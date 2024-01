Prostě guma... Vykopl euro a teď se diví. Holec o novoročním přání z buzer placu

„Připomnělo mi to generála, který je opilý sám sebou na buzer place a čte rozkaz, řekl o prezidentově novoročním vystoupení Petr Holec. Toporný a neupřímný projev všechny zaujal hlavně podporou přijetí eura, které ale podle komentátora bohužel ukázalo, jaká je hlava státu guma.„Gumák bez politického a ekonomického názoru najednou vykopne euro. Podívejte se, co to způsobilo, co udělal ódéesce, vládní strany se na ni okamžitě vrhly, protože chtějí euro co nejrychleji,“ kroutí hlavou.

reklama

Komentátor Petr Holec začátkem roku zúčtoval s premiérem Petrem Fialou, který v projevu sliboval, že se v tomto roce budeme mít lépe, označil jej za šiřitele lží a dezinformací. Zasmál se tomu, jak Fialu „gumák“ prezident Petr Pavel odměnil za podporu ve volbách, když prohlásil, že je čas zahájit kroky k přijetí eura. A nešetřil ani ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který ještě před Vánoci přinesl zradu z Bruselu.

V samém úvodu vysílání se Petr Holec opřel do novoročních projevů prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy. „Petr Fiala rozdával své lži na Štěpána, Petr Pavel na Nový rok. To, co předvedli ve svých projevech, to nemá obdoby,“ uvedl komentátor ve vysílání Xaver Live.

Následně se pustil do analýzy projevu premiéra, především pak jeho tvrzení, že „to nejhorší má Česko za sebou“, což není podle něj pravdou. „Pamatujete si, jak vláda Petra Fialy jmenovala cenzora a říkala mu zvláštní zmocněnec pro dezinformace? Myslím, že Petr Fiala by měl jmenovat teď vládního zmocněnce pro dezinformace Petra Fialy, protože ten člověk si nemůže pomoct,“ dodal Holec.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 4% Nelíbil 32% Nesledoval jsem ho 64% hlasovalo: 23236 lidí

„Petru Fialovi už se nedá věřit ani slovo, to víme. Ale že si to neodpustil ani na Vánoce, dal nám Ježíška lží, dezinformací a manipulace,“ komentoval slova předsedy vlády o tom, že v roce 2024 se inflace vrátí na hodnoty před třemi lety, skončí neustálé zdražování a reálné mzdy začnou růst.

Vyvrátil ujištění, kterého se dostalo lidem od premiéra, že se vracíme na úroveň před covidem, což vyvracejí svými čísly i statistici. „Náš průmysl se propadá a bez toho, aby průmysl rostl, se na úroveň před covidem hned tak nedostaneme,“ doplnil Holec.

Upozornil, že Češi chudnou i kvůli daním. „Petr Fiala asi netuší, že tu existuje něco jako daňový balík Petra Fialy a ten začal platit 1. ledna. Všichni budeme mít méně kvůli daním, k tomu se přidají vyšší platby za energie. Zejména domácnosti středně příjmových zaměstnanců s malými dětmi si pohorší o několik tisíc korun měsíčně,“ citoval komentátor z novinových článků, které dodávají, že se daňové změny dotknou všech, kdo v Česku podnikají.

Psali jsme: Zdražovat se bude dál. Zdravé finance? Ne! Fialovy sliby národu rozbořeny

„Říkejme tomu pravdivě, zvýšení daní a uvalení nových daní,“ podotýká Holec. „Takže tohle na nás padne a když vám vláda vytáhne víc peněz z peněženky, neboli nás oloupí, tak se úplně nebohatne, ale většinou chudne. Petr Fiala začal lhát i o inflaci. Ne, že by si vymýšlel čísla, ale tím, že říkal, že se snižuje inflace, tak přestáváme chudnout. Ale když není inflace 18 procent, ale 5 nebo 4 procenta, tak pořád chudneme, akorát už ne o 18 procent,“ pokračoval komentátor.

V kontextu toho předložil analýzu z webu Echo24.cz, která říká, že Češi Fialovi a jeho slibům nevěří. A přidává vyjádření ekonoma Petra Dufka: „Moc bych nevěřil na rozpouštění vysokých úspor domácností, které jsou z pohledu národních účtů opravdu nadprůměrné. Tyto úspory totiž nejsou plošné a dotýkají se spíše menší části tuzemských domácností, které je dál drží, případně investují do finančních instrumentů s cílem zhodnocení. Do spotřeby či reálných investic z nich půjde menšina,“ řekl deníku Echo24.cz.

„Prostě jsme přestali utrácet, protože se bojíme budoucnosti, máme strach z ekonomické situace a reality za vlády Petra Fialy, stejně jako tomu bylo před třinácti lety, v letech 2010 až 2013, což je další věc, spotřeba domácností táhne ekonomiku, ale i ta je zaražená spolu s průmyslem,“ dodal Holec.

A zmínil, že čerstvá statistická data ukázala, že důvěra spotřebitelů v ekonomiku klesla v prosinci nejníže od začátku roku. Ta se propadla z listopadové úrovně 90,7 bodu na prosincových 84,9 bodu. „A s tímhle jsme vstoupili do nového roku, kdy podle Petra Fialy skončilo chudnutí,“ kroutil Holec hlavou. Hovořil o ironii ekonomicky nekompetentní vlády, která nás před rokem nejdříve vystraší tím, že budeme chudnout a nyní nás chce obelhávat, abychom začali utrácet.

