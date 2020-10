Publicista Neumann z USA má osobní zkušenost: Většina Zelených nedokáže pobrat trojčlenku. Trump je poslední bariéra

Publicista Dušan Neumann, který dlouhodobě žije v USA, poskytl rozhovor pořadu Kupředu do minulosti. Bude to Biden, nebo Trump? Jakobínský trockismus podporovaný miliardáři dobývá USA. Trump je podle Neumanna poslední bariérou před tím vším. A zelení aktivisté? Ti neumějí ani trojčlenku.

Co si myslí o amerických prezidentských volbách? Biden, nebo Trump? „To velmi záleží na tom, jak se Donald Trump chová, protože se někdy skutečně chová nepředvídatelně, pokud by ho člověk vnímal jako politika. Pokud ho vnímá jako developera na Manhattanu s chováním řeznického psa, tak je předvídatelný, ovšem to v politice ne vždy funguje, a oslovuje to jenom určitou část elektorátu. Takže podle toho, jak se chová, jsem buď mírný optimista, nebo větší optimista, ale stále si myslím, že bude zvolen, a ani ne pro samotnou osobu Donalda Trumpa, protože podle mne dnes ve Spojených státech o Donalda Trumpa ani nejde. On je vlastně substitutem zachování konzervativní americké, podnikatelské a k risku ochotné populace oproti podivnému sociálnímu experimentu, o kterém říkám, že to je jakobínský trockismus podporovaný miliardáři. Je to pro mě nový fenomén a myslím, že i Karl Marx by se otáčel v hrobě, kdyby o něčem takovém slyšel,“ odpověděl novinář.

„Přiznám se, že pro mne je volba Donalda Trumpa poslední bariérou, která brání americké společnosti, aby se z tradiční podoby stala nástupištěm experimentu,“ řekl a k Bidenovi dodal: „Na druhé straně je prosazovatelem tohoto experimentu lehce senilní politik, který za 47 let v Senátu vlastně vůbec nic neudělal kromě toho, že jeho rodina poměrně slušně zbohatla.“ To je podle Neumanna velmi smutný obraz současné Ameriky.

„Trump není diktátor, i když se ho levice snaží portrétovat jako vtělení Goebbelse s Hitlerem dohromady, což je absurdní. Ale jeho administrativa je skutečně velmi funkční, a on na rozdíl od předchozího prezidenta má talent obchodníka a manažera, takže si do funkcí vybírá chytřejší lidi, než je on sám,“ řekl Neumann.

Pak prozradil, co bylo důvodem, proč je i on voličem Donalda Trumpa: „Jedním z důvodů, proč jsem poprvé volil Donalda Trumpa, bylo, že jedním z úhelných kamenů jeho programu bylo, že za každou novou regulaci a zákon, který podepíše, musejí navrhovatelé přinést dva, které se tím současně zruší. A skutečně tato administrativa to dělá, a dnes tento poměr nových a zrušených zákonů není 1 : 2, ale 1 : 7. Za každou novou regulaci bylo sedm jiných zákonů zrušeno, a je naprosto znát, jak se společnost rozvolnila a znovu se oživil americký podnikatelský duch.“

Padl také dotaz, zda má Neumann obavy z možného rozdělení Spojených států, nebo dokonce konfliktu. „Já se toho neobávám, protože si nedovedu představit, že by mělo dojít k nějakému vnitřnímu konfliktu, nedejbože k občanské válce. Tak daleko to, myslím, ještě nedospělo,“ řekl a dodal: „Myslím, že jednou z indicií je, že pokud se lidé mají tak dobře, že skutečně nemají hlad, tak nevytáhnou s flintami do ulic, určitě ne masy a davy. A dnes se máme všichni velmi dobře, nejen ve Spojených státech, ale i tady.“

Neumann promluvil i k problematice různých aktivistů, kteří by rádi Spojené státy rozvrátili: „Podle mě to začalo v 60. letech protesty proti vietnamské válce. A rozpadem tradiční rodiny, sexuální revolucí. To všechno způsobilo, že vyrostla humanitně vysokoškolsky vzdělaná generace lidí, pro které nebylo společenské umístění. Tito lidé dostali diplomy a s nimi mohli jít maximálně balit hamburgery, protože je jenom určitý počet míst pro různé genderové specialisty, forenzní a podobné humanitně orientované profese, které ale společensky nic nepřinášejí. A jak se říká, když někdo neumí psát, tak se stane kritikem. A ti, když se neuživili, tak často zůstávali na univerzitách a začali vychovávat další generaci, která přijala jejich vizionářské modely budoucí společnosti. To znamená, že začaly všechny zelené, klimatické, katastrofické předpovědi, protože strach se prodává ze všeho nejlépe.“

„Já jsem se zelenými dost komunikoval, protože mně to bylo ze začátku sympatické. Ale když jsem zjistil, že většina z nich nechápe, co je to trojčlenka, tak mi bylo jasné, že o tomto problému nevědí vůbec nic, že to pro ně je jenom nástroj, jak se ideologicky prosadit proti něčemu, co sami jinak nemohou ovlivnit, ale za co nejsou zodpovědní, takže v tom mohou velmi silně vystupovat,“ domnívá se Neumann.

