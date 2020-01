Prý je tu další zájemce o Hrad. Nosil uniformu, ale není to Petr Pavel...

„Co by to asi tak mohlo být od člověka, který byl jednou z ústředních postav takzvaného kabelkového puče v roce 2013? Co by to asi tak mohlo být od člověka, kterého se opakovaně zastal Andrej Babiš a kterého ‚upíchl‘ na své celní správě potom, co mu zanikla pozice u Policie ČR?“ přemítá Malát nad tím, jaké má Šlacha ambice.

Došel k závěru, že by Šlachta mohl reálně uvažovat o vstupu do politiky. „Mnoho jiných překvapení se nenabízí. A protože se Robert Šlachta považuje za velmi důležitého a úspěšného, vhodným postem by mohl být například prezident,“ míní komentátor.

Tuto úvahu, podle něj, podporuje i fakt, že Šlachta ze služebního poměru už odešel. V rámci policie tedy už o nic nepůjde. „Na druhou stranu, Babiš potřebuje mít i příštího prezidenta na své straně a se Šlachtou si rozumí,“ dodává komentátor. S tím, že pro Babiše prý nebude problém letitého, známého policistu, který si dovolil vtrhnout se svým komandem i na Úřad vlády, do zmíněné pozice protlačit.

Se vztyčeným ukazováčkem však komentátor připomíná, že pánové v kuklách a se samopaly v rukou, které tam Šlachta poslal, neměli na Úřadu vlády co dělat. „Z celé ohromné megakauzy totiž není nic. Absolutně nic. Šlachta a spol. vytvořili vylhanou kauzu, do které měli být zapojeni tehdejší vládní politici a tuny zlata,“ poznamenává Malát.

Po šesti letech zůstala prý jediná skandální věc. Údajně nezdaněné kabelky tehdejší asistentky premiéra. Důvod k pádu vlády a k faktickému převzetí vlády Zemanem. „Robert Šlachta by teď neměl přemýšlet o kandidatuře na prezidenta ani kamkoliv jinam. Měl by se stydět a omlouvat,“ uzavírá Malát svůj komentář.

Psali jsme: Jaroslav Světlý: Obžalovaní nezpůsobili škodu Já nejsem žádný Babišův člověk, divil se před kamerou Šlachta. Všechno prý dělal pro stát a pro lidi Chovanec, Nagyová? Robert Šlachta vyklopil vše. Překvapivá slova Odchází. A napíše knihu. Robert Šlachta promluvil, i o kauze Nagyová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.