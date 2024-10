Putin v nemocnici, západní novináři ve varu

Kreml popřel jakékoli problémy se zdravím Vladimira Putina poté, co byl přijat na pravidelná vyšetření do jedné z předních moskevských nemocnic. Dvaasedmdesátiletý Putin následně vystoupil v televizi spolu s ministrem zdravotnictví Michailem Muraškem, aby podpořil očkování proti chřipce.

„Lékaři z centrální nemocnice, kam jsem musel na vyšetření, mi doporučili, abych se nechal naočkovat tuzemskými vakcínami,“ uvedl Putin, jak cituje ruského prezidenta britský deník Daily Mail.

Tento výrok vyvolal spekulace o jeho zdravotním stavu, které Kreml rychle zmírnil. Mluvčí Dmitrij Peskov prohlásil, že se jednalo o běžné lékařské prohlídky, a agentura TASS zdůraznila, že šlo o základní vyšetření bez zdravotních problémů.

Putin se má podle agentury TASS navíc již zítra, 18. října, sejít s vedoucími představiteli předních sdělovacích médií členských zemí sdružení před summitem BRICS.

O zdraví Vladimira Putina se spekuluje už od jeho nástupu k moci a různé fámy o jeho zdravotním stavu se objevují pravidelně. V roce 2014 se pak objevila zpráva o tom, že podle anonymního německého lékaře ruský prezident podstupuje léčbu smrtelné formy rakoviny slinivky břišní. Kreml toto tvrzení popřel.

V březnu 2015 se zase spekulovalo, že Putin trpí vážnými zdravotními problémy v důsledku komplikací po údajné plastické operaci. Tato fáma vznikla poté, co ruský prezident odložil několik plánovaných veřejných vystoupení. Ruská vláda tuto spekulaci vyvrátila.

Další fáze spekulací nastala koncem roku 2017, kdy politolog Valerij Solovej tvrdil, že Putin brzy rezignuje kvůli zdravotním problémům. K tomu však nedošlo, a když v roce 2020 znovu přišly fámy o rakovině, Parkinsonově chorobě, nebo dokonce lepře, Putin opět zůstal ve funkci.

Po invazi na Ukrajinu v roce 2022 se objevily další spekulace o vážném onemocnění Putina, znovu včetně rakoviny. Ukrajinští představitelé i někteří západní komentátoři tvrdili, že Putin trpí několika závažnými nemocemi, nebo dokonce umírá, avšak západní zpravodajské služby uvedly, že neexistuje žádný důkaz o jeho vážné nemoci, píše Center for European Policy Analysis ve článku z června 2022 „The Many Deaths of Vladimir Putin“.