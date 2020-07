Přitlučte jej hřebíky, co jste čorli při ukřižování Krista a utíkejte! Radí Romům Samková

Před pár týdny mi v nakladatelství Olympia vyšla knížka s názvem „Pohledy zpět – výhledy vpřed“. Obsahovala moje texty, které vyšly na serveru Parlamentní listy v letech 2012 – 2019. K nim jsem pro knižní vydání doplnila ještě pár slov navíc… Protože od chvíle, kdy texty vyšly na světlo boží, začaly žít svým vlastním životem. Jsem hrdá na to, že dva z těchto mých textů či rozhovorů patří do první desítky vůbec nejčtenějších článků tohoto internetového média. To už o něčem svědčí, ne? Možná o tom, že moje úvahy lidé rádi čtou. Ale vždycky mají jednu stejnou výhradu: je to moc dloooouhýýý! Tak jsem se rozhodla, že čtenářům Parlamentních listů vyjdu vstříc. Budu psát. Budu psát pro ně. A budu psát krátce. Na dloooouhýýýý úvahy si kupte knížku – a tady máte moji krátkou úvahu č. 1.

„A vrazte do toho Zdechovského…“

Tak tyhle všechny funkce najednou brilantně zvládne pan europoslanec Zdechovský. Ano, on, náš nejfotogeničtjší ze všech poslanců! Kam své oko napře, tam se úspěch čarokrásně dostaví. Třeba synečci Michalákovi – ti se mu povedli… a mnohé další. Nyní se rozhodl, že s romským europoslancem z Levoče, Petrem Pollákem, taktéž to členem poslaneckého klubu Evropské lidové strany, se pustí do řešení „romské problematiky“. Zatím není známo, zda se pan EP Zdechovský již oddal základní podmínce pro „řešení“, totiž, zda přespal… Všichni přespali: Kocáb přespal, E. Džamilka přespala… protože přespat ve vyloučené lokalitě mezi Romy, to vám přinese to správné osvícení. Ale možná, že Peterko vyzařuje sám o sobě a netreba prespávať… (tak mi přišlo nějak na mysl pěkné lidové slovenské slovo „prespanka“…).

Bože Kriste milosrdný, ty to vidíš… Podle starobylé romské pověsti mají prý Cikáni dovoleno krást, protože když Ježíše křižovali, tak ty hřebíky, kterým jej měli na kříž přitlouct, začorovali a tím jeho utrpení oddálili. Tak jestli ty hřebíky ještě maj, žádám romskou komunitu, ať je vydaj a zatlučou je do Zdechovského, případně ještě učiní další vhodná opatření (jako osikový kůl do srdce – s křížem bych to nezkoušela, s ohledem na ty lidovce), aby zabránili jeho zmrtvýchvstání. Protože Zdechovský jde OPĚT páchat dobro. Tak jako vždycky všichni. Tak sociálních bytů se pánům poslancům zachtělo… Protože Romové, to je SOCIÁLNÍ problém, že? No jistěže: jestliže nemůžete být Romem (jak by řekl Zdechovský: hrdým Romem) jinak než jako příslušník jisté sociální skupiny, no tak se té sociální skupiny držíte zuby nehty, že… I kdybyste měli sociální byt ve věžovitý vile samotného Okamury… Aby Romové přestali být tou nesmyslně opečovávanou a uměle udržovanou sociální skupinou, museli by pánové (a v případě poslance Polláka to je doopravdy pozoruhodné, že se nechal takto zmanipulovat a zapřel svou příslušnost k romskému, ano, NÁRODU) tak tedy museli by pánové přiznat, že Romové jsou NÁROD, a ne nějaká dementní sociální skupina. A museli by jim přiznat NÁRODNÍ práva. Například vzdělávání ve vlastním jazyce. Protože jazyk určuje myšlení. Protože jazyk je nástrojem duše. A o duši by měl pan Zdechovský něco vědět, protože kdysi velmi dávno, když byl ještě člověkem, měl vystudovanou psychologii. No, možná právě proto ví, jak na Romy… jak jim UKRÁST DUŠI. Už konečně, definitivně. Sociálně. Čhavale, máte už ty hřebíky? To jsou mi teda VÝHLEDY…

