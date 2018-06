Proti težbě uhlí budou protestovat aktivisté na Mostecku

Občanské hnutí Limity jsme my pořádá od 27. června Klimakemp v Mostecké uhelné pánvi. Jeho účastníci budou diskutovat o změně klimatu, současné energetice a možnostem jejího alternativního vývoje. V pozvánce organizátoři uvedli, že při pětidenním setkání plánují také několik protestů proti těžbě a spalování uhlí. O jejich podobě budou informovat až krátce před zahájením Klimakempu.

Odpůrci uhelné energetiky se letos sejdou u obce Louka u Litvínova. Chtějí se mimo jiné zaměřit i na dlouhotrvající sucha v Evropě. „Odborníci se shodují, že se naše planeta rapidně otepluje a lidská činnost je toho hlavní příčinou. Pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než dva stupně Celsia, musí podle vědců nejméně 80 procent všech známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí,“ napsali pořadatelé akce v pozvánce.

Hnutí usiluje o co nejrychlejší konec spalování fosilních paliv všude na světě. „Situace v České republice nás opět nutí přikročit k akci. Česká republika neustále provozuje flotilu starých uhelných elektráren, které slouží pouze pro výrobu elektřiny na vývoz do zahraničí a jsou zdrojem velkých příjmů pro uhlobarony,“ uvedli aktivisté.

Útlum energie z fosilních paliv prosazují v Česku nejen aktivisté, ale zavázal se k němu i stát za Sobotkovy vlády dokumentem Politika ochrany klimatu ČR, uvedla ČTK. Zabývá se mimo jiné různými scénáři vývoje emisí skleníkových plynů. Tento materiál uvádí, že k tomu, aby emise skleníkových plynů klesly do roku 2050 o 80 procent vzhledem k roku 1990, jak požaduje evropský plán přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, by musely nastat v období 2020 až 2030 a dále zásadní strukturální a technologické změny ve všech sektorech národního hospodářství, a to včetně změn v návycích, chování a uvažování společnosti. Část ekologických aktivistů kritizuje, že tyto změny se dosud nedějí.

Německá společnost Energynautics nedávno představila studii, podle níž je možné, aby Česko přestalo používat velkou část uhelných elektráren. Vyžaduje to ale jednak výrazné zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů, jednak zachování či zvýšení podílu jaderné energie.

autor: nab