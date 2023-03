Proč jste se ptal na byty? Ministr Blažek vysvětlil

Prezident Miloš Zeman se na premiéra Petra Fialu (ODS) dvakrát obrátil s žádostí, aby mu podepsal ochranu před trestním stíháním pro své spolupracovníky. Nevyhověl mu poté, co problém projednala celá vládní pětikoalice. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) v pořadu Interview ČT24 hovořil o Zemanových „pocitech“ o trestním stíhání na politickou objednávku. „Nejsem schopen vyloučit, že by to jeden policista udělal z nějakých nepěkných důvodů,“ uvedl Blažek. Vysvětloval také, proč se nadstandardně zajímá o brněnskou bytovou kauzu, podle svých slov se o to nezajímá on.

Na dotaz, kdo z pánů lže, Blažek uvedl: „Pravda je, že už před časem šlo na veřejnost, že loni, myslím, že to bylo v září, vláda rozhodovala o dvou žádostech Miloše Zemana, které můžeme obecně nazývat abolice. Ta mediální zkratka, že to bylo pro jeho spolupracovníky, není úplně přesná, v první žádosti nebylo žádné jméno, tam jen bylo, ať se v určitých věcech nezahajuje trestní řízení. Pak byla ta druhá fáze, to bylo na sklonku mandátu pana prezidenta Zemana, a to byla ta abolice, kde to jméno bylo, tam byl pan kancléř Mynář, to se ví už z médií, mohu potvrdit, že je to pravda,“ uvedl ministr, že žádost Zeman poslal v důvěrném režimu a nemůže o tom více mluvit.

„Adresátem té žádosti byl pan premiér, vláda o tom pak rozhodla, je známo, že návrh prezidenta Zemana nepodpořila. Nepodpořila to jednomyslně,“ doplnil ministr spravedlnosti, že všichni ministři byli pro nepodepsání žádosti o abolice.

Pro Seznam Zprávy Blažek v minulých dnech uvedl, že Zeman byl přesvědčen o tom, že Miloš Balák a Vratislav Mynář by nebyli stíháni, kdyby nepracovali u něj, nyní svá slova dále rozvedl. „Já jsem s panem prezidentem Zemanem o této věci mluvil dvakrát třikrát. Má interpretace je taková, že měl tento pocit, u pana Baláka i veřejně sdělil, že si myslí, že kdyby pro něj nepracoval, tak by to trestní stíhání zahájeno nebylo, u pana kancléře Mynáře to stíhání je za dotační nesrovnalosti, což se stalo před mnoha lety. I u něj měl pocit, že pan Mynář trpí za to, že pracuje pro Miloše Zemana. Tak jsem to pochopil.

Zkrátka si – podle mé interpretace – říkal, že ti, co nemají rádi pana prezidenta, se snaží alespoň poškodit jeho okolí a našli nějakou starší věc na pana kancléře. Pan prezident měl pocit, a to slovo je důležité, že měl pocit,“ naznačil, že si myslí, že to bývalý prezident Zeman vnímá jako trestní stíhání na politickou objednávku.

Lze podle Blažka tímto způsobem zneužít českou justici? „Justici…To bych řekl, že téměř v žádném případě. Ale zahájení trestního stíhání znamená, že stačí jeden policista, který podepíše papír o sdělení obvinění a ten někomu pošle. Nikdy nejsem schopen vyloučit, že není možné, aby jeden policista udělal z nějakých nepěkných důvodů, nechci používat tu objednávku. Proto jsou nad ním ale státní zástupci, kteří to pak mohou zrušit,“ uvedl ministr.

„Že by si někdo dokázal objednat odsouzení nějakého člověka, to znamená, že to státní zástupci vyřídí i k obžalobě a pak ho nějaký domluvený soud odsoudí, to vylučuji,“ zdůraznil razantně Blažek, který věří práci kontrolních orgánů.

Na přetřes přišly i Blažkovy žádosti v živých kauzách. Proč se opakovaně ptá na stav v kauze brněnských bytů, kde jsou vyšetřováni i členové ODS? „Ale neptám,“ ohradil se ministr, že s tím nemá nic společného. „A vždyť to říkal Igor Stříž, dokonce se ptáte víc než v jiných kauzách,“ uhodil moderátor Daniel Takáč. „Já jsem se ptal vícekrát, ale ne já, ne já!“ reagoval Blažek.

A dodal: „To je tak, že podle zákona o státním zastupitelství kdokoli se obrátí na mě jako na ministra se stížností či interpelací, tak to musím podepsat já, aby mi dali podklady k té odpovědi. Těch žádostí je víc a za to já nemůžu. Interpelací je snad už devět ze čtyř politických stran a stížnosti byly dvě. Takže Blažek se na nic neptal. Jinak je to u soudu, tam se může ptát i odbor ministerstva, tam je jiná právní úprava,“ uvedl ministr spravedlnosti.

