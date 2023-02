Prouza nebude rád. Nekula se rozpovídal, co kolem zdražování cukru prováděly supermarkety

reklama

Úvodem se ministr Nekula vyjádřil k dění v Poslanecké sněmovně, kde probíhá poměrně divoká mimořádná schůze k omezení červnové mimořádné valorizace důchodů, provázejí ji obstrukce opozice. „Byl jsem dokonce třikrát starostou, ale takové divadlo, to jsme na zastupitelstvu nikdy neměli. Má to ale svůj řád, je potřeba to respektovat, a pokud bude potřeba, ten čas tomu bude věnován,“ komentoval sněmovní obstrukce kvůli valorizaci penzí v pořadu Interview ČT24.

Opozice trvá na tom, že vládní novela je protiústavní, navíc projednávaná ve stavu legislativní nouze, a kritizuje i retroaktivitu. Na dotaz, jestli si přece jen nemyslí, že vláda udělala chybu, že tuto cestu zvolila, člen vlády sdělil: „Tady se dovíjí nějaká situace, která je závislá na inflaci. A vláda neovlivňuje inflaci,“ pustil se ministr do obhajoby kroků vlády. „Ale moc dlouho a moc dobře věděla, jaká ta inflace bude, že bude dvouciferná,“ zarazil ministra moderátor Daniel Takáč.

„Predikce byly, to je jasné, ale je potřeba se podívat i do loňského roku, kdy došlo k několikanásobnému navýšení důchodů a to, co bylo za vlády Petra Fialy. To znamená veškeré přidávání i včetně červnového, vlastně budeme zhruba na třiceti procentech nárůstu u seniorů,“ vysvětloval dále ministr. „No to říká zákon, vláda nic neudělala, ta musela,“ pousmál se nad Nekulovou argumentací Takáč. „No, ona to tak není úplně pravda,“ oponoval ministr. „Zákon je zákon, pane ministře…,“ reagoval moderátor nesouhlasně.

Nekula ale trval na svém: „Zákony se mění. Od toho je Sněmovna, a proto projednáváme ve Sněmovně, ten zásah do státní pokladny by byl fatální. Nevnímám to jako chybu, jít touto cestou,“ doplnil.

Ing. Zdeněk Nekula KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté následovalo téma vysoké ceny cukru. Nekula podal kvůli výraznému zdražení cukru v obchodech podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Chce, aby prověřil jeho výrazné zdražení na podzim loňského roku. Obchody podle Nekuly zneužily situace před Vánocemi, kdy lidé pečou cukroví a nehledí tolik na to, kolik peněz za cukr utratí. „U prodejců došlo k něčemu nevídanému, řekl bych možná i nekalému. Protože mezi zářím a říjnem došlo ke skokovému nárůstu o čtrnáct korun. Tuto změnu nemohl udělat jeden řetězec. Zřejmě tady došlo ke koordinovanému počínání obchodních řetězců,“ uvedl s odkazem na data Českého statistického úřadu.

Odmítá zdůvodnění obchodníků, že nejde o nic divného, jelikož se cukr kontraktuje jednou ročně, právě na podzim, a protože jsou zde vysoké ceny energií a dalších vstupů, cena cukru v tuto dobu vyrostla. „Vysoký nárůst cen energií mohly promítnout pouze cukrovary, ale pokud cukrovary zvedly jen o šest korun a obchodníci o čtrnáct korun, tak jako upřímně řečeno, kde je ta energetická náročnost?“ pozastavoval se Nekula.

„A proto jsme svolali kulatý stůl, kde byli zemědělci, cukrovary a obchodníci. Máme detailní informace, co se děje u zemědělců, u cukrovarů, ale pro nás jsou obchodní řetězce černá skříňka – black box. Chtěli jsme od obchodníků slyšet, co se tam děje,“ zdůraznil. „To vám nikdo říkat nemůže, měl vám to říct i předseda antimonopolního úřadu,“ šermoval na Nekulu propiskou moderátor pořadu. A upozornil jej: „Všichni se toho lekli, že je to tak trochu kartelové jednání, to, co jste včera svolal,“ pousmál se Takáč. Nekula k tomu uvedl, že opak je pravdou, ale obchodníci „neodkryli karty“. „Nezdá se mi, že je to v pořádku,“ zopakoval. Otázka pak také visela nad tím, proč Nekula řeší jenom cukr, a ne celou řadu dalších zdražujících se potravin.

Psali jsme: Vaše děti vás budou soudit! Ve sněmovně přituhuje Foldyna (SPD): Podívejte se, co si lidi kupujou. To nejlevnější Petr Hampl: Fialova vláda činí ve prospěch další generace pouze to, že část peněz ukradne Obchody zneužily situaci, říká Nekula. Kvůli cenám cukru podal podnět na ÚOHS a ČOI

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama