Profesorka Dvořáková: Vojtěch je nejlepší možné řešení

Úvodem Dvořáková promluvila o tom, o čem tato změna na postu ministra zdravotnictví vypovídá. „Je opravdu velmi těžké toto jenom shrnout, protože to vypovídá v zásadě o krizi vládnutí. Ono to souvisí i s těmi celkovými výměnami, to znamená 13 výměn během toho období, to asi bylo obdobné jako u Nečasovy vlády, pokud si dobře vzpomínám, ale je tam ten problém, že hnutí ANO, které je na to z nějakého důvodu pyšné, a pan Babiš také, fakticky vůbec negeneruje ministry ze svých stran. On vždycky najímá někoho, kde koho najde, není to dáno řekněme vývojem v té straně, nebo ideovými proudy, nebo zkušenostmi těch straníků, ale bohužel, jak se ukázalo u těch ministrů zdravotnictví, tak on je to spíš problém, kromě posledního pana ministra, jestli jsou dostatečně loajální, nebo nejsou. Jestli naslouchají panu Babišovi, nebo jestli se vzepřou a mají třeba tu svoji vlastní představu," sdělila Dvořáková.

Adam Vojtěch se podle ní ukázal jako velmi slabý ministr. „V momentě, kdy v létě prosazoval celou řadu rozumných opatření, ale prostě nakonec poslechl pana Babiše..." podotkla Dvořáková a věnovala se i dalšímu ministrovi v pořadí, Romanu Prymulovi. „Tam, byť u toho byly v pozadí další věci, tak si myslím, že to jeho kratší působení souviselo hodně s tím, že prosazoval svoji vlastní zemi, jak bojovat s epidemií a opíral se více o odborníky v době, kdy prostě vláda chtěla nějakým způsobem rozvolňovat před Vánocemi, což se pak ukázalo, že nás stálo fakticky několik tisíc mrtvých navíc, než kolik asi mohlo být," sdělila.

„Ministr Blatný, v době, kdy začal mít ty své vlastní postoje, když se zapracoval na ministerstvu, začal mít vlastní názory, tak musel odejít také. Pan Arenberger odchází samozřejmě ve velké krizi a není to, řekněme, z důvodu konfliktu jiného pojetí rozvolňování epidemie, ale z důvodu skutečně závažných otázek, nejasných otázek kolem jeho majetku a fungování ve funkci ředitele, kdy pronajímal vlastní nemovitost nemocnici," dodala.

A jak vnímá Dvořáková současný vztah Andreje Babiše s Adamem Vojtěchem? Myslí si, že se nějak proměnil, nebo znovu očekává slabého ministra? „V tuto chvíli považuji možná i jmenování Adama Vojtěcha za nejlepší možné řešení, protože přichází někdo, kdo už to ministerstvo zná. Ono opravdu není jednoduché přijít jako nový ministr, nevědět, kdo s kým jak spolupracuje, i v případě, že ty resorty fungují samy, řekněme, a jsou profesionálně předtím vedeny, což bych si nebyla tak jistá, takže ano, ví, oč jde. Myslím si, že za sebou má tu letní zkušenost, kdy tím, že poslechl a nepostavil se výrazněji, nebo nerezignoval dříve, tak nesl spoluodpovědnost za rozvoj pandemie v září. Protože on navrhoval, aby byly roušky, on navrhoval, aby děti, když jdou do škol, měly roušky. A řadu opatření, která mohla zmírnit ten celkový obraz. Doufám, že v tuto chvíli bude dostatečně silný. To, co říkal, že se má dělat, tam je asi naprostá shoda mezi všemi odborníky, všichni jsou potěšení, že pandemie výrazně ustoupila, že je rozvolňování, ale ta otázka testování, zejména testování po návratu z dovolených, především tedy ze zahraničí, ale hlavně sekvenování, sledování, jaké mutace se tady objevují," podotkla.

