Putin slibuje před volbami zářné zítřky. A samá vítězství

Za pár dní čekají Vladimira Putina prezidentské volby a prakticky nikdo nepochybuje o tom, že ruský prezident, který v zemi vládne od roku 2000, bude jejím nejsilnějším politikem i nadále. Analytici na Západě si jen kladou otázku, jak výrazného vítězství Putin dosáhne, aby to navenek vypadalo přijatelně.

Sám Putin nezanedbává volební kampaň a i přes nedávnou zdravotní indispozici, o které nedávno psal britský Independent, cestuje po Rusku a přesvědčuje voliče, že by mu měli dát svůj hlas. Nešetří přitom velkými slovy. Na mítinku v moskevském stadionu Lužniky slíbil Rusům, že 21. století bude prodchnuto zářnými vítězstvími, pokud bude znovu zvolen.

Putin požádal své spoluobčany, aby hleděli do budoucnosti s optimismem. Pokud se Putin stane prezidentem, bude se prý zasazovat o to, aby se dnešní ruské děti, vnoučata mnoha dnešních Rusů, měly jednou lépe. „A my to dokážeme,“ slíbil Putin davu s tím, že nikdo jiný než Rusové se o ruské děti nepostará.

Podle informací ministerstvo vnitra přišlo na mítink asi 130 tisíc lidí. Byli mezi nimi i příznivci ruského opozičního politika Alexeej Navalného. Někteří z nich byli policií zadrženi.

autor: mp