Profesor z Bulovky radil při nákupu seniorům, jak si zahalit obličej. Nedopadl prý dobře

Do čtvrtečních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu zavítal profesor Ladislav Machala z Kliniky infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce. Promluvil o šíření koronaviru světem, Evropou i Českem. Prozradil také, co by očekával od české vlády.

Machala konstatoval, že v medicíně se člověk pořád učí. Dnes se také učí, že se množí zprávy o možnostech, jak pacienty s koronavirem léčit. Pomoci může lék Remdesivir, ale u pacientů s velmi těžkým průběhem by mohla pomoct aplikace kmenových buněk a dalším pacientům by mohlo pomoci japonské virostatikum, které v ostrovním císařství používají na léčbu chřipky. Takovýto lék by bylo možné relativně rychle nasadit v České republice, protože už jde o lék jednou schválený a užívaný, byť v Japonsku.

„Mám trochu strach, že se to na všech úrovních trochu podcenilo. Zdá se, že v Číně to chtěli zpočátku tutlat. A tady u toho viru se to nepodařilo zadržet a pravděpodobně to prolétne celou Zemí,“ upozornil Machala. Kdyby se v Evropě i v Česku vyhlásila různá karanténní opatření např. o týden dřív, situace by dnes asi vypadala lépe, ale podobná karanténní opatření se prý prosazují poměrně obtížně, protože jsou nepopulární. Ocenil však, že v Česku se přece jen k razantním opatřením přistoupilo relativně brzy nebo alespoň o něco dříve než v okolních zemích, což je dobře.

Lidé navíc často riskují. „Sám jsem v tom seniorském věku a byl jsem si nakoupit v inkriminované době mezi 10. a 12. hodinou a viděl jsem lidi, kteří sice měli roušku, ale nos měli odkrytý. A když jsem je na to upozornil, že by si měli zakrýt i nos, se zlou jsem se potázal,“ prozradil Machala.

Od státu by očekával, že se postará o ochranné pomůcky pro zdravotníky, pro lékaře, pro sestřičky. Osobně má za to, že by stát měl mít dostatek takovýchto rezerv, aby se lékaři mohli starat o lidi, které bolí v krku, aby se zubaři mohli starat o ty, které bolí zub, a minimalizovali přitom možnost, že se sami nakazí.

„Já si myslím, že to, co je momentálně vyhlášeno v České republice, by mělo být dostatečné. Takové to omezení pohybu do práce a domů, maximálně nakoupit nebo k lékaři a pak samozřejmě nošení roušek, které slouží k tomu, aby kdyby byl někdo nevědomky nakažen, tak aby to kolem sebe nešířil, je dostatečné,“ uvedl Machala.

Předpokládá, že současná opatření by mohla fungovat dva měsíce. Toto období považuje za důležité.

Pan profesor doufá, že někdy během příštího roku bude k dispozici vakcína, s pomocí které bude možné bránit se koronaviru předem.

