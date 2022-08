Proč Putin zaútočil na Ukrajinu? Zeman bádal. Navedl ho izraelský prezident. A už zná pravý důvod

reklama

„Letošní rok byl, a troufám si říct bohužel, naplněný událostmi, a to většinou událostmi negativního typu. To, co přímo nebo nepřímo zasahuje do okruhu našeho společného zájmu, to jest do zahraniční politiky, je především válka na Ukrajině a energetická krize. Dovolte mi, abych vám řekl na obě tyto události svůj názor. To, že válka na Ukrajině je ruskou agresí, to je názor, který alespoň v české politice zastáváme prakticky všichni. Ale to samo o sobě zdaleka nestačí. Je třeba se ptát, proč k této agresi došlo. Uděláme-li si velmi jednoduchou cost benefit analýzu, pak zjistíme, že napadení Ukrajiny pro Rusko znamenalo nezískat nic a ztratit prakticky všechno, ať se jedná o ekonomické ztráty formou sankcí, ať se jedná o lidské a materiální ztráty a konečně o ztráty reputační. Proto každého z nás napadne, proč to prezident Putin udělal. A touto otázkou se lidé poměrně velmi málo zabývali,“ podotkl Zeman.

„Samozřejmě že při prvním hnutí mysli jsme dospěli k názoru, že u vedoucích představitelů Ruské federace došlo k jakési duševní poruše. Ale toto vysvětlení by bylo poněkud laciné. Je tedy třeba bádat dál. A abych se nechlubil, přátelé, cizím peřím, tak věrohodné vysvětlení této agrese mně nabídl izraelský prezident Herzog během své nedávné návštěvy České republiky. Ten mi říkal, že Putin zaútočil na Ukrajinu v důsledku kapitulace Severoatlantické aliance v Afghánistánu. Pojďme o této hypotéze izraelského prezidenta přemýšlet. Víte dobře, že jsem veřejně proti odchodu spojeneckých vojsk z Afghánistánu vystupoval. I na summitech jsem to říkal jak prezidentům Trumpovi, tak Bidenovi: Je to horší než zločin, je to chyba. Upozorňoval jsem, že vyklizení pozic Tálibánu povede k vytvoření nového teroristického centra, protože Afghánistán je, jak dobře víte, země, která je největším producentem opia na světě, a tedy zemí, kde vládnoucí teroristé z Tálibánu mají dostatek finančních prostředků k tomu, aby organizovali teroristické aktivity po celém světě,“ poznamenal Zeman.

„Domnívám se, že cíle mezinárodního společenství, kterým bylo bojovat proti mezinárodnímu terorismu, zdaleka ještě není dosaženo. Že nám hrozí nebezpečí a že kapitulace, chcete-li zbabělost, kterou jsme všichni svým dílem realizovali odchodem z Afghánistánu, kde jsme téměř bez opory ponechali i ty, kdo se snažili v Afghánistánu budovat civilizovanou společnost, že na tuto kapitulaci doplatíme. A i když to je nepříjemné, i nepříjemné věci si musíme říkat,“ dodal Zeman.

„V každém případě i ruské vedení dospělo zřejmě k názoru, že když NATO ustoupilo v Afghánistánu, ustoupí i v případě ruského útoku na Ukrajinu. Ano, mohu říci, že toto očekávání díkybohu nenabylo platnosti. Ale, a to je důležité, bylo pravděpodobně ruskou motivací k tomuto útoku. A poučení, které z toho můžeme získat, je, že jestliže kapitulujete v jedné oblasti světa, přivoláváte si touto kapitulací a jistou ztrátou prestiže problémy a porážky v dalších částech světa,“ řekl Zeman. Podle jeho slov musíme počítat s velmi dlouhou opotřebovávací válkou.

Dále se věnoval energetické krizi. „Ve svých vystoupeních systematicky upozorňuji na souvislost energetické krize s takzvanou zelenou politikou, i když bych spíše než o politice mluvil o zelené ideologii, případně zeleném náboženství, ne-li o zeleném šílenství. Co to konkrétně znamená. Podobně jako v případě hledání příčin ruské agrese v předchozím bodě naší diskuse, hledáme-li příčiny energetické krize, chtěl bych upozornit na jednu z podstatných příčin a tou je právě zelený fanatismus. Ať už se nazývá Green Deal nebo jakkoliv jinak. Podíváme-li se do sousedního Německa, které má v úmyslu, a dosud se tohoto úmyslu nevzdalo, uzavřít tři zbývající jaderné elektrárny, o uhelných elektrárnách nemluvě, pak je celkem jednoduchá bilance, kdy snížení nabídky energie při konstantní poptávce vede ke zvýšení cen elektrické energie a podobně ke zvýšení cen energetických surovin. Chtěl bych poznamenat, že Green Deal nemá jako svůj jediný rys uzavírání konvenčních elektráren, ale také například politickou invenci, která se jmenuje emisní povolenky,“ poznamenal Zeman.

„To znamená, že došlo-li k asi tak desetinásobnému zvýšení cen emisních povolenek, opět se to podle známého zákona nabídky a poptávky muselo projevit v cenách energie. A tak bych mohl pokračovat dál a dál,“ dodal Zeman.

„Zrušení výroby aut se spalovacími motory v roce 2035 snad s výjimkou Lamborghini a Ferrari povede k nástupu energeticky daleko náročnější elektromobility, kdy budeme muset vybudovat novou energetickou síť v podobě nabíjecích stanic a kdy žrouty elektrické energie budou právě elektrické automobily s krátkým dojezdem a vysokou cenou. Jsme opět odsouzeni k tomu, oddat se nové utopii, tentokrát utopii zelené,“ řekl Zeman.

ČR by si podle Zemana neměla hrát na velmoc, protože je malý až střední stát, kde 80 procent hrubého domácího produktu tvoří export. Za hlavní úkol velvyslanců považuje péči o prosazení vývozců v zahraničí a o přivádění zahraničních investic do ČR. Opět kritizoval pražské komunální politiky, jejichž gesta podle něj komplikují přístup exportérů na trh v Číně. Jeho slova mimo jiné přinesla ČTK.

