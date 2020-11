Profesor Hořejší nechápe tlak na rozvolňování: Proč to přeháníme s tou svobodou?

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný oznámil, že ve čtvrtek 3. prosince přejde Česko ze 4. epidemického stupně podle systému PES na 3. stupeň. Odborníci za tento opatrný postup kabinet chválí. Imunolog Václav Hořejší zdůraznil, že by na Čechy víc tlačil, aby se nechali testovat. „Já opravdu nechápu, proč to přeháníme s tou svobodou,“ konstatoval Hořejší.

Ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v tomto týdnu opakovaně prohlásil, že je optimistou, pokud jde o otevírání obchodů od pondělka. Kabinet se ale nakonec jednomyslně shodl na tom, že všechny obchody, restaurace a provozovny služeb naráz otevře až ve čtvrtek 3. prosince. Odborníci za tuto opatrnost kabinet chválí.

Imunolog Václav Hořejší, epidemiolog IKEM Petr Smejkal a imunolog Vojtěch Thon se shodli, že co vláda činí, dobře činí. Alespoň pro tentokrát.

„Já si myslím, že to je správně v zásadě, protože to respektuje ta pravidla, která se stanovila v systému PES,“ uvedl Hořejší.

Smejkal však dodal, že se poměrně významně liší epidemická situace mezi některými kraji, takže je třeba mít se na pozoru. „Je obecně lepší, pokud jsme na vážkách, tak být trochu přísnější,“ konstatoval Smejkal, s tím, že vláda opatrnější je, což je dobře. „Zásadní bude – testovat,“ doplnil k tomu Smejkal.

Osobně by si prý přál, ale plošné dobrovolné testování antigenními testy odstartovalo už dávno. Apeloval na vládu, aby toto testování patřičně zpropagovala, protože republice to pomůže najít superpřenašeče a poslat je na patřičnou dobu do karantény. „Je to síto, které nám zachytí ty nejinfekčnější jedince v populaci. My přitom dobře víme, že i tito největší superpřenašeči mohou být bezpříznakoví,“ upozornil.

Pokud tyto jedince izolujeme, republika se podle něj může vyhnout dalšímu přísnému lockdownu.

Thon konstatoval, že opatření rozvolňovat lze, ale to vyžaduje od lidí, aby se lidé chovali zodpovědně a aby dodržovali hygienické návyky, jako je mytí rukou.

Když se dostal ke slovu znovu Hořejší, vyjádřil pochybnosti, zda se lidé přijdou testovat dobrovolné. „Já si umím představit, že si lidé řeknou – ‚já tam nepůjdu, protože by se ještě mohlo ukázat, že jsem pozitivní, a ještě by to odnesli ti moji známí, tak já tam radši nepůjdu‘. To je jako kdyby ministr dopravy žádali lidi, aby dobrovolně dodržovali dopravní předpisy a jezdili v obci 50, ale někdo si řekne, ‚já budu klidně jezdit 70‘. Já opravdu nechápu, proč to přeháníme s tou svobodou,“ kroutil hlavou Hořejší.

