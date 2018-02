Protestující taxikáři budou blokovat provoz v Praze i v pátek

Řidiči taxi se na místo srazu na Strahově začali sjíždět už dopoledne. Pražské taxikáře přijeli podpořit i někteří kolegové z jiných krajů. Podle organizátorů dorazilo na 2000 vozidel, podle údajů magistrátu jich bylo kolem 1400. Řidiči měli na automobilech protestní samolepky i další polepy proti alternativním přepravním službám, na některé připevnili i české vlajky.

Místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová před účastníky řekla, že taxikáři jsou i řidiči, kteří provozují přepravní služby prostřednictvím digitálních platforem. Proto by měli podle ní splňovat stejné zákonné podmínky. "Měl by platit jeden metr. Vyzýváme vládu k tomu, aby začala konat," uvedla. Pořadatelé přímo na místě vyzvali členy vlády, aby za nimi dorazili k jednání. Premiér Andrej Babiš (ANO) vzkázal, že ho nikdo neoslovil. Když ho taxikáři pozvou, rád je vyslechne, uvedl. Výzvu chtějí taxikáři zopakovat i v pátek.

Odpoledne se vydaly kolony ve dvou trasách kroužit do ulic centra. Některé řidiče tam zastavili policisté pro podezření z bezdůvodně pomalé jízdy. Jeden z nich měl podle policie platný zákaz řízení a skončil pro podezření z maření úředního rozhodnutí na služebně. Dalšího účastníka policisté zajistili, když házel dýmovnice.

Po dvou hodinách se část řidičů taxi vrátila na Strahov, kde protest pro dnešek skončil. Pražská primátora Adriana Krnáčová (ANO) počínání řidičů taxi kritizovala. "Je to nerozum a neprospěje to nikomu kromě té skupiny, proti které je ten protest namířen," řekla. Způsob protestu se nelíbí ani některým dispečinkům taxi. Podle jednatele firmy Modrý anděl Roberta Faltýnka je nepřípustné, aby si taxikáři vzali pro vyjádření svého nesouhlasu jako rukojmí motoristy v Praze. Důvod akce je ale podle něho legitimní a služby typu Uber by se měly regulovat.

V pátek se chtějí taxikáři sjet na Strahově v poledne. O hodinu a půl později by vyrazili do centra, přičemž trasa se proti dnešku asi změní. Chtějí také doručit na úřad vlády protestní petici.

Řidičů taxi je v hlavním městě podle odhadů zhruba 8300 a vadí jim, že řidiči Uber nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. Dnes společnost uvedla, že se snaží hledat s městem a dalšími institucemi řešení, které by vyhovovalo všem. Řidiči taxi protestovali v Praze proti Uberu už loni, přede dvěma lety pak úplně zablokovali magistrálu u hlavního nádraží.