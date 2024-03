Psycholog Klimeš: Kolik máte vy? Gay si vrzne tisíckrát. Přišel děsný řev

reklama

Tuto středu poslanci schválili, že lidé stejného pohlaví nebudou smět vstupovat do manželství, ale do partnerství s tím, že adopce dětí nebude možná.

Psycholog Klimeš k tématu hovořil v pořadu 90´ a na ČT24 tvrdil, že pouhá dvě procenta homosexuálů skutečně stojí o uzákoněné manželství pro všechny. Zmínil také, že průměrný homosexuál má za život až pět stovek sexuálních partnerů. „Každý třetí homosexuál má tisíc pohlavních styků za život, to jsou sexuologické výzkumy, to vám řekne každý sexuolog, to oni ví,“ uvedl například. Studie, o které svá tvrzení opíral, konkrétně nejmenoval.

Během rozhovoru se také v této souvislosti dotazoval moderátorky na počet jejích sexuálních partnerů a odhadoval, že takových vysokých čísel sexuálních partnerů jako průměrný homosexuál zřejmě nedosahuje.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 1% SOCDEM 2% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 94% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 18170 lidí Psychologický ústav Akademie věd ČR. „Včerejší (po letech další) mimořádně agresivní, hanebná, neodborná a celkově chorá eskapáda pana Klimeše v pořadu České televize namířená tentokrát na LGBT komunitu nás odborně velmi mrzí,“ uvedl na svých facebookových stránkách.

A upozornil, že Klimeš není žádný odborník: „Pan Klimeš psychologii sice vystudoval, ale to z něj nedělá odborníka, experta, ani lepšího či odolnějšího člověka vůči distorzi vlastní mysli či dezintegrovanému zoufalství,“ píše psychologický ústav.

Přišla i kritika vůči České televizi pro její výbor hostů: „ČT24 přejeme šťastnější ruku se zvaním odborníků – psychologů – do svých pořadů. Těm, kteří se k výrokům pana Klimeše postavili kriticky a nezanevřeli na psychologii jako vědeckou disciplínu, dáváme bludišťáka,“ doplnil.

Také psycholog Dalibor Špok vyčetl České televizi, že si zve do pořadu kontroverzní osobu, jako která je Jeroným Klimeš částí odborné společnosti vnímán. „K homofobním výrokům psychologa Klimeše v ČT: Klimeš veřejně produkuje homofobní, zkratkovité a neodborné výroky min. 15 let. Upozorňují na to psychologové opakovaně vč. otevřených dopisů. Tak proč si ho média opět zvou? Toto už je bohužel o jejich kvalitě, nikoli jen o jeho,“ uvedl na sociální síti X.

K homofobním výrokům psychologa Klimeše v ČT: Klimeš veřejně produkuje homofobní, zkratkovité a neodborné výroky min. 15 let. Upozorňují na to psychologové opakovaně vč. otevřených dopisů. Tak proč si ho média opět zvou?

Toto už je bohužel o jejich kvalitě, nikoli jen o jeho. — Dalibor Špok (@daliborspok) February 29, 2024

„Pan Klimeš lže. Kromě toho, že se prezentuje jako prase. Jeho zájem o počet sexuálních partnerů moderátorky, přizvání diváků k představě o počtu sexuálních partnerů a fantazie o stovkách sexuálních partnerů homosexuálů je něco, co si jako psycholog třeba taky nějak zdůvodní,“ zhodnotil výstup psychologa Klimeše ve veřejnoprávní televizi psycholog ve zdravotnictví Tadeáš Janda.

Pan Klimeš lže. Kromě toho, že se prezentuje jako prase.

Jeho zájem o počet sexuálních partnerů moderátorky, přizvání diváků k představě o počtu sexuálních partnerů a fantazie o stovkách sexuálních partnerů homosexuálů je něco, co si jako psycholog třeba taky nějak zdůvodní. ?? https://t.co/ks9miSxmPl — Tadeáš Janda ???? (@TadeJanda) February 28, 2024

Spolupředseda Zelených Michal Berg rovněž hovořil o neodbornosti Klimeše, kterého označil za homofoba. „Ukázalo se, že je nejen prasák, který se ptá moderátorky na počet partnerů, ale hlavně homofob. Jeho názory na homosexualitu nemají s odborným psychologickým přístupem nic společného,“ napsal svůj názor politik.

Včera na ČT24 komentoval manželství pro všechny psycholog Jeroným Klimeš. Ukázalo se, že je nejen prasák, který se ptá moderátorky na počet partnerů, ale hlavně homofob. Jeho názory na homosexualitu nemají s odborným psychologickým přístupem nic společného. pic.twitter.com/sqVIf2BtKq — Michal Berg ?? (@MichalBerg) February 29, 2024

Zhrození nad Kliemešem a jeho řečněním před kamerami České televize vyjádřil pak i poslanec TOP 09 Matěj Ondřej Havel: „Od poslaneckého pultíku jsem včera pár homofobních výrazů slyšel, někdy to byla docela ‚síla‘. Klimeš si je ale strčil do kapsy. Pokud si v ČT myslí, že takový člověk má dostat mediální prostor, tak se bojím, aby k debatě o otázce Romů nepozvali odborníky Vandase a Sládka,“ podotkl.

Od poslaneckého pultíku jsem včera pár homofobních výrazů slyšel, někdy to byla docela "síla". Klimeš si je ale strčil do kapsy.



Pokud si v ČT myslí, že takový člověk má dostat mediální prostor, tak se bojím, aby k debatě o otázce Romů nepozvali odborníky Vandase a Sládka. — Matěj Ondřej Havel (@m_o_havel) February 29, 2024

V diskusích na sociálních sítích se tak často zmiňovala anticena, kterou psycholog Jeroným Klimeš obdržel v minulosti od organizace PROUD, šlo o Duhovou anticenu bePROUD za dlouhodobé dlouhodobé homofobní, negativní stereotypy. A za rozšiřující a odborně nepodložené výroky.

Psali jsme: Nářek i protáhlé obličeje Pirátů a ve STAN. Manželství zůstává stejné „To jim pošlete: Dcera miluje ženu, nemůžu na její svatbu.“ Manželství pro všechny. Zataženi novináři? Rozkryto Manželství pro všechny: To hlavní je skryto. Právník našel důkaz, že jde o děti „Klobouk dolů.“ Vyoral smekl před hercem, který riskuje, že ho vyloučí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE