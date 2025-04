Prostě vystřelte z děla. Kapitán navrhuje návrat k osvědčenému místo drahých řešení

Konrad, známý svými nekompromisními postoji, ve svém prvním příspěvku položil několik provokativních otázek:

„Proč bombardujeme pobřežní oblasti B-2, když by ostřelování 16palcovými granáty bylo mnohem levnější a efektivnější? Proč demontujeme palubní děla z USS Zumwalt? Kde jsou railguny, které nám námořnictvo slíbilo? A proč ještě nebylo vyhozeno na dlažbu více admirálů?“

Jeho slova odrážejí frustraci části námořních sil nad tím, že USA stále spoléhají na extrémně nákladné letecké operace, zatímco tradiční námořní dělostřelectvo je upozaďováno.

V dalším příspěvku Konrad sarkasticky reaguje na argumenty, že bitevní lodě jsou zastaralé v éře letadlových lodí a přesných střel:

„‚Bitevní lodě jsou přežitek, máme letadlovky, JDAMy a TLAMy!‘ Dobře, vysvětlím to tak, aby to pochopilo i dítě – pastelkami.“

Vypálit poslední dva tomahawky z omezené zásoby, doufat, že trefí cíl, a pak čekat dva týdny, než se loď vrátí do přístavu pro doplnění.

Vyslat stíhačku F/A-18, která shodí 8 bomb, letí 2 hodiny zpět, přezbrojí se a znovu vyrazí na dvouhodinovou misi.

Vyslat bombardér B-2 za 2 miliardy dolarů, který shodí 80 bomb, riskuje sestřelení, letí 5 hodin zpět na základnu, 5 hodin se přezbrojuje a pak znovu 5 hodin letí k cíli.

A pak nabízí čtvrtou – podle něj nejlepší – variantu:

„Nebo… necháte u pobřeží bitevní loď. Vystřelíte 1 200 granátů velkých jako Volkswagen na každý cíl, který mrkne. Přezbrojíte za 8 hodin přímo na moři. A zůstanete v boji.“

Jeho pointa je jasná: Tradiční dělostřelectvo nabízí nepřetržitý tlak bez nutnosti složitých a drahých leteckých operací.

Konrad však nevolá po reaktivaci starých lodí – naopak, požaduje nové technologie:

„Neříkejte mi ‚reaktivujte muzejní lodě‘. Nechci starožitnosti – chci nová monstra postavená pro tohle století.“

Zároveň odmítá argument, že vývoj nových bitevních lodí by byl příliš pomalý a drahý:

„A neurážejte inteligenci lidí tvrzením, že by to trvalo dva roky a stálo 20 miliard. Samsung by něco takového svařil v rozpočtu za 18 měsíců – rychleji, než americké námořnictvo dokáže opravit mořskou hráz.“

“BaTTLeSHiPs aRe ObSoLeTe We HaVe CaRRieRS aNd JDaMs aND TLaMs”



Let me spell it out in crayons:



Satellite spots a Houthi leader in port. You have three options:



1) Fire the last 2 of ~30 Tomahawks. Hope they hit. Then sit around for 2 weeks while your ship runs home to reload.… https://t.co/ICz2r7vDK8 pic.twitter.com/kKauD5dBja