Půl milionu voličů Zemana umře a nahradí je mladí. Příště to dopadne dobře, těší se Pehe

Pehe se domnívá, že Zeman vyhrál prezidentské volby s odřenýma ušima. „Demografický vývoj hraje spíše proti němu,“ dodává.

Zároveň se vyjádřil také k případné budoucí vládě. V případě, že se Miloši Zemanovi podaří sestavit podporu z SPD, ČSSD a komunistů pro vládu Andreje Babiše, bude to dle politologa de facto vláda řízená Milošem Zemanem.

Sám Pehe si přál, aby vyhrál Jiří Drahoš. Dosavadní prezidenství Miloše Zemana bylo podle jeho slov zejména ze zahraničněpolitického hlediska pro Česko dost kontraproduktivní. „Došlo k mylnému předpokladu, že vyšší volební účast hraje do karet Jiřímu Drahošovi. Ukázalo se, že v prvním kole zůstalo doma dost voličů Miloše Zemana, kteří předpokládali, že jejich hlasy ani tolik nepotřebuje – že stejně postoupí do druhého kola, nebo vyhraje přímo v prvním. Ty dokázal mobilizovat svými apely, nebo si sami uvědomili, že pokud volit nepůjdou, tak Zemanovi hrozí prohra,“ poznamenal následně k volební účasti Pehe.

Podle jeho slov je v současné době společnost rozdělená přesně napůl. „Tábor, který volí Miloše Zemana, bych obecně nazval postkomunistickým táborem. Jsou to starší lidé, mentálně zakořenění v minulosti, bojí se nových výzev, jako je globalizace, a s tím spojených podvýzev jako imigrace a další. Hledají nějaký druh ochrany a Miloš Zeman tu roli pro ně dobře plní. Podíváme-li se ale na výsledky voleb, uvidíme, že došlo k výraznému demografickému posunu,“ podotkl Pehe s tím, že druhý tábor, jenž se mentálně přehoupnul za postkomunistickou éru, posiluje. Jak Pehe dodává, je však také roztříštěný a jsou v něm různé motivace.

Polarizace je pak podle Peheových slov ostře vázaná na současnou hlavu státu. „Se Zemanovým prezidentstvím tahle éra skončí. Navíc je tu zmíněný demografický vývoj, který se projevil už od minulé volby. Před pěti lety vyhrál Zeman nad Schwarzenbergem o 800 tisíc hlasů, tentokrát je to o 150 tisíc hlasů. Zemanovi voliči odcházejí a do volebního cyklu přicházejí mladí lidé. Za pět let půl milionu starých odejde a půl milionu přijde. Situace není pro postkomunistický tábor příznivá. A je otázka, jestli Zeman odslouží celé funkční období. Nemusí zemřít, ale už teď jevil známky velké únavy,“ zakončil Pehe.

