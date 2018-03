První tři dny nemocenské bez náhrady. Z toho neustoupíme, avizuje Hospodářská komora

Hospodářská komora bude na pondělním zasedání tripartity ohledně vyplácení nemocenské v prvních dnech prosazovat zachování karenční doby, tedy prvních tří dnů nemocenské bez nároku zaměstnanců na náhradu. Podle komory se karenční doba osvědčila a zamezila zneužívání dočasné pracovní neschopnosti. Komora si současně myslí, že elektronické neschopenky, které mají být zavedeny od příštího ledna, zneužívání systému při krátkodobé nemoci nezabrání. ČTK to dnes řekl mluvčí komory Miroslav Diro.

Stejně jako komora nesouhlasí s tímto návrhem ani Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů. Naopak předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula souhlas vlády s poslaneckým návrhem ČSSD, kterým by bylo proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci znovu zavedeno, přivítal. Odbory budou prosazovat, aby výše nemocenské v prvních dnech nespadla pod 60 procent průměrného denního výdělku. Premiér v demisi Andrej Babiš prohlásil, že chce hledat řešení, které bude mít co nejmenší dopad na ekonomiku.

Podle Hospodářské komory by zrušením karenční doby vzrostly mzdové náklady zaměstnavatelů kvůli vyšším náhradám za pracovní neschopnost. Pokud by navíc museli kvůli absenci pracovníků ve výrobě přijmout další zaměstnance, stouply by jim náklady podle odhadu některých členů komory o 3,3 až 3,6 procenta.

„Nabízená kompenzace zaměstnavatelům v podobě snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 procentního bodu nevyváží finanční a personální dopady na firmy,“ uvedla dnes komora. Právě vzhledem k nesouhlasu s návrhem ANO, aby první tři dny stonání propláceli nemocným zaměstnavatelé a od 11. dne nemoci povinnost přebraly zdravotní pojišťovny, požádala komora o pondělní jednání tripartity s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO).

Nyní nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy poskytuje od čtvrtého do 14. dne nemoci za pracovní dny zaměstnavatel, a to tři pětiny průměrného denního výdělku. Od 15. dne se dávky poskytují z nemocenského pojištění. Karenční dobu zavedla v úsporném balíčku vláda Mirka Topolánka (ODS). Ústavní soud ji k pololetí 2008 zrušil, kabinet neproplácení prosadil znovu, ale snížil odvody firmám. Ústavní soudci poté úpravu nechali v platnosti.

