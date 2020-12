Protektorát! řekl Dan Landa. Doplnil Ledeckého, který zažil čočku

Jak Daniel Landa slíbil, objevil se v Prostoru X. A silnými výrazy rozhodně nešetřil. Umřel mu kamarád. Ale s covidem, zdůraznil zpěvák. „Pravá chřipka by ho složila taky,“ řekl. Vysvětlil, jak se dostal k projektu, který může snížit cenu jednoho testu na covid na 200 korun. Chce ukončit nouzový stav, protože v něm nejde ani demonstrovat. „Vždyť nás tam legitimně rozjezděj tankama,“ posteskl si. A pak přišlo srovnání opatření s protektorátem Čechy a Morava. A také vyjádření k tomu, co spolu s Ledeckým zažil na sociálních sítích.

Zpěvák začal svým předchozím počinem a uvedl, že Blanický manifest je o tom, aby se více lidí mohlo vyjádřit směrem k vládě, že se jí zacházení s nimi nelíbí. „Tohle nemůže dopadnout dobře z dlouhodobýho hlediska,“ řekl Landa a vysvětlil, že některé skupiny jsou „uskřípnuté“ tak nespravedlivě, že se mohou uchýlit k zoufalým činům. „Já bych se vůbec nedivil,“ poznamenal. „A těm, který to přikazujou, je to jedno, protože ti svý prachy mají,“ dodal. Někteří jsou na tom podle něho opravdu bídně a opatření prý schvalují hlavně ti, kterých se tak nedotýkají. „Teď máme boj s pandemií, boj s chudobou přijde asi až nevím kdy potom,“ řekl.

Na dnešek si naplánoval desetiminutové vystoupení v Parlamentu, oznámil, že požádá o slyšení. „Aby se dozvěděli, co cítíme a jak nebezpečná ta emoce může být. To je první věc, pak se uvidí,“ řekl Čestmíru Strakatému. Foto s podpisy pak sdílel na facebooku, je jich dohromady 17 046. K předání má dojít hodinu po poledni.

Právě Pavel ho seznámil s marketérem Karlem Luxíkem, jenž Cestu ze tmy vyprojektoval. K Emanuelovi Žďárskému se Luxík dostal přes parazitologa Jaroslava Flegra, který zmínil jeho jméno. O Flegrovi Landa mimochodem prohlásil, že „straší mrazákama“. „My jsme jen skřípali zubama, protože to je úplně jiný koncept života,“ dodal na adresu toho, co parazitolog navrhoval.

Jak již Landa řekl, podle tehdejšího náměstka Prymuly Žďárského plán testování zařízl panel expertů. Zpěvák uvedl, že pochybuje, že Prymula mluvil pravdu. „Tady máme superdrahé testy a je tu řešení, které někdo vyautoval a vyignoroval. Znova ten Žďárský dostal, když to pan Flegr zmínil, tak Prymula, hned pan Žďárský dostal čočku,“ řekl. Ale pak se za vědcem přišel Luxík a zeptal se ho na toto řešení, Žďárský řekl, že je proveditelné, ale není o něj zájem. „A pan Luxík kmital, kmital, kmital ve vší tichosti, aby to všechno splnil, abysme mohli nejdřív lidu a potom vládě představit, že by to možná šlo,“ doplnil příběh Landa.

Pak Luxík přišel za ním, zpěvák svou roli popsal jako ochranu projektu a také dělání reklamy, aby projekt nezapadl, což už v podstatě splnil. Dodal, že ani on, ani Karel Luxík na tomto systému nemají finanční zájem, Luxík prý do projektu investoval, aby se dal předvést lidem a aby ho vláda nemohla ignorovat. Na Prymulovu námitku, že testy nemají všechna potřebná razítka, otevřeně namítl, že Prymulovi nevěří. Ale na druhou stranu není odborník a jeho role veřejnou podporou projektu v podstatě končí.

Cestu ze tmy podporuje, protože se jedná o „vynikající útok“ na systém PES a skóre v něm, dále i na nouzový stav, který chce Landa ukončit co nejdřív, a také na giganty, kteří na současné situaci dle zpěváka vydělávají „nelidské peníze“. A pokud někdo místo testu za 1700 Kč dá k dispozici test za 200 Kč, tak je třeba si ho poslechnout. „Mně vadí, že se tím nikdo nezabývá, že řeknou: Vyhoďte toho idiota. A na to říkáme: Jak idiota? Okamžitě si ho poslechněte, protože tohle nám do prdele může přechodně vyřešit situaci,“ svěřil se. Dodal, že jeho situaci to nevyřeší, jeho koncerty jsou moc velké. Ale může to pomoci divadlům, barům atd. A vláda je přestane dusit.

Postěžoval si, že v nouzovém stavu není možné se bránit ani demonstracemi. „Jak se chcete bránit útlaku v tomhletom? Vždyť nás tam legitimně rozjezděj tankama a řeknou: Vidíte přátelé, je nouzový stav, bohužel, tady ti občané nám zvyšují riziko. To je strašná sviňárna, ten nouzák,“ pravil a dodal, že za tím vidí peníze a zájmy těch, kterým se to hodí.

Co se týče osočení ze sociálních sítí, Landa prohlásil, že nebude zaujímat defenzivní polohu, před sebou má svědomí čisté. „Bojuju za sebe, bojuju za své přátele, bojuju za lidi, bojuju za principy,“ řekl a dodal, že na vládu vytvořil naopak tlak, i když ho lidé osočují, že přeběhl do vládního tábora. Prý rád podpoří i další vědce, kteří navrhnou jiné řešení.

Strakatý pak konfrontoval Landu s tím, jaké restrikce praktikují ostatní státy v Evropě nebo např. v Izraeli. „Mají podobný přístup a vlastně za rok bude v Evropě úplná totalita, všichni budou mít podobný přístup, bude evropská totalita, a to se mi prostě nelíbí,“ reagoval zpěvák. „Covid tu je, to víme. Já říkám, je to přefouknutá bublina a toho stavu někdo zneužívá. Prostě se na tom velmi obohacuje a posiluje svoji moc. Tečka, to je můj názor,“ řekl později.

Varoval, že může přijít jiný virus a „zdravotní protektorát“ zůstane navěky. Strakatý protestoval, že spojovat zdravotní opatření s nacistickým protektorátem není úplně namístě. Ale Landa řekl, že jde o dopad. „Do osmi doma, krachující lidi, děti nechodí do škol,“ vypočítával. „Ten dopad je velmi drtivý. Ano, nikdo nás nestaví ke zdi, nikdo nás neposílá do koncentračních táborů. Ale ta klec na naše obyvatelstvo dopadla a když se zeptám, jak dlouho myslíte, že tu ta klec bude, tak každý pokrčí rameny,“ řekl. Je pro něj důležité, aby vakcína zůstala dobrovolná.

Doplnil, že není rád, že stát a lid jdou proti sobě. „Jestliže dostáváte desítky tisíc lidí opravdu do krize vaším rozhodnutím, prachy lítaj tady ven oknem a tady lidi nemají co žrát, tak jdete proti lidu,“ popsal polopaticky. Stát podle něho říká, že ho tito lidé nezajímají. A proto chce před Parlament předstoupit v míru se stížným listem. Aby dal poslancům varování.

