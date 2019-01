Přiznání Jaroslava Kubery. S Milošem Zemanem prý prováděli věc, u které Radek Vondráček úpěl

Vášnivý kuřák, předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), novinářům prozradil, že vykouřil skoro krabičku cigaret a prezident patrně přibližně stejný počet. Vondráček při odchodu ze schůzky uvedl, že si i vzhledem ke svému původu připadal jako moravské uzené.

Navzdory tomu Vondráček setkání vnímá jako přátelské a neformální. „Já jsem říkal: příjemně strávené dvě hodiny pasivního kouření s panem Kuberou a s panem prezidentem,“ řekl novinářům předseda dolní komory, bývalý „společenský kuřák“. Kubera potom, co nahlédl do krabičky cigaret, vypočítal, že cigaret vykouřil 16. „Nevím u pana prezidenta, ale kouřil stejně. Samozřejmě pan předseda Sněmovny úpěl,“ poznamenal šéf Senátu.

Jaroslav Kubera ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Obědové menu tvořila pražská šunka od kosti s čerstvým křenem, telecí medailonky s omáčkou z hříbků, variace domácích knedlíků, čokoládová zmrzlina, káva, čaj, portské a hruškovice.

Předsedové obou parlamentních komor dostali od prezidenta knihu o lánské oboře. „Zrovna možná byste hned mohli spekulovat, proč o lánské oboře, když je tam nějaký problém. Ale to s tím opravdu nesouvisí,“ podotkl Kubera. Vondráčka zaujaly fotografie v knize, a protože v oboře nikdy nebyl, knihu chápe jako pozvánku. Zakázky Lesní správy Lány vyšetřuje policie.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tři nejvyšší ustavní činitelé hovořili například o příští schůzce ústavních činitelů o koordinaci zahraniční politiky, která se uskuteční koncem ledna, o Brexitu i o dalších tématech, k nimž aktuálně patřilo i výročí sebeupálení Jana Palacha. Vondráček uvedl, že má na Palachův čin jiný pohled než Kubera, který je na rozdíl od předsedy dolní komory pamětníkem této události. „Je to zajímavá debata, když se baví ty generace mezi sebou, co vlastně pro koho jak a co znamená,“ podotkl. Prezident se k tématu podle Vondráčka vyjadřoval minimálně.

Psali jsme: Jan Veleba: No nevolte ho, když je tak dobrý..., džentlmen Kubera vyděsil Takáče. Šlo o Huawei a čínského velvyslance Osobně uctí Palacha šéf kanadské Dolní sněmovny, věnci Babiš a Zeman Co se tu děje, už není normální. Korektnost už je taková, že se bojíte otevřít pusu. Jaroslav Kubera prozradil čeho se obává

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp