Putin do roku 2036! Jelcin byl opilec, Gorbačov naiva. Ruský expert zboural vysílání televize

V Rusku se chystá referendum o změnách, které by umožnily Vladimiru Putinovi vládnout až do jeho 84 let. O tom a mnohém dalším mluvil Alexej Kelin, historik a bývalý člen Rady vlády pro národnostní menšiny v pořadu V souvislostech TV Noe. A zmínil i prezidenta Zemana, kterého prý na Hrad dostal ruský generál v záloze. Řeč šla i o „naivovi“ Gorbačovovi a „opilci“ Jelcinovi. A o tom, proč v Rusku není demokracie.

V Rusku se chystá referendum, které by mělo potvrdit změny v ústavě. Díky nim by prezident Putin mohl svůj úřad zastávat až do roku 2036 (tedy do svých 84 let). Moderátorka se zeptala, zda je už jisté, že se najde pro tento návrh většina. Kelin mínil, že se na věc dívá moc evropskýma civilizovanýma očima. Hlavní síla Putina je prý v jeho nevyzpytatelnosti, proto jsou podle něho politologové mimo, když odhadují, co udělá příště.

Pravil, že Putin nemůže udělat žádnou změnu, která by ho ohrozila na životě, tudíž budou probíhat „komedie“, pseudovolby a pseudohlasování, zvláště kontroly hlasování byly prý obejity velmi chytře. Vládní systém v Rusku je podle jeho vědomostí postaven na vzájemné podpoře a kompromitujících materiálech, takže stáhnout se je podobné jako slézt z tygra. „Putin dokonale vyvažuje systém oligarchů, který tam vznikl, má velice dobře zorganizované nástupce KGB v několika různých institucích, všichni jsou tam správným způsobem zkorumpováni a nakonec, možná trošku přeskakuju, máme i na Hradě jednoho pána, kterého tam dostal generál v aktivní záloze KGB Jakunin, ale to je na dlouhé povídání...,“ pokračoval.

Dodal, že Rusko nejen podporuje v zahraničí extremistické strany, ale také ovlivňuje volby. „Posílají experty, kteří jsou vysoce profesionálně zdatní, protože v KGB se dokonce školí, jakým způsobem manipulovat s lidmi včetně metody hypnózy, sugescí atd. Takže tam stojí velice silný aparát, který je financovaný stovkami miliard, takže se tady opatrně mluví o hybridní válce,“ mínil.

Jako problém viděl Kelin to, že demokracie v Česku je „trošičku za zenitem“. „Hlavním kritériem jsou dneska prachy a šetří se na tomhletom. Pokud se ty demokracie pouze pasivně brání a investují do toho, řekněme, jedno procento objemu, který putinovci investují do té hybridní války a do té manipulace s veřejným míněním, tak výsledky jsou zjevné,“ pokrčil rameny.

Kelin pak vysvětloval, kdo je to Vladimir Jakunin a jak i Vladimir Putin si na něj dává pozor. Právě proto prý dostal na starost ruské železnice „aby si nahrabal a nezlobil“. Ale Jakunin prý dál zasahoval do politiky. „A tak vytvořil to slavné forum Dialog civilizací na ostrově Rhodos a prostřednictvím agentů KGB si nechával doporučovat jednotlivé lidi. Takhle vytáhli našeho pana nynějšího prezidenta, zhrzeného důchodce z Vysočiny. A on tam začal jezdit. A potom se to institucionalizovalo, Dialog civilizací je dokonce právnická osoba v Berlíně a další náš prezident, Klaus, je tam v dozorčí radě,“ pravil Alexej Kelin.

