Přispěvatelka časopisu Týden označila ParlamentníListy.cz jako dezinformační web. Bez důkazů. Redakce žádá omluvu

V časopisu Týden vyšel článek v rubrice Pod lupou s názvem Porno na Vltavě 2.0. Autorka článku Radka Smejkalová si bere na paškál radního Českého rozhlasu Tomáše Kňourka za ostrou kritiku pořadu, ve kterém zazněla slova jako z tvrdé pornografie. Navíc v devět hodin dopoledne. Opřela se i do ParlamentníchListů.cz, které označila jako dezinformační.

Připomeňme si, o co šlo. Český rozhlas Vltava odvysílal v sobotu 7. července od devíti hodin dopoledne hudebně literární koláž s názvem: ‚Ahoj! Aneb na začátku byla voda!‘. Ve zmíněném pořadu bylo citováno z knihy Linie Krásy. Citace: „S úsměvem si prohlížel Wanyho těsné černé plavky, jeho křehké světle hnědé tělo a jako obvykle provokující penis, který mu zrovna teď trčel nad koulemi drze jako vykřičník“. Ta se nelíbila mnoho posluchačům, kteří poslouchali v dopoledním čase Český rozhlas. Ukázka se nelíbila ani radním Českého rozhlasu. Nejvíce kritiky vznesl Tomáš Kňourek, podle kterého šlo o tvrdou pornografii.

„Pokud se někdo bude točit na tom, že jednotlivá slova jako pták nebo koule nejsou vulgarity a nemohou děti nijak ovlivnit, tak dle mého musíme toto posuzovat podle daného kontextu. A ten kontext vulgární byl," řekla k tématu předsedkyně rady ČRo Hana Dohnálková. Podle ní se tak Český rozhlas dopustil porušení zákona.

Šéf ČRo následně označil odvysílání pořadu za pochybení.

Pisatelka Smejkalová zapomněla zdůraznit i tento postoj nejvyšší zástupkyně rady Čro a taktéž generálního ředitele instituce a v článku ironicky hodnotí výhradně slova radního Tomáše Kňourka.

„Evidentně odborník na literaturu i porno. Aby toho nebylo málo, tento strážce našich mravních hodnot na dezinformačním webu Parlamentní listy šmahem odsoudil slavného spisovatele jako „chlípníka“ a „homosexuálního aktivistu převlečeného za spisovatele“ a ještě do toho zamotal islám, polévání kyselinou a bodání nožem jako další ukázky denních praktik ve zjevně morálně upadající Velké Británii,“ vysmívá se Smejkalová radnímu Českého rozhlasu.

Výše uvedená pisatelka Smejkalová ovšem při psaní zapomněla na základní novinářskou poučku. Tou je ověřování faktů. Proto ParlamentníListy.cz této pisatelce připomínají, že resort vnitra na přímý dotaz naší redakce už téměř před rokem odpověděl, že „žádné seznamy nevytváří,“ tedy na žádném oficiálním ani neoficiálním seznamu dezinformačních webů ParlamentníListy.cz nefigurují.

Stránky, které se naopak snaží o pokrytí dezinformačních webů, slovenští Konspiratori.sk, v říjnu 2017 ze seznamu dezinformačních webů ParlamentníListy.cz odstranily - a do kategorie důvěryhodných webů zařadily ParlamentneListy.sk.

Redakce ParlamentníchListů.cz bude za toto nepodložené osočení pisatelky Smejkalové žádat omluvu a uvedení celé naší reakce – tedy tohoto článku. Smejkalová při svém útoku na naši redakci navíc nedala jakémukoli zástupci PL možnost reagovat. Na což máme z hlediska institutu odpovědi a dodatečného sdělení podle tiskového zákona právo.

Tímto textem Smejkalová evidentně porušila i etický kodex novinářů. Byl to přitom právě časopis Týden, kde Smejkalová napadla ParlamentníListy.cz, který jako první tištěné médium u nás zveřejnil svůj etický kodex na stránkách časopisu. Psal se rok 1998.

Vybraná pasáž shora zmíněné knihy:

...na molo v modrých plavkách zase vykročil jako první. Otočil se a povzbudivě se zazubil na Waniho, který otálel u zatočeného zábradlí žebříku a zíral na vzdálené hlavy plavců, jako kdyby nechápal, jak se tam mohli dostat. S úsměvem si prohlížel Waniho úzké černé plavky, jeho hladké, křehké, světle hnědé tělo a jako obvykle provokující penis, který mu zrovna teď trčel nad koulemi drze jako vykřičník. Černé kudrny mu ve vodě skoro zplihly a visely mu přes oči a uši. Nick se pohupoval vedle něj a ucítil na nadloktí jeho stisk. Zatápal nohama, konejšivě vklouzl Wanimu mezi kolena, volnou rukou mu sčísl vlasy dozadu, a tak Nick místo aby ho popadnul nebo polechtal, celý rozesmátý vystřelil nad vodu a zalykavě se nadechoval. Kdyby zrovna kolem neproplouval nějaký zvědavý starý mužský, byl by ho políbil. Srovnával dnešní zdejší klid a ledovou vodu s loňskými návaly za horkých nedělí, kdy se na voru všichni mačkali a skákali do vody, na záchodcích bylo plno a dychtivo, a teplouši polehávající na trávě se paktovali do desítek nevraživě konkurenčních part. Pak nastalo jakési příměří, a všichni se vrátili na palubu, takže když Nick plaval kolem, naskytl se mu pohled na svěšené nohy, scvrklé ptáky v bizarních úhlech, mokré pramínky vlasů a lesklou kůži, vor plný mužů...

