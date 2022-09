Proč se zajímáte o Hlubučka, je to férový chlap... Svědectví o vazbách mezi ČT a STAN

reklama

Markéta Dobiášová se na serveru Svědomí národa.cz rozepsala o tom, jak ještě v roce 2019 dostala na stůl smlouvy o prodeji pozemků v Lysolajích. Pozemky byly podle Dobiášové prodávány za podezřele nízké ceny, což z jejího pohledu svědčilo o neblahých klientelistických vazbách spojených s těmito přesuny.

Informace o obchodu prý Dobiášové dodala dramaturgyně České televize Jana Škopková.

Ta jí ke smlouvám napsala i pár slov.

„Ahoj Markétko. Všechny doklady a smlouvy bych ti k tomu dodala, pokud se ti to bude zdát dobré, z mého pohledu je to pěkná kauza, ale vzhledem k DP a Witowské* a Snopové**, která prý žije s Dušičkou z DP, to možná bude neprostupné v ČT. No uvidíš. Materiály ti dodám v pondělí, pokud se ti to bude zdát OK. Pa. Jana,“ napsala prý Dobiášové.

Dobiášová připomněla, že Světlana Witowská byla v roce 2019 zaměstnankyní České televize. Tou bude až do konce října 2022, ale pak v ČT na vlastní žádost končí. V té době byla provdána za ředitele Pražského dopravního podniku Petra Witowského.

„Aneta Snopová je reportérka České televize, partnerka Martina Dušičky, vedoucího Odboru centrálního nákupu Dopravního podniku hlavního města Prahy. Zástupkyně Marka Wollnera, šéfredaktora publicistiky ČT. Kamarádka Světlany Witowské,“ doplnila Dobiášová.

Informace které má Dobiášová k dispozici podle ní ukazují na propojení Petra Hlubučka, tehdy pražského radního za STAN, takže propojení Magistrátu hl. města Prahy s developery, ale také s dopravním podnikem. Pozemky v Lysolajích, kde radnici vedl Petr Hlubuček, prý developer koupil za cenu 2500 korun za metr čtvereční a posléze je prý sám začal prodávat za 12 000 za metr čtvereční. Makléři prý Dobiášové na kameru sdělili, že v roce 2017 cena pozemků v Lysolajích mohla být v rozmezí od 4 500 do 7 000 korun.

„Na chodbě v televizi potkávám Marka Wollnera. Říkám mu o tématu, do kterého se s Adélou (Paclíkovou) pouštíme. O Dopravním podniku, který v kauze hraje podstatnou roli. Upozorňuju ho, že je Aneta ve střetu zájmu a neměla by o ničem vědět. Usmál se. Nemám prý přehánět. Aneta s Markem jsou si blízcí, do jejich soukromých porad v kanceláři šéfredaktora nevidí nikdo. Únik informací asi neuhlídáme. O čtyři dny později, jde na redakční, tzv. velkou úterní poradu, moje kolegyně Adéla sama. Dává mi poté vědět. Marek Wollner od ní zjišťoval, co k Dopravnímu podniku máme. Přede všemi,“ napsala Dobiášová.

A čím déle Dobiášová řeší kauzu Hlubučka a Lysolají, tím častěji jí prý začínají chodit různé zprávy. Od kolegů z ČT, kteří po odchodu z veřejnoprávního média začali pracovat pro STAN. Nejvýraznějším „přestupem“ tohoto typu je Jan Lacina, někdejší producent v ČT a dnes poslanec za hnutí STAN, kde svou politickou kariéru začal coby místostarosta Prahy 6. Poslanec Lacina je velmi aktivní ve věcech týkajících se České televize, například prosadil neschválení Výroční zprávy Rady ČT kvůli nevyplacení plné výše bonusu generálnímu řediteli Petru Dvořákovi.

„Netrvá dlouho a začínají mi chodit zprávy od kolegů, co že to s tím Hlubučkem vlastně děláme? Pro STAN pracuje hned několik bývalých novinářů, také z řad České televize. ‚Proč se zajímáte o Hlubučka? O co jde? Je to férový chlap, fakt v pohodě“. V jedné ze zpráv ovšem stojí velmi vážné tvrzení: ,Pozor, ať si nenaběhnou...‘,“ prozradila Dobiášová.

Dobiášová podle svých vlastních slov pracuje na kauze dál, až ji jednoho dne ukazuje Marku Wollnerovi.

