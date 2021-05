Průšvih jak noha. Šichtařová s Pikorou sledují finanční trhy

reklama

„Hádej, jak se korektně politicky říká propadu na burzách?“ ptala se Šichtařová úvodem svého manžela Vladimíra Pikory. „Já vím, já to četl. Je to konsolidace,“ podotkl Pikora. „Správně, nově se tomu říká konsolidace. Lidově se tomu říká průšvih jak noha. Tohleto je podle toho nového evropského newspeaku konsolidace. To, co momentálně pozorujeme porůznu na finančních trzích. A pozorujeme to momentálně hlavně u kryptoměn. Akcie nepropadají, akcie se konsolidují a takzvaně vytvářejí nákupní příležitosti. Zejména se to dozvídáme od velkých fondů a portfolio-manažerů těchto fondů, kteří potřebují nalákat klienty, aby svoje úspory do těchto fondů vložili,“ podotkla Šichtařová. Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 4% Nevrátí 69% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 7046 lidí

Podle Pikory je to logické a pochopitelné. „Dneska se význam mnoha slov změnil, a právě u těch fondů, kam pravidelně přitékají peníze, by vznikl problém, co s nimi. A tak dokud trhy rostou, tak je to skvělé; v případě, kdy nerostou, tak je potřeba vytvořit představu, že je to taky skvělé. A tak se prostě začne říkat: To je ta příležitost. Já hrozně rád sleduji ta fóra, kde jsou všichni příznivci kryptoměn. A právě u nich to vidím, jak neustále ta víra, ta ohromná naděje, ta víra v to, že to musí jít stále výš a výš, je tlačí do toho, že když trhy rostou, tak jsou šťastní, a když trhy nerostou, tak hledají peníze, aby mohli víc investovat, aby levně nakoupili,“ sdělil Pikora.

Následně se hovořilo i o kryptoměnách, například o bitcoinu. „Je zajímavé, že ty kryptoměny pořád rostou, rostou, rostou – a pak najednou přijde něco, a je to jak výstřel z Aurory a všechno se mění. A tím, co dokáže rozdat nové karty, je v poslední době miliardář Musk. Musk řekne, že nakupuje bitcoin... A šup, bitcoin vystřelí. To znamená, že Muskova pozice se velmi zlepšila; následně Musk prohlásí, že začne bitcoin prodávat, a šup – bitcoin začne dramaticky padat. Musk si s tím bitcoinem hraje, jak kdyby to bylo jojo. Chvilku to posílá nahoru, chvilku dolů. To je úplně neuvěřitelné,“ řekl Pikora.

Šichtařová jej pak doplnila s informacemi o cenných papírech. „Do nich třeba skrze penzijní fondy je namočeno víc lidí. I v případě těch cenných papírů v poslední době hraje zásadní roli psychologie. Sice ne, že by nějaká celebrita řekla, že nakupuje nějaké akcie, ale hraje to roli v tom smyslu, že dokud tady existuje víra, tedy psychologická víra, že centrální banky budou tlačit peníze na trh, tak prostě ty akcie porostou. A až přijde nějaký ten výstřel, kdy se z nějakého důvodu vytratí víra, že by dál mohly proudit ty nekryté peníze na trh, tak prostě cenné papíry zareagují stejně, jako zareagoval bitcoin. Taky se zřítí,“ podotkla Šichtařová. Pikora sice souhlasil, ale dodal, že je to pro něj těžko akceptovatelné, ohlížet se na to, co řekne nějaký herec, herečka, modelka. „To prostě není pro mě argument, já jsem zvyklý na čísla. Takže pro mě je irelevantní, co si o tom kdo myslí,“ dodal.

Psali jsme: VIDEO Xaver přepaden. Vlítl na něj Jiří X. Doležal a začal výslech. Co Rusko? Kdo to platí? 30 žen a svědčí stále nové. Někdo Ferimu tleská? Šok. A výsměch teorii Alvarové o Rusku. Novináři řekli, jak to je Premiér Babiš: V rámci Baťova kanálu máme dalších dvanáct projektů téměř za dvě miliardy Okamura (SPD): Neuvěřitelně arogantní výroky nové poslankyně Sommerové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.