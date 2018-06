Puch výkalů a moče v těsné blízkosti už i hlavních tříd, zákoutí plná odpadků a dekami přikrytých bezdomovců. Vítejte v Mnichově

Ještě nedávno po Německu asepticky čistá metropole Bavorska dnes v některých částech vypadá spíše jako hlavní město Burundi Bujumbura. Projít se třeba večer kolem hlavního mnichovského vlakového nádraží (a v menší míře i kolem asi jeden a půl kilometru vzdáleného hlavního autobusového uzlu) vyžaduje splnit si doslova Bobříka odvahy. A to nejen pro ženy, ale i pro muže. Ostatně, ženy a dívky tady samy už prakticky nechodí - a pokud už ano, rychlost jejich přesunu spíše připomíná taktické kličkování v zemi nikoho.

Není totiž o co stát: v podloubích obchodů, třeba na Arnulfstrasse, ba i hned vedle vchodů do recepcí hotelů, např. Amba nebo Winters, to silně čpí močí a kupí se exkrementy, nebo se zde shlukují gangy cizinců nebo místních asociálů, nepokrytě hromadně konzumující alkohol a vulgárně pokřikujících na každou kolemjdoucí pěknou ženu. A policii není v celém historickém centru, krom dvou hlídek vyzbrojených samopaly HK 5 (ovšem na rozdíl od Francie bez ochranné balistiky) na vlakovém nádraží. To i v Praze je vidět více mužů a žen zákona. Ani armáda v bavorské metropoli zatím nezasahuje, na rozdíl od francouzské Cizinecké legie např. na letišti a vlakových nádraží v jihofrancouzském Montpelliére nebo Béziérs, což třeba umožňuje bezdomovcům všech různých odstínů pleti bezstarostně se večer válet před zavřenými vchody do luxusních shopů na ulici Sonnenstrassea Schützenstrasse. Dobře vědí, že policie má teď jiné starosti a navíc se jich když ne bojí, tak má strach razantně zasáhnout, jako proti třeba Čechům či jiným občanům Evropské unie, aby snad nebyla třeba levicovými politiky ze Strany zelených nařčena z rasismu. Na první pohled je proto na nich vidět, že si tuto svou výhodu uvědomují a také (zne)užívají.

Fotogalerie: - Deštivý Mnichov

Potvrdil to i případ, kterého byl reportér Parkamentníchlistů.cz osobně svědkem. Jak už bylo řečeno, jediná uniformovaná a ozbrojená policejní hlídka v historickém centru Mnichova a jeho bezprostředním okolí kolem München Hauptbahnhof při ní musela pacifikovat opilého a agresivního černocha, který byl sice bez dokladů a neuměl ani slovo německy, za to ale ohrožoval malé dítě a jeho otce. Vše začalo tím, že černoch s krví podlitýma očima a na míle daleko vydávající typicky opilecký pach, neurvale vyhodil v čekárně u vchodu do nádraží z Bahnhofplatz od elektrické zástrčky asi dvanáctiletého kluka, který si z ní nabíjel mobil. Dítě se rozbrečelo a uteklo k otci, který si o kus dál četl noviny. Ten se zvedl a vydal se s ním za černochem, ale ten se rozhodně nemínil svého místa vzdát a muže poslal jako „bílého bastarda“ anglicky tam, kde končí cesta každého jídla. Když už to vypadalo, že konflikt přeroste z verbální do fyzické roviny, vsadil černoch na své domnělé eso v rukávu. „Nech mně být, nebo na tebe zavolám policii!“, pronesl lámaně anglicky. Jenže tady padla kosa na kámen. Imigrantem zvednutou rukavici otec kluka okamžitě využil - asi i díky tomu, že kolem čekárny právě procházela policejní varta. A policisté se s opilým a čím dál více agresivním imigrantem příliš nepárali. Snad proto, aby nebyli popoháněni médii jako rasisté, vyzvali černocha, aby jim ukázal jízdenku na vlak, když už zabírá místo v čekárně. Vzápětí se ukázalo, že muž žádnou nemá a do čekárny se jen šel schovat před deštěm venku na ulici. Odporovat trojnásobné přesile policistů, navíc vyzbrojených samopaly, se neodvážil. Ale když rozzuřený opouštěl čekárnu, otevřeně vyhrožoval jak otci, tak jeho synovi, že si to s nimi venku vyřídí. Policisté raději dělali, že to neslyší, a doprovodili výtržníka z jiné kulturní sféry z nádraží, ale sami pak muži s dítětem navrhli, aby s nimi šel do jiné čekárny na druhé straně nádraží.

Současný kritický stav samozřejmě rodilé Mnichovany silně irituje, což je dobře vidět z jejich reakcí na narušování pořádků ze strany imigrantů, i když v obavách před multikulturním konfliktem (zatím) spíše jen skryté a maximálně za jejich zády verbální. Není divu, že se bavorští politici čím dál častěji otevřeně staví proti kancléřce Angele Merkelové. Je totiž zřejmé, že Bavorsko už není schopno absorbovat další masy nelegálních migrantů, protože nejen sociální a zdravotní, ale už i také bezpečnostní systém jsou na samém pokraji zhroucení. Situace (nejen) v Mnichově se stává kritickou.

Anketa Jste pro radikální omezení migrace do Evropy? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 20530 lidí

Popsanou situaci v Mnichově přesně odráží jen pár dní staré odmítnutí kompromisního návrhu migrační politiky předloženého německou kancléřkou Merkelovou a bavorskými vládními konzervativci. Podle agentury Reuters tím Merkelová přitom chtěla odvrátit koaliční krizi, která otřásá její pouhé tři měsíce starou a tak pracně budovanou vládu. Na obzoru je tak rozpad koalice obou křesťansko-demokratických stran a pád německé vlády, protože Seehofer řekl podle listu Die Welt svým kolegům z CSU, že už s tou ženou nemůže dál pracovat. Tvrdošíjné lpění Merkelové nad jejím projektem „my to dokážeme“ je navíc hlavní příčinou nárůstu podpory pravicové Alternativy pro Německo (AfD), která se po loňských zářijových volbách stala hlavní opoziční stranou. I za tento historický úspěch ultrapracových politiků v Německu je přímo zodpovědná kancléřka Angela Merkelová.

autor: Petr Blahuš