Co se týče Putina, pokud se o něm někdo chce něco dozvědět, měl by si podle Kelina prostudovat jeho životopis. „Malý ošklivý kluk, otloukánek, který prostě měl šílené mindráky, tak začal dělat bojové sporty a pak se sám vnutil do KGB, nicméně pak byl vybrán, ale neudělal tam žádnou závratnou kariéru. A byla využita tahle pro něj šťastná příležitost, kdy Boris ‚Vodkin‘ Jelcin pod vlekem určité mafie rozfofroval zemi a navíc klesla hodnota surovin, které se vyvážely, takže došlo k šílenému propadu ekonomiky a bylo potřeba nějakého obětního beránka. Putina našli, protože byl v opovržení trochu i v KGB, ‚bílý mol‘ se mu říkalo, a on se ukázal být zručnější než všichni mysleli, dokázal to ustát a měl mimořádné štěstí, že rapidně vyskočily ceny ropy. A najednou se objevily prachy,“ popisoval cestu k moci ruského prezidenta.

Dále zmínil, jak se oligarchové snažili Rusko rozkrást co nejvíce a co nejrychleji, Putin je začal krotit, zaktivizoval KGB, která do té doby byla prý v rozpacích. A začal oligarchy vyvažovat. A doporučil knihu Berezovský – kmotr Kremlu.

Že Putinovi klesla popularita, podle Kelina vůbec nic nemění, protože všechny pozice ve státní správě má obsazeny a veřejnost prý už ztratila víru, že může něco ovlivnit. A opozice je údajně „dokonale rozdělena“, na čemž má podle Kelina podíl i KGB, která sice neumí moc budovat, ale rozeštvávat umí perfektně.

Zmíněny byly i sankce. Ty podle Kelina nejsou uplatněny profesionálně. Jako účinné schválil ty, které se vztahují na Putinův užší kruh, kvůli těm prý Rusko přibrzdilo na Ukrajině. „Ale co se týče těch, které postihují životní úroveň v Rusku, tak to je výborný argument pro propagandu,“ mínil historik a zmiňoval narativy o NATO, touze Evropy a USA obsadit Rusko a sebrat mu zdroje atd.

V Rusku prý většina lidí nechce převzít odpovědnost za svůj osud, ale očekává vůdce, který za ně vše vyřeší a naslibuje. „Ti myslící, ti jsou v menšině. U nás třeba ti nemyslící, se můžete podívat na výsledek voleb, tak to procento u nás je menší, v Rusku je podstatně větší,“ řekl. Ale dodal, že určitá naděje zde byla, protože mladí hledají informace na síti. A tak prý putinovci investovali obrovské peníze např. do „továrny trollů“.

V Rusku je podle historika demokracie teoreticky možná, ale pokusy zavést ji se nikdy nepovedly. Zmínil, že se to nepovedlo ani za Gorbačova. „Gorbačov byl podobný naiva jako Dubček, oni studovali na stejné škole v Moskvě, Gorbačov Dubčeka obdivoval a chtěl udělat podobný pokus jako usmažit sníh nebo dát komunismu lidskou tvář. Opilec Jelcin, ten už to vůbec nestíhal, protože tam s ním manipulovala jeho tzv. rodina, takže to byli mafiáni.“ Změna v Rusku je podle Kelinových slov možná jen změnou společnosti a jako příklad něčeho, co by mohlo pomoci, dal distanční vzdělávání přes internet.

Uvedl také, jak si po konci komunismu v Rusku slibovali, že ze Západu přijdou poradci, kteří Rusku budou radit, jak vybudovat demokracii. „Skutečně tam přišli poradci. Ale to byli poradci od velkých nadnárodních korporací, kteří tam přijeli lovit v kalných vodách. Rozkradli, co se rozkrást dalo, země došla k totálnímu kolapsu, a ti kágébáci začali říkat: vidíte, my jsme vám říkali, co je ten kapitalismus zač.“ Kvůli tomu je podle Kelina celá jedna generace ztracená, protože v Rusku dají na osobní zkušenost. „A pokud demokracie znamená rozkradení a zbídačení, tak tohle my nechceme,“ popsal přístup Rusů. „Radši ten zachránce Putin. Oni taky určitě kradou, ale míň,“ doplnil smýšlení v Rusku.

