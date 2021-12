Prymula a Hostomský v jednom studiu. Nepouštějte fanouškům lockdownu

reklama

„Myslel jsem si, že vědecká diskuse spočívá v tom, že máme různá stanoviska, že si to vše vyložíme otevřeně a v podstatě bude diskuse a buď nějaký konsenzus, nebo ne. Ale už nějakou dobu si říkám, že to není ani tak o té vědě, ale že to spíše závisí, nebo souvisí s tou politickou preferencí toho řečníka. To znamená levicová pozice je určitá, pravicová pozice je určitá a vlastně ta věda je pouze takovým kolbištěm, kde se tyhlety názory můžou vzít, ale v podstatě ta dominantní síla je to politické přesvědčení,“ poznamenal k této otázce Hostomský.

Oba muži se v zásadě neshodují v tématu nošení roušek a respirátorů, zavírání škol nebo lockdownech. I tak dokážou své názory vyjádřit kultivovanou formou.

Například podle Hostomského jsou lockdowny kvůli koronaviru nákladné a jejich účinnost není prokázána. „Chraňme tu zranitelnou část populace, ale ten zbytek nechme žít,“ podotkl Hostomský.

„Když se podíváme na účinnost těch takzvaných lockdownů – to slovo nemám úplně rád, protože v každé té zemi se aplikoval jiný komplex opatření, takže je zaškatulkovat do pojmu lockdown si myslím, že není úplně korektní. To, co je problémem, tak na začátku se nevědělo, co ta nemoc udělá, jak bude závažná, takže ty první lockdowny se samozřejmě daly pochopit. Čím dále od toho jsme, tak tím se více ukazuje, že takováto opatření úplně smysluplná nejsou a ono to souvisí s tím, co tady pan profesor říkal o Austrálii. Opouzdřit se, a oni například i svá letadla odstěhovali někam na slaná jezera a v podstatě se nechtěli stýkat se světem – nic méně po určité době se samozřejmě musíte otevřít – a když v tu chvíli vám tam znovu vznikne virus, tak jste úplně na začátku. A ten hlavní problém, který tady je a který ten lockdown skutečně vyřešit nemůže, jsou ty různé mutace, které přicházejí. To znamená, že já se nikdy nezavřu natolik, aby nemohla přijít nová mutace a ten lockdown se zpětně ukáže jako neúčinný, protože v té populaci se bude pohybovat. To znamená, že jediný smysl lockdownu pro mě byl v tom, že jsme brzdili rychlost epidemie, abychom nepřetekli v kapacitě nemocnic a abychom čekali na vakcínu. Teď, když tu vakcínu máme, není úplně smysluplné brzdit,“ podotkl Prymula.

Co se týče varianty omikron, nepřijímal by Zdeněk Hostomský žádná další opatření. „Proč zanedbáváme ten nejlepší nástroj, co máme, vůči té infekci, nebo k té epidemii? A to je náš imunitní systém. My jsme byli vyselektováni přes ta tisíciletí, že ti z nás, co přežili, tak jsme schopní těm patogenům čelit. A teď se ukazuje, že samozřejmě – a to je posun, že to nejlepší, co může člověk vůči té epidemii udělat, je nechat se nakazit a očkovat. Kombinace. Takzvaná hybridní imunita,“ hovořil Hostomský.

„Očkujme se, ale otevřme společnost. Žádné lockdowny, žádná omezení. Prostě ten virus sem přijde, přijměme to, že ten virus neodejde,“ domnívá se Hostomský. S tím, co bylo řečeno, souhlasil i Prymula.

„Optimální cesta je hybridní imunita – v pořadí nejprve se očkovat, pak eventuálně prodělat to onemocnění. A když si představíme to, co se děje při velkém požáru, tak někdy hasiči ten požár hasí tak, že proti němu pustí požár menší, kontrolovaný. A když si to představíme v té epidemii, tak tady byla delta, která nás hubila poměrně klinickým těžkým průběhem, a když proti ní půjde omikron, jako že jde, tak se v podstatě může stát, že on tu deltu vytěsní a ta populace na tom bude výrazně lépe, to je ten optimistický scénář, který by omikron mohl udělat. A nás samozřejmě trochu trápí, že vakcinace proti němu není tak účinná, jak jsme si možná mysleli, protože on sice ten s-protein se změnil poměrně významně, ale zajímavé je, že postinfekční imunita tam také příliš nefunguje, ale každopádně u těch očkovaných přece jen vidíme účinnost v tom, jak ta klinická fáze jejich onemocnění, jak mírně to onemocnění probíhá, to teď ve Spojených státech sledují a zjišťují, že opravdu ta zátěž není veliká,“ zmínil Prymula. A dodal také to, že koronavirus tu s námi bude stále.

To, že se viru nezbavíme, tvrdí i Hostomský. „Naučme se s ním žít,“ poznamenal Hostomský.

Co se týče očkování, považuje Prymula za správné, že lidé starší 30 let mají možnost se otestovat třetí dávkou. „Je tady řada lidí, která si chce dát třetí dávku a nemohla, protože jaksi to nebylo umožněno. V tomto slova smyslu si myslím, že je to korektní přístup,“ řekl Prymula. Jít na kratší dobu než pět měsíců by podle něj popíralo smysl vakcinace.

