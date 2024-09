Psi a kočky: Zhudebněný Trump baví, ale došlo k vývoji

Imigrace je klíčovým tématem prezidentských voleb v USA 2024. Donald Trump kritizuje viceprezidentku Kamalu Harrisovou za její roli ve snaze snížit migraci z Mexika a Střední Ameriky, přičemž plánuje rozsáhlé deportace nelegálních migrantů. Harrisová naopak prosazuje reformu imigračního systému s důrazem na ochranu hranic a cestu k občanství.

Donald Trump během první volební debaty s Kamalou Harrisovou obvinil migranty, že v americkém Springfieldu ve státu Ohio, jedí domácí zvířata.

„Přicházejí k nám miliony nelegálních migrantů a podívejte se, co se děje v malých městech všude po Spojených státech amerických… Ve Springfieldu nelegální migranti zabíjejí psy a kočky a jedí je. Lidé, kteří tam žijí, se teď strachují o své mazlíčky, aby je nelegální migranti nesnědli,“ řekl Trump během prezidentské debaty na stanici ABC.

Harrisovou jeho tvrzení rozesmálo a moderátory debaty nepřesvědčil, když místní úřady i policie uvedly, že nemají žádné důkazy o tom, že by přistěhovalci ubližovali domácím mazlíčkům.

Navzdory tomu Trump na svém tvrzení trval, zatímco někteří republikáni, včetně senátora Teda Cruze, spekulaci šířili dál. Policie ve Springfieldu konspiraci popřela a zdůraznila, že žádné takové případy nezaznamenala. „V reakci na nedávné fámy o údajné trestné činnosti přistěhovalců v našem městě bychom rádi objasnili, že jsme neobdrželi žádné věrohodné zprávy ani konkrétní tvrzení o tom, že by jednotlivci z přistěhovalecké komunity ublížili domácím zvířatům, zranili je nebo týrali,“ cituje agentura Reuters prohlášení mluvčí spingfieldské policie.

Internetem se ovšem mezitím začala šířit zhudebněná verze prohlášení Donalda Trumpa z debaty, že přistěhovalci ve Springfieldu jedí psy, kočky a domácí mazlíčky. Verzí je několik, všechny jsou chytlavé.

Donald Trump's 'Eating The Dogs' transcribed for trombone. pic.twitter.com/UpK4hNjNuR — The Jase ?? ?? ?? (@jasemonkey) September 11, 2024

For those people asking for a fretless bass version... pic.twitter.com/xBCpSZoNZz — The Jase ?? ?? ?? (@jasemonkey) September 11, 2024

Na některé z nich již lidé na sociálních sítích, jako je například TikTok, vymýšlejí krátké tanečky.

They turned Trump’s “They’re eating the dogs, they’re eating the cats” line from the debate into a song and TikTok trend ?? pic.twitter.com/TY6rIYupo2 — ALX ???? (@alx) September 12, 2024

Na sociálních sítích se už před prezidentskou debatou objevovaly příspěvky, v nichž si lidé stěžují, že Haiťané ve Springfieldu „masakrují a jedí“ domácí mazlíčky.

Springfield is a small town in Ohio.



4 years ago, they had 60k residents.



Under Harris and Biden, 20,000 Haitian immigrants were shipped to the town.



Now ducks and pets are disappearing. pic.twitter.com/OOFq3ZdTiA — End Wokeness (@EndWokeness) September 6, 2024

Investigativní bloger Tyler Oliveira mluvil s několika lidmi ze Springfieldu, kteří už mají dost přistěhovalců z Haiti. „V posledních dvou dnech jsem situaci zjišťoval osobně a dělal jsem rozhovory s místními obyvateli. Mnozí z nich tvrdí, že viděli to, co ABC News ne,“ potvrdil bloger.

„Už teď jsme minorita,“ stěžoval si blogerovi muž ze Springfieldu. Jeho vlastní odhad je, že ve městě žije až 60 % přistěhovalců z Haiti.

„Jedí kočky?“ vyzvídal blogger.

„Slyšel jsem to,“ potvrdil muž a ukázal na dům vedle, kde jeho soused měl šest kuřat. „Už tam nejsou,“ naznačil, že přistěhovalci z Haiti měli na svědomí i je.

Obyvatelé Springfieldu, s nimiž bloger Oliveira mluvil, jsou navíc toho názoru, že Haiťané jsou ve městě upřednostňováni před rodilými Američany.

?? BREAKING:

SPRINGFIELD, OHIO UPDATE



During the Presidential debate, fact-checkers at ABC News stated that Donald Trump's claims of the Haitian immigrants "eating dogs and cats" had no credible reports according to the town's city manager.



Over the last 2 days, I've… pic.twitter.com/qhxc6O2pVW — Tyler Oliveira (@tyleraloevera) September 11, 2024

Podnikatel a miliardář Elon Musk na svém účtu platformy X také sdílel komentář ženy, jejíž otec imigroval z Haiti do Ameriky v šedesátých letech. Mladá žena již se svým otcem není v kontaktu, vysvětlila však, jak to doopravdy mají obyvatelé Haiti s pojídáním koček.

Žena popsala na základě zkušeností jejího otce pocházejícího z Haiti, že existují dva hlavní důvody, proč Haiťané jedí kočky: Jednak kvůli přežití, protože Haiti je velmi chudá země, kde není snadné získat levné jídlo, a jednak kvůli praktikování voodoo, při kterém jsou zvířata obětována v rámci náboženských rituálů.

„První z důvodů je přežití. Haiti je jeden z nejchudších ostrovů západní polokoule, nemůžete tam jen tak jít do potravinové banky nebo do McDonaldu a dát si levné jídlo,“ vysvětlila žena. „Zadruhé, pro své náboženství voodoo provádějí zvířecí oběti. Zvířecí oběti dělají pro své bohy z různých důvodů,“ řekla a sama upozornila na to, že podle jejího názoru je voodoo démonické náboženství.

Žena také zdůraznila, že není rasistické hovořit o těchto věcech, protože věří, že je to reálný problém, který by neměl být přehlížen nebo zesměšňován „Není rasistické vzít na vědomí, že je to problém. Není rasistické mluvit o tom, že se tyto věci dějí… Můžete se podívat na lidi ve Springfieldu v Ohiu, kteří říkají, že se to děje,“ upozornila na další šířící se svědectví podobná těm, která sdílel bloger Oliveira.

„Chcete si jen dělat srandu z Trumpa a říkat, že je šílenej, protože to tvrdí, namísto toho abyste doopravdy zjistili, že se to děje. Chcete si z toho dělat srandu, ale co kdyby se to dělo vám a vaší komunitě? Jde o víc než o jezení domácích zvířat…“ upozornila na sociální a kulturní problémy vznikající nekontrolovanou migrací.

Mezitím guvernér státu Ohio Mike DeWine se haitskou migrační krizi pokouší vyřešit tím, že do Springfieldu vyšle vojáky a finanční pomoc.

„Chci, aby obyvatelé Springfieldu a okresu Clark věděli, že i nadále budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli komunitě vypořádat se s přílivem migrantů,“ uvedl guvernér. DeWine také vyčlení 2,5 milionu dolarů na zdravotní péči.

??BREAKING: Ohio Governor Mike DeWine is now sending State Troopers into Springfield, OH along with millions in funding to address the Haitian migrant crisis there, saying:



"The federal government has not demonstrated that they have any kind of plan to deal with the issue."… pic.twitter.com/Bewr4tH6g5 — Charlie Kirk (@charliekirk11) September 11, 2024

