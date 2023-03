Protesty proti válce, o nichž se mlčí. A prý přituhne

reklama

„Všimli jsme si, že v českých a moravských městech a obcích zvedá hlavu skutečná občanská společnost. Nemá oporu v neziskových organizacích spojených se státem. Nepodporuje je ani Milion chvilek pro demokracii ani třeba Člověk v tísni. Občané začali v českých a moravských městech spontánně organizovat pochody za mír. A média, ta o nich samozřejmě téměř neinformují. Z dostupných informací vyplývá, že pochody začaly třetího března v jihočeském Táboře a mají vyvrcholit prvního dubna rovněž v Táboře. A to velkou velikonoční demonstrací za mír,“ zmínila Bobošíková.

„Podtitulkem českých pochodů za mír je bez pódia, bez politiků, jenom my, lidé. A občané se toho skutečně při organizování pochodů drží. Webová stránka, která dává návod, jak takový pochod za mír zorganizovat, uvádí, cituji: Mír není pouhým nedostatkem války, ale stavem, ve kterém můžeme žít bez obav o naši bezpečnost. Mír se nedá dosáhnout jen prostřednictvím diplomatických jednání, ale vyžaduje to úsilí každého z nás. Proto se k vám obracíme s výzvou, abyste se přidali k našemu úsilí o mír. Sami nemůžeme nic dokázat, ale společně můžeme změnit svět k lepšímu. Konec citátu. Webová stránka www.pochodmiru.cz také obsahuje návod, jak pochod zorganizovat, jak ho zpropagovat a jak ho nahlásit na městském úřadě nebo magistrátu. Rovněž na ní lze najít petici za mír, která vyzývá vládu České republiky, aby okamžitě zastavila veškeré kroky, které ohrožují mír v Evropě i ve světě a zatahují Českou republiku do války,“ sděluje Bobošíková.

„Lidé v petici za mír vyjadřují vážné obavy o budoucnost naší vlasti i o životy a zdraví našich vnuků. Výzva pořádat podobně jako na Slovensku české pochody za mír evidentně padla na úrodnou půdu. Občané se zcela spontánně organizují, pořádají pochody za mír v různých městech v Čechách a na Moravě, zpívají při nich písně a československou hymnu. Svá videa soustřeďují na stránku České pochody za mír. Podívejme se do březnových měst. Nejprve Ostrava a Opava,“ ukazuje Bobošíková. V jednom z měst se ozývá jeden z účastníků: „Bych navrhoval paní ministryni války, ať jde do první linie. ...zbrojní průkaz, tak ať jde.“

„Upozorňuji, že právě paní ministryně obrany ani žádný jiný člen vlády, poslanec, senátor, premiér nebo prezident do války nepůjdou. Podle našich zákonů jsou z branné povinnosti vyňati. Podívejme se nyní do Českých Budějovic a do Kolína, i tam zněla československá hymna,“ ukázala dále Bobošíková.

„A co se dělo v Praze? Zde zněla slova o nutnosti nápravy mezilidských vztahů a o respektu k názoru druhého,“ řekla Bobošíková a pustila ukázku z Prahy: „Napravme mezilidské vztahy, začněme se k sobě chovat slušně, mírumilovně a respektujme, tolerujme názor někoho druhého. Tato akce není proruská, není ani proukrajinská. Tato akce je čistě česko-slovenská,“ zaznělo na ní.

„Proti politice vlády se vyjadřovali občané i v Hodoníně a v Brně. Zaznělo, že se nechtějí dožít toho, aby jim kvůli rozhodnutí vlády umíraly v náručí jejich děti. V Brně vystoupila matka dvou dětí se slovy, že raději půjde na 20 let do vězení, než aby takovou politiku vedoucí k válce podporovala,“ řekla Bobošíková.

„Mám opravdu strach, že ti nahoře do toho tlačí ty naše děti, do těch mlýnků na maso, nás do těch mlýnků na maso, a je to strašná věc,“ zaznělo z ukázky, kterou následně Bobošíková pustila.

„Tak co myslíte, bude vláda naslouchat i této části občanské společnosti, nebo se od pětikoaličních kruhů a jim spřízněných médií dozvíme, že jsou to proruští švábi, chcimírové nebo hloupá jelita?“ zakončila Bobošíková.

