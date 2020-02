Průs*r? Toto stát zanedbal, varuje dobře informovaný poslanec. A brzo to prý budeme potřebovat

reklama

Podle Kotena obyvatelstvo netuší, jak se zachovat v krizových situacích, jelikož nezná krizové plány. O těch má podle jeho slov informovat vláda. „Stát rezignoval na to, aby bylo obyvatelstvo informováno, co dělat v případě nebezpečí," podotkl.



V minulosti však dle něj obyvatelstvo na případy krize bylo cvičeno prostřednictvím branné výchovy. „Zmizelo to ze školních osnov, že to snad ani není potřeba, protože žijeme ve sluncem zalité době a nic takového se nás netýká,“ uvedl. Doplňuje, že s přihlédnutím na události, které se dějí na Západě, to ovšem „velice brzo budeme potřebovat“.



Šéf bezpečnostního výboru vidí cestu v obnovení branné výchovy. „Tlačíme na to, aby se branná výchova nějakým způsobem zavedla už na školách základních stupňů a aby se to rozšířilo i potom dál na střední školy, protože bez tady toho, si myslím, že branný zákon, který tady máme, je úplně k ničemu,“ vyjádřil obavy. Radek Koten SPD



Upozornil, že tu máme ročníky od 18 do 46 let, kdy stát neví, zdali jsou informace, zdali jsou tělesně a psychicky zdatní. „Stát na to rezignoval tím, že zrušil odvody na vojnu,“ podotkl. S tím prý „musíme něco dělat“. Branci by podle předsedy sněmovního výboru pro bezpečnost měli být na základě dobrovolnosti cvičeni. Takto vycvičené složky by poté kooperovaly v případě potřeby s policií.



Děti by se na školách měly učit základní dovednosti, jako je orientace v terénu, rozdělávání ohně, práci s buzolou či mapou a taktéž základy přežití. Rád by také viděl, aby se děti učily střelbě ze vzduchovky a později i ze zbraní používaných armádou. „V případě mobilizace nastoupí branci, kteří neměli v životě zbraň v ruce… Se obávám, že by to dopadlo velice špatně,“ připojil.



V případě chemického útoku či katastrofy stát dle jeho tvrzení naprosto selhává. Lidé nemají ponětí, kde se nacházejí kryty, a ani by se zřejmě do nich nedostali. Obyvatelstvo prý není v krizových plánech zahrnuto. Fotogalerie: - Stroje české armády

Hovořil i o tom, že v případě blackoutu, kdy by například někdo za pomoci teroristického útoku vyhodil trafostanice, by zkolaboval systém. A strefil se i do EU. „Evropská unie tady prosadí, že budou jezdit pouze elektromobily, ani nemusíme nějaké trafostanice vyhazovat do povětří, protože my si to způsobíme úplně sami. Budeme mít jako elektromobily, free CO2… Takže ekoterorismus, který přichází z Evropské unie, nás tady zahubí sám o sobě,“ uvedl.



Ve vztahu k EU došlo i na právo na držení zbraní. „Evropská unie si osobuje právo rozhodovat o našich legálních střelných zbraních, náš původní zákon je velmi dobrý, myslím, že by nám ho mohla závidět celá Evropa," řekl. Tím, že jsme prohráli žalobu proti unijní směrnici omezující držení zbraní, se však podle něj nic zpětně pro majitele zbraní nemění. Pravidla omezí až nové uživatele zbraní.

