebo hnutí.

Svěrák se také svěřil, že politický boj ho „stresuje, rozdírá mu duši“. Proto podpořil Schwarzenberga a Drahoše ve volbách proti Zemanovi a pak se zase z politického dění stáhnul. S tím souvisela i další otázka, co by Svěráka vyburcovalo na hradby. „Muselo by to být něco naprosto zásadního, kde by šlo o samu podstatu naší národní existence. Třeba kdyby hrozilo naše vystoupení z Evropské unie! Nebo zničení nezávislosti médií veřejné služby! To bych se asi probral ze zimního spánku a vyjel z Blaníku,“ zažertoval známý herec z divadla Járy Cimrmana.

Pak ještě dodal: „Někteří lidé si myslí, že bychom měli opustit přístav Evropské unie. Já bych se rád zeptal, co ta naše česká lodička udělá, až opustí evropské břehy a uvidí na svém levoboku torpédoborec s ruskými výsostnými znaky…“

Svěráka prý rozčarovaly poslední parlamentní volby, takže pak na jednom koncertu prohlásil, že český národ přišel o rozum. „Nikdy nám nebylo tak dobře jako teď, a přesto si zvolíme ukřičeného japonského vlastence, nebo někoho, kdo chce tuhle zem řídit jako svoji firmu,“ podivoval se herec. Prý lidé podlehli kouzlu jednoduchých řešení. „To je zase ta víra v jednoduchá zázračná řešení a nevíra v trpělivou práci a kultivaci hodnot. Možná to souvisí se vznikem internetu a sociálních sítí,“ vyslovil obvinění. Prý když se dá vše „vygůglit“, tak mají lidé pocit, že nepotřebujeme vzdělance, ale moudří lidé dle jeho slov vědí, že svět je složitý a cesta k jeho zlepšení pracná. Ale má naději, že i populismus se vyčerpá.

Na závěr Svěrák ujistil čtenáře, že má smysl chodit na demonstrace. „Mocní se těch lidí na náměstích bojí. Samozřejmě je rozdíl, jestli ta náměstí jsou plná, nebo poloprázdná. Ale jednou se přeplní a věci se dají do pohybu,“ sděluje herec svou prognózu. A jeho podpora loni prý pomohla Starostům do Parlamentu, takže doufá, že pomůže i v Praze.

Další umělkyně, která promluvila o volbách, je Dagmar Pecková. Ve videu titulovaném „ANO, kradou“ prohlásila o sobě, že je vytrvalá, houževnatá a pilná a že má slušný morální kredit. Před dvěma lety založila festival v Chrudimi, který prý celé město podporuje. Po jednom vystoupení za ní přišel muž s kyticí, se kterým se, dle svých slov bohužel, vyfotila. Jednalo se o kandidáta ANO Františka Pilného. Ten prý její fotku použil bez jejího souhlasu v předvolební kampani. „Slibuje nějaký dobro, který neviděl ani z rychlíku,“ vyjádřila se o kandidátovi. Kdyby se jí zeptali, zda podpoří chrudimské ANO, řekla by jasně ne, což prý dobře vědí. „Zkoušet to na mě tímhle způsobem, to prostě není cesta,“ zakončila své video pěvkyně.

