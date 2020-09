Profesor Flegr: Celé kontinenty to vymlátí. Jen počkejte. Internet šíří zlo

reklama

Evoluční biolog Jaroslav Flegr se zejména po svém výstupu v Show Jana Krause stal největší mediální hvězdou podzimní vlny koronavirové pandemie. Během čtrnácti dnů stihl oběhnout mnoho médií a pronést větší množství temných předpovědí s desítkami tisíc mrtvých, neřízeným kolapsem společnosti a slovy jako „exponenciální růst je potvora“.

Anketa Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020) Ano 37% Ne 63% hlasovalo: 1455 lidí

Internetem se nyní začal šířit Flegrův rozhovor z letošního března, kde svou vizi zavirované umírající společnosti představil nikoliv ve vztahu ke koronaviru, ale ve vztahu k terorismu. Teroristé podle něj mohou vyrobit biologickou zbraň, která vymýtí život na celém kontinentu.

Rozhovor Flegr začal výkladem o náboženství, které je podle něj nebezpečné, protože je jediným důvodem, pro který jsou lidé ochotni masově zabíjet. „Terorista vždy potřebuje autoritu. On ví, že dělá něco zlého, ale on to dělá ve jménu něčeho velkého, že to, že tam umřou lidé, je jenom vedlejší,“ vykládal.

V dnešní provázané společnosti je to navíc mnohem vážnější než v minulosti, protože fanatici mají prostředky na to, jak skutečně ublížit. „Za pár let si budeme moci v garáži sestavit zbraň, která vygumuje celý kontinent,“ obává se evoluční biolog. A aby snížil motivaci takových teroristů, doporučoval by Flegr veškeré náboženství zakázat. I když si uvědomuje, že se to reálně udělat nedá.

Nejvyšším měřítkem podle něj nesmí být bůh, ale člověk.

CELÝ ROZHOVOR S JAROSLAVEM FLEGREM

Pak se dostal do výkladu kulturní evoluce. Není to podle něj tak, že by náboženství ovlivnilo kulturní vývoj lidstva, ale naopak, vývoj lidstva ovlivnil náboženství. „Řídí se to vývojem evoluce. Ty hodně nebezpečné memy lidského chování už tu nejsou,“ vysvětloval.

Mohou se ale znovu objevit. A vysvětlit si to můžeme na nárůstu terorismu a opětovné eskalaci násilí, kterou dnes sledujeme.

„To se dá odvodit z teorie evoluční parazitologie. V okamžiku, kdy se mohou šířit myšlenky na dlouhé vzdálenosti, což přes internet mohou, tak jsou zvýhodněny škodlivé geny před těma hodnýma,“ překvapil výkladem.

Pak to překvapené moderátorce vysvětlil tak, že souseda si nezabijete, ale nějaký člověk na druhém konci světa je vám jedno, takže myšlenky na agresi lépe fungují na dlouhé vzdálenosti. „Propojenost lidstva přes internet tak paradoxně vedla k tomu, že tu máme takovou politickou situaci, jakou tu máme,“ zakončil výklad.

Moderátorka mu pochybovačně namítla, že víc lidí na světě umře nešťastným pádem ze židle, než rukou teroristy. Tím ale Flegra nerozhodila, naopak jí doporučil k četbě knihu Černá labuť od ekonoma Nassima Taleba. Podle této knihy „náhodě můžeme někdy pomoci“.

Psali jsme: Šmucler: Roušky vás neochrání. Jen respirátor. Jarní karanténa jen vše prodloužila

Konec pandemie! Je den svobody! Němcům lezou krkem koronavirová opatření

Babiš v mimořádné ráži: Nepište mi nesmysly, nečtěte ty komentáře. Lžou! Máme obrovský balík peněz

„Přečtěte si ji a počkejte, až černá labuť přiletí,“ vyzval. Až si teroristé vyrobí vodíkovou bombu, nebo smrtelný patogen, bude to úplně jiný fičák. „A až takto vymlátí miliardu lidí, tak ta vaše pěkná statistika půjde trochu do háje,“ varoval.

A stát se to podle něj může. „Pravděpodobnost, že si v příštích padesáti letech nějaký blbec vyrobí AIDS, který bude ještě nebezpečnější než ten dnešní a bude se šířit kapénkovou nákazou, tak ta pravděpodobnost je hodně vysoká,“ zakončil temné varování.

Psali jsme: Profesor Flegr: Hromady mrtvých, blíží se to. Někdo za to půjde do vězení. A nejen to Hvězda od Jana Krause: Covid? Bude katastrofa. Zavřít, zakázat. A něco navíc Biolog Flegr, který ohromil národ výstupem u Krause. Teď ho pozvali do rozhlasu a jízda pokračovala Chcípáček. Blbej. Jan Kraus včera zíral: Host ho ,,zaviroval"

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.