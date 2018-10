Prouza v ČT: Z Britů se stane datem odchodu z EU třetí země. Spoustu věcí budou muset dělat úplně znovu

Hned v úvodu směřovala na Prouzu otázka, jak Británie podle něj odejde z EU, zda s dohodou, bez ní, nebo jestli vůbec. To podle Prouzy stále nikdo neví, jelikož Mayová není schopna přijít se žádnou pořádnou nabídkou, u které by také zaručila, že ji protlačí britským parlamentem. „Je to, jako když máte proti sobě někoho, kdo říká, že by se nějak chtěl dohodnout, a když se ho zeptáte jak, není schopen dát nabídku, která bude platit,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy, v pondělí hovořil o tom, že Brexit problémy přinese, ať už bude s dohodou, nebo bez ní. I přesto podle Prouzy není zcela jedno, jak nakonec Británie odejde. Když odejde s dohodou, tak ve finálním případě nebudou třeba kontroly zboží na hranicích a stále bude jednoduché nějak s Británií obchodovat a jednoduše tam exportovat. Pokud však vypadne Británie bez dohody, tak podle Prouzy vypadnou evropskému rozpočtu poměrně velké příjmy ze dne na den. To ale prý není to nejhorší. „Co bude ještě větší problém, je, že nebudeme schopni české autosoučástky dostat do britské továrny v přesně daný čas, ale možná až o čtyři týdny později,“ uvedl Prouza s tím, že to celý byznys velmi prodraží.

Právě proto řada britských firem nyní tlačí na britskou vládu, aby byla čím dál tím více vstřícnější. „Ty firmy zjistily, že nejsou schopné se na něco takového připravit, pro evropské dodavatele zkrátka už nejsou tyto firmy bezpečné,“ zopakoval a připomněl, že stejně tak jsou na tom i potravináři, kteří jsou závislí na dovozu z Evropy. U nich by hrozilo, že se kamion po cestě někde zastaví na tři čtyři dny a čerstvé potraviny to nevydrží.

Na odchodu se prý nedaří dohodnout z toho důvodu, že Britové nejsou ochotni akceptovat základní pravidla. „Vlastně je jedno jediné. Evropský trh stojí na tom, že se volně pohybuje zboží, služby, kapitál a lidi. Britové začali ale říkat, že zboží fajn, ale služby tolik ne, a lidi už vůbec ne,“ upřesnil Prouza a zmínil, že pokud si necháme tohle rozbít, je třeba se připravit na to, že to samé jednoho dne řeknou i Francouzi. „Pokud bychom udělali tu hloupost, že tyto základní čtyři svobody rozbijeme, tak to pro zemi, jako jsme my, bude mít dlouhodobé důsledky,“ zdůraznil s tím, že oproti tomu Evropa má jasno v tom, co chce.

Není to prý vůbec o tom, že by Evropa chtěla Británii za její odchod nějakým způsobem trestat. „Rozhodně pro to není důvod. Je jen problém, že Mayová nerespektuje zmíněné základní čtyři svobody fungující dohromady. Logicky od prvního dne, kdy to Mayová schválila, musela vědět, že na něco takového Evropa nikdy nekývne,“ sdělil s tím, že Evropa už rok a půl říká stále to stejné a Britové se stále jen diví. Vlastně spoléhali na to, že rozbijí evropskou jednotu. Britští ministři i premiérka objížděli členské státy, kde nabízeli, navrhovali. Nevěřili tomu, že sedmadvacítka vydrží pohromadě, ale vydržela.

V Británii jsou ohledně Brexitu v zásadě sami rozpolcení. „Jaký je nyní ale britský názor, je těžké říct, zaleží, koho se budete ptát. Britská premiérka stále tlačí nerealistický plán a nemá alternativu. Skupina podporující Brexit říká: Pojďme prostě pryč, ono to nějak dopadne,“ uvedl Prouza s tím, že zde jde hlavně o britské peníze a britský státní rozpočet.

„Už dnes britská ekonomika roste výrazně pomaleji než podobné ekonomiky všude na světě,“ uzavřel s tím, že u Brexitu vyvstává otázka, jak rychle by se vše dělo a za jakou cenu. „Ono to totiž hned jen tak nepůjde. Rozhodně tam v případě Brexitu vznikne pro Brity na řadu let nějaká díra, co se týká vyjednávání obchodů. Z Britů se vlastně datem odchodu stane třetí země a rozhodně budou muset dělat spoustu věcí úplně znovu,“ uzavřel.

