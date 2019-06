Proč je důležité sundat Babiše? Protože to nezvládá, pravil Fiala

„Já půjdu rovnou k jádru věci, myslím, že je nám všem jasné, že v jedné konkrétní věci stojí většina této Sněmovny proti většině občanů,“ začal Fiala bez obalu s tím, že mimo Poslaneckou sněmovnu si jen jedna třetina lidí myslí, že Andrej Babiš v tuto chvíli nemá žádný problém a může pokračovat v pozici premiéra. Ve Sněmovně je to však podle Fialy opačně. Je tedy na čase, aby se poslanci ještě jednou zamysleli a zhodnotili střet zájmů Andreje Babiše.

Babiš má podle Fialy problém i s plněním toho, co mu ukládá ústavní slib. „Protože mezi jeho ústavním slibem a jeho osobními zájmy i zájmy jeho rodiny, zájmy jeho podnikatelského impéria je očividný a zjevný konflikt,“ zaznělo z úst šéfa ODS.

Většina občanů to prý vidí stejně, byť se tak úplně neshodne na tom, jak to všechno řešit. Prý je však tak či onak jisté, že není možné dělat vůbec nic. Nehádejme se, dámy a pánové, o procenta, nehádejme se o slovíčka. O tom, že je potřeba něco udělat, je přesvědčena tak velká část české veřejnosti, že to tuto neděli přivedlo na Letnou 300 tisíc lidí. Všichni jsme viděli a slyšeli, že ti lidé nepřišli na Letnou z nějakého rozmaru. Oni nebyli nikým vedeni a oklamáni, jak tvrdí předseda vlády, oni šli na tu Letnou a chodí protestovat na náměstí ve městech kvůli faktům,“ zdůraznil Fiala.

Jedním faktem je, že bez dostatečného vysvětlení vyměněn ministra spravedlnosti Jan Kněžínek. Další fakta položila na stůl předběžná auditní zpráva Evropské komise. Auditoři prý v podstatě řekli, že král je nahý, a Fiala chce vědět, co rozumného dnes řekne vládnoucí většina. „Něco rozumného, ne co už tady slyšíme celé měsíce: ‚lež, účelovka, kampaň, nikdy‘,“ šil Fiala do Babiše.

Prostě a krátce řečeno, Sněmovna by podle předsedy ODS měla jasně říci, kdy bude Babiš sesazen z postu premiéra. Kdy míra trpělivosti přeteče nejen u občanů mimo Sněmovnu, ale i přímo ve Sněmovně.

Předseda vlády všechny své kauzy označuje za kampaň a účelovku, aniž by se namáhal alespoň říct, že počká na výsledky nezávislého šetření příslušných orgánů. A toto je prý třeba zarazit. „Stojí vám rozvrat víry v právní stát za to, kolegové poslanci?“ ptal se Fiala.

Všechny své kolegy varoval, že Babiš nemůže v EU jednat zodpovědně, když zároveň orgány EU napadá, že se proti němu spikly. Vážně věříte tomu, že předseda vlády může hrát na evropských fórech vůbec nějakou roli?“ vypálil další otázku.

Sečteno a podtrženo, Babišovy problémy oslabují pozici České republiky a je třeba zasáhnout a skutečně začít jednat ve prospěch všech občanů.

Nejsmutnější navíc podle Fialy je, že si možná všechny tyto problémy Babiš neuvědomuje a nechápe, kde jsou hranice toho, co ještě předseda vlády dělat smí, a co už ne. A v takové chvíli není schopen zvládat celou situaci. Podle Fialy je tedy možné, že tato vláda může pokračovat dál, ale s jiným premiérem v čele. Další možností pak prý jistě jsou i předčasné volby.

