Proruští hovňousové, napsal Pavel Šafr. Takhle se ožrat. Ještě dnes zuří válka po vystoupení Václava Klause st. na Primě

Na serveru Forum24 se šéfredaktor Pavel Šafr pustil do Václava Klause hodně zostra. Svůj článek začíná titulkem „Václav Klaus vykresluje ďábelskou EU a hodné Rusko. Paralýza je progresivní“, jako kdyby u bývalého prezidenta docházelo k nějakému druhu postižení. „Je to nyní již skoro deset, možná patnáct let, kdy u něj začaly převažovat rozkladné a zahořklé tendence. Člověk měl pocit, že nějak vážně onemocněl,“ pokračuje Šafr. Podle něj začal Václav Klaus do svých výroků začleňovat různé hlouposti a absurdity pronášené s žoviální arogancí.

Anketa Vnímáte Václava Klause staršího jako zajímavou osobnost? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 4227 lidí

Šafr přináší otázku možného znesvéprávnění bývalého prezidenta Klause: „Tento mentální sestup přitom neustále pokračuje, prohlubuje se a připomíná progresivní paralýzu. Má ovšem i svoji nebezpečnou morální rovinu, protože dosud Klause nikdo nezbavil svéprávnosti. Naposledy se bývalý prezident takhle předvedl v nedělní Partii na TV Prima.“

Po kritice Klause a Ruska se Šafr dává na obhajobu Evropské unie. „Evropská unie může mít tisíc vad, protože je to projekt chybujících lidí. Je to také projekt nesmírně složitý, do něhož se promítají mnohdy protichůdné zájmy a představy. Ale je to projekt postavený na právním řádu a elementárním humanismu a také dobré vůli po mírové koexistenci evropských národů. Václav Klaus vidí, jak nám EU pořád něco přikazuje, ale nechce vidět, že u těch opatření sedí naši vlastní zástupci, kteří je spoluschvalují,“ píše Šafr. Míní také, že nám EU skrze své fondy financuje rozvoj infrastruktury a že Klaus, ačkoli je ekonom, odmítá vidět pozitivní ekonomické souvislosti našeho členství v EU.

Fotogalerie: - Klaus o migrační vlně

Vzpomněl i Klausova syna, který je momentálně jednou z nejviditelnějších tváří současné ODS. „Převrácená optika už zřejmě Václava Klause neopustí, a navíc se o ni dělí se svým synem. Ocitli se spolu v divné společnosti proruských hovňousů, kteří by nás rádi odvedli z civilizace do pralesa. Je třeba dělat všechno pro to, aby se jim to nepovedlo,“ nebere si servítky Šafr.

Na jeho článek zareagoval na svém Facebooku Petr Paulczyňski, jeden ze spoluzakladatelů ODS. „Absurdní a strašné postoje Václava Klause k Rusku a k Evropské unii. Zamořil českou společnost naprostými bludy. Napsal Šafr. To je hrozný takhle se ožrat hned v pondělí po ránu,“ komentuje Šafrův traktát Paulczyňski.

Pavel Šafr ale článkem na Foru24 neskončil. Celou věc přenesl i na Twitter, kde napsal, že Václav Klaus zamořil českou společnost naprostými bludy.

Čtenářka Jana Hanzlíková mu na to odpověděla, že prezident Klaus mluví přímo z duše inteligentnější části národa. Podle ní je chybou kritizovat jeho slova.

I na Twitteru pak došlo k přestřelce mezi Šafrem a Paulczyňskim.

Někdejší mluvčí premiéra Mirka Topolánka a ředitel tiskového odboru jeho vlády se vyjádřil v opačném gardu než Paulczyňski. Pohoršil se nad Klausovými výroky a šokovala jej prý „putinofilní lež“, které se měl Klaus dopustit.

K celému pořadu TV Prima se vyjádřil také exposlanec za TOP 09 František Laudát. Zaujal ho Klausův výrok o Lidicích, kdy podle Klause nemůže zdvořilostní a omluvná návštěva Lidic ze strany německého exprezidenta Joachima Gaucka napravit otřesné činy, kterých se Němci v Lidicích dopustili roku 1942. Podle Laudáta mají gesta svou váhu. Připomíná příklady, jakými jsou John Fitzgerald Kennedy nebo Martin Luther King.

Psali jsme: Ať jde 1000 zaměstnanců ČT dělat do fabriky. Po show Václava Klause st. na Primě zavládla radost, vztek i zděšení Bacha na Halíka? Vy vzdělanci, nevzdělancům v hospodách to nevysvětlíte, směje se Zdeněk Zbořil Eriku Taberymu. I pracovníkům ČT, kterých by Klaus 1000 poslal k pásu Mě Putin ničím neohrožuje, kroutil hlavou prezident Klaus na Primě. Pak promluvil o německém vměšování a nepěkně o Georgi Sorosovi Zeman je blb. Vypráskat ho bičem, napsal Pavel Šafr

