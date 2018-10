Promlouvá bývalý agent FBI a srovnal vraždu saúdského novináře s útokem na Skripala

„Celý případ se stále vyvíjí a ještě nevíme všechny podrobnosti. Nicméně na základě zpráv z médií můžeme říci, že Chašákdží byl zřejmě opravdu zavražděn. A proč by něco takového korunní princ Mohammed bin Salman nařídil? Při hledání odpovědi na tuto otázku je třeba dostat se na linii uvažování diktátorů a autoritářů. Můžeme se také zeptat, proč se rozhodl Putin zabít bývalého ruského agenta přímo uprostřed Londýna? Oba dva chtěli vyslat jasný signál,“ říká Soufan.

Podle Soufana ten signál zní: „Pokud se postavíte proti mně, tak vás dostanu. Ať jste kdekoli“. „Oba dva, tedy Putin i bin Salman, chtěli, aby ty vraždy byly brutální a pro další případné následovníky Skripala a Chašákdžího dostatečně odstrašující,“ tvrdí Soufan s tím, že Chašákdží pro saúdskou královskou rodinu skutečně představoval hrozbu. Hlavním důvodem byl podle jeho názoru fakt, že se v porovnání s ostatními opozičníky velmi odlišoval.

Celý rozhovor v angličtině máte k dispozici ZDE.

„Už jenom tím, že byl dříve sám součástí systému. Pracoval pro saúdskou královskou rodinu a dokonce byl v úzkém styku s princem Tukim al-Faisalem, který měl na starosti zpravodajské služby. Chašákdží byl pro saúdskou královskou rodinu v té době dobrým PR. Miloval svoji zemi a znal celý ten systém. Těšil se vysoké důvěryhodnosti jak v samotné Saúdské Arábii, tak i na Západě. A to včetně médií. V jednu chvíli se ale proti metodám bin Salmana postavil. Osobně i v skrze své komentáře v deníku The Washington Post,“ tvrdí Soufan.

Soufan vyvrací, že by byl Chašákdží zavražděn, protože věděl až příliš o podrobnostech zapojené Saúdské Arábie do útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001. „Tady to spojení osobně nevidím. O zapojení Saúdů už to bylo zveřejněno i tak dost,“ říká Soufan, který působil v FBI do roku 2005 a podílel se mimo jiné na vedení výslechů svědků i obviněných, kteří byli nějakým způsobem spojeni s 11. zářím 2001.

Podle Soufana bude mít případ zavražděného novináře Chašákdžího na Saúdskou Arábii velmi negativní dopad. „Pokud se opravdu prokáže, že vraždu nařídil korunní princ bin Salman, pečlivě budovaná důvěryhodnost země na světové scéně bude zmařena. Král Salmán bin Abd al-Aziz buď hodlá obnovit důvěryhodnost své země, nebo zajistit budoucnost svého syna, korunního prince bin Salmana. Obávám se, že obojí dohromady nepůjde,“ uzavírá Soufan.

autor: pro