Prymula: „Každá epidemie se dá porazit, ale...“ Prozradil také, jak to bude s vakcínami

Politik, bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula promluvil o současné covidové situaci. V Evropě budeme prý mít až sedm vakcín. Prymula by byl v rozvolňování opatrnější. Každá epidemie se dle něj dá porazit, ale je to ekonomicky bolestivé. „Cílem je dostatečná proočkovanost.“

Co bývalý ministr soudí o tom, že Velká Británie jako první schválila použití vakcín proti koronaviru od společností Pfizer a BioNTech? „Británie se chová poměrně utilitárně: byť vystupuje z Evropské unie, tak by ještě měla vyznávat obecné zásady. Teď na ní tedy uvidíme, jestli vakcína vyvolává nějaké reakce. Doufám, že nikoliv, a tím budeme schopni přesvědčit naši populaci, aby se nebála.“

„Zastávám názor, že pokud lékař bude mít k dispozici více vakcín, tak nechť si někdo vybere. Jinak to ale možné nebude, protože by vznikl totální chaos, jak a co převážet.“ říká Prymula. V současnosti to podle něj vypadá tak, že Evropa bude mít celkem sedm vakcín.

Jaký má bývalý ministr názor na to, že by stát mohl podmiňovat účast občanů na různých aktivitách právě očkováním? „O tom se uvažuje na úrovni celé Evropské unie, protože vakcíny by měly umožnit to, aby se tady znovu otevřel život.“

Současné rozvolňování Prymula kritizuje. „Rozvolňovat na 4–5 tisících nových případů nakažených denně logicky povede k tomu, že za měsíc pojedeme nahoru. Já si dovedu představit, že bychom mohli rozvolňovat na stovkách nových případů, ne tisících.“ Bylo by podle něj lepší vydržet a přežít Vánoce „ve větším klidu“.

Máme se prý také připravit na další restrikce. „Politicky si nedovedu představit, že by se něco zavíralo ještě do Vánoc. Po nich ale určitě bude snaha nárůsty zase korigovat,“ prohlásil Prymula. Ve zhoršující se situaci po létě bylo podle Prymuly velice těžké politickou reprezentaci přesvědčit o vážnosti situace. „Obrovsky těžké. Dostali jsme se do situace, kdy po tom, jak byla první vlna zvládnutá, to společnost příliš nebolelo. Teď nemyslím ekonomicky. Případů, kdy někdo zemřel, bylo skutečně velmi málo a každý si začal myslet, že nás to nějakým způsobem moc netrápí a že se to v podstatě zvládne stejně.“

Na dotaz, zda kolem epidemie a omezovacích opatření nebylo příliš mnoho politikaření, třeba v případě vedení krizového štábu, který Prymula také chvíli vedl a následně ho nahradil ministr Hamáček, sdělil Prymula: „Do každého složitého rozhodování politika zasahuje poměrně výrazně. Kroky krizového štábu byly motivované nějakým způsobem politicky, ale já jsem si v tu chvíli uvědomil, že nemůžu sedět na třech židlích. Takže jsem nechtěl pokračovat.“

„Každá epidemie se dá zastavit, ale je to velmi bolestivé. Ekonomicky velmi nákladné. Tady se postupně ukazovalo, že toto onemocnění je velmi zákeřné. V tom, že průběh zdánlivě není tak závažný, ale epidemicky se nákaza velmi brutálně šíří.“ prohlásil epidemiolog.

A jak poznáme, podle Prymuly, že je epidemie u konce? „To poznáme tak, že tu nebudeme mít nové případy, že budeme moci žít úplně normálním způsobem a nebudeme se muset omezovat. Na druhou stranu to, že epidemie bude za námi, neznamená, že tady ten virus nebude. Ten zde bude možná navždy. Ale bude dostatečná proočkovanost, což povede k tomu, že tady už nebude ta obrovská epidemie, ale čas od času, podobně jako u spalniček například, se objeví pár případů, byť v nějaké souvislosti, ale ty už nebudou ohrožovat celou populaci.“

