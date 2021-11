Pryč s Michalikem. Konec? Ne. Neministr má další trápení

Věslav Michalik (STAN) měl být ministrem průmyslu a obchodu, kvůli své kauze kolem financí nakonec nominaci nepřijal. To ale nestačí předsedovi zastupitelského klubu ANO Martinu Hermanovi, který chce jeho hlavu i ve vedení Středočeského kraje. „Další působení pana Michalika ve vedení Středočeského kraje si nedovedeme představit,“ uvádí Herman.

„V souvislosti s nedávno uveřejněnými skutečnostmi týkajícími se financování podnikání náměstka hejtmanky a radního pro finance Věslava Michalika vyzývají středočeští zastupitelé za ANO Věslava Michalika k rezignaci na funkce náměstka hejtmanky Středočeského kraje a radního pro finance. Domníváme se, že svoje podnikání a peněžní toky s ním související dostatečně nevysvětlil, ačkoli to sliboval. Nemůžeme opomenout ani střet zájmů, který jeho působení na krajském úřadu provází již dlouhou dobu,“ podotkl Herman ve výzvě za zastupitelský klub ANO.

„Máme za to, že ani naše kolegy z ostatních zastupitelských klubů nemůže nechat v klidu to, že krajské finance řídí člověk, který lže o svých firmách, dostatečně nevysvětlil svoje vazby na daňové ráje a u něhož existuje reálné podezření, že mlží o původu obdržených finančních prostředků. Souhlasíme s vedením STAN, že informace, které se v souvislosti s podnikáním pana Michalíka objevily, nepůsobí dobře a že podnikání na Kypru u nás nemá dobrý zvuk. Souhlasíme také s odstoupením pana Michalika z kandidatury na ministra a ztotožňujeme se s tím, že by v případě své kandidatury mohl hned v úvodu nechat na vznikající vládě stín. Ten stín ale aktuálně leží i na vedení Středočeského kraje,“ píše dále v prohlášení Herman.

„Zároveň důrazně upozorňujeme na prokázaný střet zájmů, ze kterého byl pan Michalik usvědčen v rámci svého působení ve středočeském zastupitelstvu, když neoznámil svoje osobní a majetkové propojení na firmu Dark Sky a hlasoval pro pronájem jejích prostor Středočeskému kraji. Co je však horší, v době, kdy zastával funkci radního a Středočeské inovační centrum spadalo do oboru jeho působnosti, došlo opakovaně ke změně předmětu nájmu a doby nájmu, jakož i ke zvýšení nájemného až na částku 104 253 Kč měsíčně. Tyto peníze pak plynuly do kapsy firmy, se kterou byl pan Michalik prokazatelně propojen. Za těchto podmínek a při znalosti uvedených faktů si nedovedeme představit další působení pana Michalika ve vedení Středočeského kraje,“ uzavírá výzvu Herman.

Martin Herman byl na Středočeském kraji radním pro oblast investic a veřejných zakázek. S Věslavem Michalikem z hnutí STAN se dostal několikrát do konfliktu. Jeden dokonce skončil u soudu, který však dal Hermanovi za pravdu.

„Zpočátku jsem jen poukázal na možný střet zájmů, který jsem viděl v jeho současném působení na Středočeském kraji a zapojení jeho rodiny do smluvních vztahů s krajem. Časem jsem přišel na provázanost jeho solárního byznysu a hnutí STAN, na což jsem také upozornil. Bohužel tenkrát nebyla doba na to, aby to někdo zvedl. Všichni chtěli vidět ANO na kolenou, a tak to nikoho nezajímalo,“ zavzpomínal Herman, jenž upozornil na personální provázanost mezi firmou Dark Sky a Středočeským krajem. Postupem času na něj podle jeho slov začaly sílit tlaky, aby o tom nemluvil, aby se za svá vyjádření omluvil. „Když jsem odmítl, dal mě pan Michalik k soudu,“ uvedl Herman.

Michalik, jenž je místopředseda STAN, se minulý týden vzdal nominace na funkci ministra průmyslu a obchodu v nové vládě. Vzdal se jí kvůli pochybnostem o svém dřívějším podnikání a možném střetu zájmů. Prohlásil, že jeho podnikání bylo legální a střet zájmů by vyřešil. Nechtěl ale zatěžovat nový kabinet srovnáváním se situací premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a tím, že by debaty o jeho podnikání zastiňovaly změnu, kterou má přinést nová koalice. STAN chce rychle najít náhradníka, vybírá z více kandidátů. Podle webu Seznam Zprávy by se jím mohl stát ekonom z CERGE-EI Filip Matějka.

Pochybnosti o Michalikově podnikání se v posledních dnech objevily v několika médiích. Deník N v pondělí uvedl, že někdejší Michalikova firma si v minulosti půjčila přes kyperskou firmu Lowfield Investments nejméně 4,6 milionu eur (v přepočtu podle aktuálního kurzu přibližně 117 milionů Kč). Michalik dnes řekl, že jeho rodina měla na Kypru investiční společnost, která se zabývala investováním do akcií. „Vše probíhalo v souladu se zákonem, nedělo se tam nic nelegálního,“ uvedl. Původní vklad řádně vydělal a zdanil v České republice.

Michalikova rodina má podíl 96 procent ve fondu Valour, sám místopředseda STAN má ve fondu třetinový podíl. Fond ovládá tři solární elektrárny, díky kterým se řadí k předním výrobcům elektřiny ze slunce v zemi, uvedl server Seznam Zprávy. Potenciální střet zájmů by se podle Michalika dal vyřešit prodejem elektráren.

Server Neovlivní.cz ve středu napsal, že Starostové měli od května dokument, na jaké aspekty Michalikova podnikání by mohla média upozorňovat. V roce 2010 úspěšný starosta Dolních Břežan a bývalý bankéř kvůli stejným problémům zmizel ze společné kandidátky STAN a TOP 09, tentokrát jeho straničtí kolegové podle serveru vsadili na to, že „minulost nikdo nevytáhne“.

