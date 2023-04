Pro Ukrajince máte cukr, na české občany bič, vmetl Okamura Bartošovi. A když spustil o banderovcích, šlo do tuhého

reklama

Terezie Tománková debatu otevřela tématem rušení 300 poboček České pošty. „Šlo to, nebo nešlo to udělat jinak? Bez toho naštvání?“ chtěla vědět moderátorka, zda se frustraci lidí dalo vyhnout.

„Já si myslím, že se to nedalo udělat jinak. Pamatuju si, v minulém volebním období, když přišel pan Hamáček jako ministr vnitra, byl u toho i pan Okamura, že potřebuje schválit navíc 1,5 miliardy, protože pošta má velké problémy,“ začal Bartoš.

Poté se zastal ministra Rakušana. „Já jsem sledoval vystoupení pana ministra (vnitra Víta) Rakušana, který jedná transparentně. Ona každá transformace obsahuje i bolestné kroky,“ pokračoval s tím, že transformace celé pošty je zcela nezbytná, mají-li být služby České pošty zachovány ve všech městech. Aby pošta nezkrachovala, aby si lidé měli kam chodit pro důchod, pokud chtějí, a tak podobně.

Další cestu vidí v digitalizaci některých služeb.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když dostal prostor Okamura, hned se rozjel zostra. Prohlásil, že pro Ukrajince vláda peníze má – ale pro Českou poštu ne.

„Na úvod bych řekl, že hnutí SPD zásadně odmítá rušení 300 poboček České pošty a propouštění zaměstnanců. To, co předvádí vláda, je absolutně nesystémové. Já jsem byl v Třinci, v tom kraji jsem byl zvolen poslancem, a vy ponecháváte poštu jen ve Starém Třinci, kam jsou hned dvoje schody. Českou poštu řídí politici, ministr vnitra Rakušan vyměnil dozorčí radu a toto je výsledek. Teď to dejme do kontrastu toho, že jste přes 50 miliard dali pro Ukrajince a na Ukrajinu – a teď nemáte 1 miliardu pro Českou poštu,“ soptil Okamura.

„Jelikož bývalý šéf České pošty měl plat 8 milionů ročně, tak kdybychom tyto peníze dali nějakému rakouskému manažerovi, tak by tu Českou poštu transformoval. Peníze na to jsou. Já jsem ukázal, že je posíláte jinam,“ tepal Bartoše a jeho kolegy z vlády Okamura.

Zajímavé je, že v Kolíně, odkud je pan ministr Rakušan, tak tam se ruší jen jedna pošta. To je zajímavé,“ kroutil hlavou Okamura. Poté konstatoval, že vláda se chystá část pošty privatizovat, s čímž Okamura nesouhlasí. Poté zopakoval, že kdyby vláda chtěla, peníze pro Českou poštu najde. „Ty peníze tam jsou, jen vy je posíláte jinam. Do ciziny, a tak podobně.“

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Privatizace je výmysl,“ ohradil se okamžitě Bartoš. A doporučil Okamurovi, že na poštu může chodit méně, pokud bude využívat datovou schránku.

Moderátorka poté přehodila diskusní výhybku ke hledání úspor v rozpočtu. A Bartoš ihned upozornil, že kdyby se podařilo dostat zpět na regulérní trh práce lidi s exekucemi, českému státu by to přineslo peníze. Další peníze by se podle Bartoše daly získat zvýšením poplatků z těžby a tak podobně. Za skutečně zásadní by považoval to, kdyby se lidé řešící exekuce přesunuli zpět z šedé zóny na trh práce.

Okamura, upozornil, že česká vláda dál zadlužuje Česko. Podle posledních dat nejrychleji v celé EU. „Vy jste skutečně nejhorší vláda v celé EU. Je to prokazatelné,“ vypálil Okamura. Česká vláda by podole něj měla trvat na tom, že zisk, který se generuje v České republice, má být daněn v České republice, a ne někde zahraničí, což by podle Okamury přineslo desítky až stovky miliard korun pro státní rozpočet. „Já si myslím, že je slušnost, aby se v té zemi danilo, co se v té zemi vydělá. To je slušnost,“ opakoval.

