Propojení Česka s Rakouskem: U sousedů se dávno sviští po dálnici. U nás začneme stavět za tři roky

05.06.2018 11:22

Dálnice D3 v úseku Praha–Tábor by se měla začít stavět v roce 2021. Do konce roku chce ŘSD požádat o územní rozhodnutí. Při návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) s některými ministry v jižních Čechách to dnes řekli ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. Zprávu přinesla ČTK.