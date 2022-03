Putin útočí i na západě Ukrajiny. Zoufalství? Verbuje už prý i zajatce

Od okamžiku, kdy ruští agresoři vtrhli na rozkaz prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu, uplynulo již 16 dní. Ruští okupanti se snaží podmanit si Ukrajinu již třetí týden. BBC hlásí, že ačkoli se Rusům dosud nepodařilo dobýt města jako Charkov, rozšiřují válečné operace i proti dalším ukrajinským městům.

V pátek ráno se ukázalo, že Rusové útočili na různých místech Ukrajiny. V Dnipru, ve střední části východní Ukrajiny, kde žije asi milion obyvatel, jde o třetí největší město Ukrajiny, úřady oznámily, že po ruských náletech zemřel jeden člověk. Záběry ze sociálních sítí ukazují, že hasiči ve městě ze všech sil bojují s zuřícími požáry.

Výbuchy se ale ozývaly i z Ivano-Frankivsku na jihozápadě země, kde před válkou žilo asi 230 tisíc lidí. Video z Ivano-Frankivsku informace o útoku potvrzují.

V Charkově měly ruské letouny bombardovat výzkumný ústav s jaderným reaktorem. Radiace se podle úřadů neuvolnila.

K útoku došlo také ve městě Lutsk, kde žije asi 217 tisíc lidí. Nachází se v oblasti Volyně a první zmínky o něm pochází už z roku 1085, jde tedy o jedno z historických center Ukrajiny. Rakety tady měly dopadnout na továrnu na opravu leteckých motorů a na letiště.

Server Seznam Zprávy uveřejnil na twitteru video z velkého výbuchu přímo v Lutsku po ruském útoku.

Fotografie z Lutsku uveřejnila také mediální agentura Nexta sídlící v Polsku.

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk. Presumably the Motor plant.



There is also information about explosions in #Dnipro, #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6