„Marek Wollner má k reportáži zásadní připomínky. Není si jistý tématem. Když už jsme točily, máme reportáž výrazně zkrátit, maximálně tak do osmi minut. Jde podle něj o malou komunální kauzu. Nesouhlasím. Říká, že se o Lysolajích bavil s architektem Janem Kaslem, svým spoluhráčem z tenisu, bývalým pražským primátorem a komunálním kandidátem STANu. Ten se s Hlubučkem dobře zná. Lysolaje jsou prý v pořádku, a nejde o špatný projekt. Bude tam školka, nová kavárna, zázemí pro občany…“ napsala k tomu Dobiášová.

Její text popisuje také velmi nepěknou zkušenost její kolegyně Adély Paclíkové, která je obviňována, že ve spolčení s jistým lobbistou, který má být jejím známým, se snaží vydírat lysolajské developery o deset milionů. A tlaky, kterým redaktorky čelily z byznysového a advokátního prostředí.

Nakonec si posteskla, že ačkoli jí přijde kauza o tom, jak Pražané údajně tratí miliony korun kvůli tomu, jak rozhodl Petr Hlubuček v Lysolajích, Markovi Wollnerovi se celá kauza jeví jako nezajímavá a Reportéři ČT ji neodvysílají.

Kauzy se tehdy, v červeni 2022, chopil bývalý policista, dnes předseda Přísahy Robert Šlachta, který Wollnera nařkl, že se snaží zametat nepohodlné kauzy pod koberec.

A Wollner se začal bránit. Vyložil svůj vlastní pohled na to, jak to bylo s přípravou reportáže, o které hovoří Dobiášová.

„Robert Šlachta mě sprostě obvinil ve svém videu, že jsem zastavil reportáž o developerském projektu v Lysolajích, kterou před dvěma lety natáčela v mé redakci Reportéři ČT Markéta Dobiášová. Je to lež jako věž. Reportáž jsem nejen nezastavil, ale autorce naopak nechal celý půl rok na to, aby mohla na projektu pracovat, přestože je běžné, že reportáž od začátku natáčení až po vysílání vzniká standardně 4-5 týdnů,“ bránil se.

„Když uplynul měsíc a reportáž se měla stříhat do vysílání, požádala mě Markéta o schůzku a žádala o odklad na čtrnáct dní. Ne týden. Hned dva. Ta samá situace se opakovala týden co týden až do konce roku 2019. Až se nakonec kauza dostala na druhou kolej. Ještě v lednu, čtyři měsíce od začátku natáčení, jsem požádal Markétu, aby reportáž ustříhala aspoň na osm minut. Dlouho se nic nedělo a teprve po mých urgencích předložila po několika týdnech scénář, v němž ovšem nebylo žádné jasné sdělení, že se v Lysolajích stalo něco nekalého, že se někdo obohatil, kdo a o kolik,“ vysvětloval v DVTV.

Dobiášová vysvětlovala jak tehdy tak dnes, že primárně chtěla ukázat na systém vyvádění a prodeje pozemků, který se neodehrál jen v Lysolajích, ale například také na Palmovce. Jenže to Marek Wollner odmítal a autorky reportáže stále nutil, aby přinesly posudek, že cena byla nepřiměřená. Takový posudek ale nebylo možné sehnat, protože u pozemků se jen obtížně definuje „cena obvyklá“. Toto všechno šéfredaktorovi vysvětlovala, ten to ale odmítal chápat.

Dobiášová z toho měla dojem, že skutečně chce kauzu zastavit. Tak jako ve vystoupení v DVTV i nyní v článku poukazovala na konexe na architekta a bývalého primátora Jana Kasla, Wollnerova spoluhráče z tenisu, který měl projekt v Lysolajích hájit jako smysluplný a přínosný.

Na základě toho měl Marek Wollner na poradách celý projekt bránit, z čehož Dobiášová pochopila, že o něj dále není zájem. Nakonec měl svou redaktorku obvinit kvůli anonymu, který přišel do televize a vinil Reportéry z účelového ututlání lysolajské kauzy. Vyvrcholit to mělo podle její výpovědi v DVTV když jí Wollner volal z porady, přitom měl vznést řadu nesmyslných obvinění a hučet do ní, aby už konečně z redakce odešla a kdy uvidí její výpověď.

Marek Wollner poukazoval, že Dobiášová téma neuchopila ve svých dalších působištích (krátce poté odešla na Primu a později do webových redakcí), což ale autorka vysvětlovala tím, že všechny své podklady musela nechat v České televizi, která byla majitelem všeho, co k reportáži pro Reportéry bylo pořízeno. Nabádala své bývalé kolegy, ať se tématu dál věnují, což se ale nestalo.