„Další věc je to, co je spojené s Green Dealem. A teď se podívejte, jakou máme inflaci. A další věc jsou peníze pro nepřizpůsobivé, my jsme to chtěli změnit a piráti nám to zamázli. A pak se podívejte na neziskovky. Říkal to už prezident Miloš Zeman, že se na ně dává 11 miliard korun – ty různé politické neziskovky, gender a multikulti,“ nenechal se Okamura zastavit.

Vláda podle Okamury pečuje o české finance tak špatně, že je to na pád vlády a na předčasné volby, nebo alespoň na to, aby si vláda znovu řekla ve Sněmovně o důvěru.

Po chvíli znovu zopakoval, že vláda vydala 50 miliard korun na Ukrajince – a teď nemá peníze na řadu dalších věcí.

Terezie Tománková poté pustila Okamurův projev na demonstraci z Ostravy, kde prohlašoval, že „pro Ukrajince má Fialova vláda cukr, pro české občany bič“. Jedním dechem dodal, že „na Ukrajině se adorují banderovci, kteří vyřezávali děti těhotným ženám z břicha. Pro mě je to hnus, je to nepřijatelné. Polská vláda se tvrdě vymezuje proti adoraci banderovců a já bych čekal, že se proti nim vymezí i česká vláda, protože banderovci vraždili i volyňské Čechy. Já jsem zásadně proti posílání zbraní na Ukrajinu. Za rok se ukazuje, že jsem měl pravdu. Je potřeba si sednout k jednacímu stolu a jednat,“ pravil Okamura.

„Česká vláda poskytla na pomoc českým občanům asi 200 miliard korun. První fakt. Druhý fakt, na valorizaci se vydalo 560 miliard korun. A letos proběhnou dvě valorizace,“ připomněl Bartoš. „Ty náklady na válku na Ukrajině od začátku roku byly asi 25 miliard korun. Za ten rok je to tato částka, nikoli těch 50. A ta vojenská pomoc, která se posílá, tak ta se také následně proplácí. Podle mě je správné pomáhat Ukrajině. Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Není to druhá světová válka, ale oni tam vraždí a znásilňují Ukrajince,“ uhodil předseda Pirátů na Okamuru.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„S Putinem se jednat nedá. Dochází i k relokaci jaderných hlavic na území Běloruska. A co má být dál? Necháme mu Ukrajinu a necháme ho jít dál?“ pronesl Bartoš.

Okamura zdůraznil, že je proti jakékoli válce. „Vám přezdívají ukrajinská vláda a já myslím, že v tomto pořadu se to plně podporuje. Premiér Fiala loni lhal, když říkal, že jsme ve válce. My v žádné válce nejsme, tak nás do ní netahejte,“ soptil šéf SPD.

Vyčítá vládě, že lidé už si nemohou dovolit vlastní bydlení kvůli vysokým úrokům u hypoték, 40 % samoživitelek je ohroženo chudobou, české potraviny jsou drahé, a tak dále. Okamura pokračoval v palbě a zdůraznil, že česká vláda má pomáhat českým občanům! Ale místo toho vláda čekala na nějaká evropská řešení krize, zatímco okolní státy svým občanům pomáhaly.

Bartoš se vrátil k číslům, která zmínil už jednou, a připomněl, že na pomoc českým občanům „vláda vyplatila stovky miliard, počítaje v to i valorizace penzí“.

Psali jsme: Vláda v žoldu Bruselu, nemá žádný stud. Kvůli americkým zbrojovkám klidně okrade české občany, zuří Okamura Ministr Bartoš: Digitalizace veřejné správy pod jednou střechou, DIA zahajuje svou činnost Proč pořád útočíte na nejslabší? Nechápu... Dostálová se v ČT trefovala do Bartoše Ministr Bartoš: Už teď pomáháme firmám při zřizování zkrácených úvazků

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.