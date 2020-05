Proč čekáme s rouškami? Expert vysvětlil, co stále hrozí

reklama

Maďar také vysvětloval, proč bylo nakonec rozhodnuto, že povinnost nosit roušky na veřejnosti skončí 25. května. „Když jsme plánovali časovou osu původně až do 8. června, tak jsme chtěli, aby nám ty roušky zůstaly jako jeden ze tří pilířů prevence až do půlky června. Ale po těch změnách zůstal termín 8. června jen takový symbolický a po té největší vlně rozvolnění v pondělí 11. května budeme potřebovat dva týdny na to, abychom to vyhodnotili,“ prohlásil. Anketa Byl by šéf ODS Petr Fiala dobrým premiérem? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 7623 lidí

„Ale vzhledem k tomu, že ty předchozí vlny situaci nezhoršily, ale ve skutečnosti se to neustále zlepšuje a pohybuje se ta křivka nákazy lépe, než byla naše optimistická predikce. Proto jsme se rozhodli, že pokud se ani po té velké vlně 11. května situace nezhorší, nebudeme čekat na výsledky té další vlny 25. května, která je svým rozsahem menší,“ dodal Maďar s tím, že na vyhodnocování již měli dlouhé týdny, takže teď už obava o ty roušky není. „Pořád platí, že když se přiblížíme k někomu na dva metry a není to blízký člověk, tak je musíme mít ve vnějším prostoru,“ apeloval ale na občany.

Podle epidemiologického týmu Ministerstva zdravotnictví se dá očekávat nárůst počtu nakažených po poslední velké vlně rozvolnění. „Předpokládáme, že ten nárůst po uvolnění teď bude, ale snad to nebude ve stovkách a nebude to nějak výše nad sto nových případů denně. Kolem té stovky to ještě není velký problém. Ta hranice, kdy nastane problém, není celé číslo. Je to komplex souborů, které se spojují v komplikovaných epidemiologických modelech,“ vysvětloval epidemiolog.

„Dokončujeme teď nový model a myslím si, že bude zveřejněn, abychom společnosti nějak vysvětlili naši logiku uvažování. Podle toho, jak se bude situace vyvíjet, tak se budou řešit ta opatření, buď se odloží ty další vlny, nebo se posunou jenom některé rizikové oblasti do další vlny a tak dále,“ dodal Maďar.

Psali jsme: Raději smrt, Prymulo! Profesor vzbudil bouři a posměch

Ani nárůst o 150 nových případů denně podle něj neznamená, že je zle. „Ale samozřejmě už bychom to sledovali pozorněji, protože kdyby se zároveň zvyšovalo to reprodukční číslo na úroveň jedna, tak už by to znamenalo, že nám hrozí potenciální problém a musíme to řešit. Ta vyhodnocení se dělají průběžně, na ta data se koukáme každý den a jednou za čas se vyhodnocuje komplexně celá situace,“ představil fungování epidemiologického týmu Maďar.

„My jsme stále na tenkém ledě a nemůžeme si dovolit uvolnit všechno najednou, protože to by nám mohlo roztočit tu spirálu za velmi krátké časové období, teoreticky i během pěti dnů. Časový interval mezi těmi vlnami jsme si dali k tomu, abychom vždy ta jednotlivá rozvolnění posoudili. Nikdo nemá jistotu, ani ve srovnání s jinými zeměmi, ale samozřejmě sledujeme okolní země a jejich rozvolnňování a co to tam způsobilo, abychom případně nedělali stejné chyby,“ obhajoval Maďar postupné rozvolňování ve vlnách.

Vlny podle něj slouží také k výchově společnosti. „Těmi vlnami se snažíme ukazovat společnosti, jaká jsou ta riziková místa. Takže když se třeba otevřou fitness centra bez šaten, tak tím komunikujeme, že právě v šatnách je to největší nebezpečí přenosu nákazy,“ vysvětlil Maďar a dodal, že se snaží společnost vzdělávat, aby to lidé pochopili a mohli si to plus minus hlídat všichni.

„Určitě můžu všechny ubezpečit, že naše snaha se bude čím dál více zaměřovat regionálně, a to dokonce až na nižší úroveň třeba nějakého konkrétního provozu. Jen v případě, že by se ukázalo nějaké opatření chybně uvolněné, bychom zvažovali další celostátní nařízení,“ dodal na závěr Maďar.

Psali jsme: Překvapivá čísla z Rakouska spojená s koronavirem, upozorňuje senátor-lékař Na jedné straně otevřené restaurace a obchody, na druhé nakažení a umírající senioři v domovech. Švédsko má vážný problém Prymula patří před vojenský soud. Novinářka předkládá zlá fakta, i z nemocnic Senátor Valenta: Potřebujeme srozumitelný COVID-plán

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.