Posléze se přesunul k projevu prezidenta Petra Pavla, ze kterého si vzal následující: „Konečně se přihlásil k tomu, že je vládní prezident a už přestane maskovat, že bude něco dělat i pro voliče opozice. V projevu, kde jen tak na oko zkritizoval Fialovu vládu za komunikaci, současně mluvil o tom, že všichni ostatní jsou populisti a extremisti, čili stejná rétorika jako Fiala.

Prezidenta rozhodně nepovažuje za dobrého rétora. „V projevu byl toporný, neupřímný, nedal tomu žádnou emoci, žádný rytmus, žádné tempo. Vůbec si s tím nehrál, prostě guma. Připomnělo mi to generála, který je opilý sám sebou na buzer place a čte rozkaz,“ hodnotil Petr Holec.

Psali jsme: Pavel a podpora eura. Chtěli to tam jeho sponzoři, dozvěděl se Erik Best

Za podporu ve volbách od Petra Fialy ho ve svém novoročním projevu „nakopal do zadku“, když prohlásil, že je na čase přijmout euro. „Gumák bez politického a ekonomického názoru najednou vykopne euro. Podívejte se, co to způsobilo, co udělal ódéesce, vládní strany se na ni okamžitě vrhly, protože chtějí euro co nejrychleji,“ uvedl Holec.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), který v souvislosti s přijetím společné evropské měny pak řekl, že „úkolem je národu ukazovat správný směr“, nazval Holec „zbytečnou pijavicí našich peněz a ministra pro nic“. A doplnil: „Národu ukazovali správný směr komunisti a ještě mnozí horší diktátoři, kteří chtěli stvořit nového člověka. Tomuto zbytečnému ministrovi bych doporučil, aby přestal mít vize. My si, proboha, politiky volíme, aby plnili to, co my chceme a ne, aby nám ukazovali správný směr,“ konstatoval Holec.

V rámci otázky přijetí eura nabídl pohled ekonomky Markéty Šichtařové. Ta tlačení prezidenta na přijetí eura označila za vrchol kontroverze a na sociální síti X uvedla, že Česko není na vstup do eurozóny připraveno. „Zpráva o ekonomické sladěnosti Česka s eurozónou, kterou připravila odborná skupina zástupců MF a ČNB, doporučuje o členství v eurozóně nežádat. Shodné stanovisko vyjádřili i ekonomičtí odborníci. Nabízí se potom otázka, zda prezident tyto informace nemá, nebo jich nedbá, nebo má jiné instrukce,“ uvedla ekonomka.

Pobavilo jej, že ministryně pro vědu Helena Langšádlová z TOP 09 chce přesvědčovat kolegy z ODS o výhodách eura. „Tohle je snad možné jenom za fialovců, protože to už je normální fraška,“ hrozil se komentátor.

Následně se přesunul k úřadování ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který zradil Česko, když v červnu loňského roku hlasoval pro takzvaný migrační pakt a ujišťoval veřejnost, že s migračním paktem nebyly schváleny i migrační kvóty, které tam však jsou, jak upozornil na platformě X Robert Kotzian: „Migrační kvóty jsou maskovány jako převody příslušnosti k vyřízení žádosti o azyl. Nejprve se udělá úřední operace, kdy přispívající stát dostane k vyřízení žádost migranta, který (dejme tomu) připlul do Itálie a je v Itálii. A pak se ten migrant také přemístí, aby byl přítomen ve státě, který jeho žádost vyřizuje,“ vysvětlil.

Holec zdůraznil, že vládní politici s migračními kvótami přesto lidem lžou: „Protože vládní politici tuší, jak je to toxické, tak říkají, že se to bude uplatňovat jenom v krizi, ale Evropa je v migrační krizi téměř nonstop! Jen se tam nemělo napsat slovo kvóta, aby to lháři jako Rakušan a Fiala mohli svým voličům prodat tak, že tam žádné kvóty nejsou. Ale samozřejmě, že celý ten systém je opřen o systém kvóty, protože bez kvót by se na to většina států vykašlala,“ sdělil.

Vít Rakušan chtěl podle Holce výzvou po střelbě na FF UK, aby se letos nekonaly ohňostroje jen zamaskovat průšvih migračními kvótami. „Prostě potřeboval zamáznout své lhaní a podvod s kvótami, tak se cynicky svezl na tomhle masakru. Ten chlap se skutečně neštítí ničeho, tomu je všechno jedno,“ dodal komentátor Petr Holec na adresu minista vnitra.

Psali jsme: Neúspěchy vlády skryté tragédií. Václav Klaus varoval Rakušan usvědčen. Kvóty tam jsou, schované v jazyce EU. Migranti mají cestu otevřenou Fiala domluvil. Pět minut nato už Pekarová chválila. Marně. Lavina se utrhla: Tak on se neomluvil... „Jednací řád mi nedovoluje mu jednu vrazit!“ Rakušan se neudržel, když řečnil Okamura

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE