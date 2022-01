Putina zastaví omikron! Kroutí si gumičky na respirátoru, teď vyvrcholil

Datový vědec Petr Ludwig v minulosti volal po tvrdším zpřísnění koronavirových opatření v Česku – v tu dobu byl v Dubaji. Nyní se na svém facebookovém profilu věnoval protiepidemickým opatřením u ruské armády. „Zajímalo by mě, jaká dodržuje ta ruská stotisícová armáda protiepidemická opatření. Co roušky, rozestupy, kolik z nich má třetí dávku mRNA vakcíny... No, že by ten omikron mohl udělat jednou taky trochu užitečnou službu,“ napsal muž, jenž v minulosti rozebíral i to, jak správně nosit respirátor. Se zlou se však potázal u novináře Michaela Durčáka.

„Zajímalo by mě, jaká dodržuje ta ruská stotisícová armáda protiepidemická opatření. Co roušky, rozestupy, kolik z nich má třetí dávku mRNA vakcíny... No že by ten omikron mohl udělat jednou taky trochu užitečnou službu,“ poznamenal na svém facebookovém profilu Petr Ludwig.

„Úplně stejně jako ukrajinská a americká...“ odvětil následně jeden z uživatelů Ludwigovi. „Jako že ruská armáda na stejný počet očkovaných jako americká mRNA vakcínou. Tak určitě...“ oponoval Ludwig.

„Prosím, už dost,“ zareagoval následně na Twitteru novinář Michael Durčák. „Doufám, že ukrajinskému vrchnímu velení doporučil čtrnáctidenní lockdown. Jedině tak prý Rusové odejdou,“ dodal.

— Michael Durčák (@durcak_michael) January 22, 2022

Naopak se ale Ludwigovi dostalo i zastání, a to u poslance za hnutí ANO Martina Kolovratníka. Tím se však rozjela další diskuse. „Jsou tady lidi, kteří dělají dobře svou práci. Používají fakta, analýzy, jsou korektní, pracují s kritickým myšlením. Neodsuzují a neponižují protivníky, občas dají do prostoru lehkou nadsázku. Jako tady Petr Ludwig. No. A pak máme anonymy, co umí titulek z novin,“ uvedl Kolovratník a označil uživatele vystupujícího pod nickem jietienming.

„Jsou tady lidi, kteří jsou v politice kompetentní a rozumí oblastem, kterým se věnují. A pak je tady Martin Kolovratník a doprava,“ odvětil uživatel vystupující pod nickem jietienming.

„Myslíme téhož Petra Ludwiga, který si z pandemie udělal byznys?“ zeptal se Kolovratníka rovněž výše uváděný novinář Durčák. V tu chvíli se Ludwig velmi rozohnil. „Co je to tady lžete? Žádný byznys jsem si samozřejmě na pandemii neudělal. Takový nepodložený pomluvy bych čekal od někoho, kdo píše do Parlamentních listů a ne do Seznam Zpráv či Reportéra. To je hnus,“ napsal Ludwig.

„Jasně, že jste si z toho udělal normální byznys. Nejdřív jste se vecpal do médií svými řečmi o lockdownu, který jste neustále doporučoval třeba i z Dubaje. Pak jste chtěl ‚pomáhat‘ skrze webinář zdarma, abyste následně celý tenhle trip zopakoval pár měsíců zpátky,“ odvětil Durčák.

„V Dubaji jsem žil půl roku, to znamená, že jsem se v té době nemohl vyjadřovat k dění v ČR? A s webinářem zdarma to bylo jinak. Měli jsme natočený webinář, který byl placený a rozh(od)l jsem jeho záznam uvolnit zpětně zdarma, protože v něm byly relevantní k práci se studiemi a zdroji,“ bránil se Ludwig. O webináři zdarma jsme psali rovněž, a to ZDE.

Durčák se však nedal a pokračoval ve své kritice Ludwiga dál. „Vám přijde úplně normální se odstěhovat do Dubaje, a pak přes média doporučovat uzávěru? Stejně tak, když jste si tam hezky počkal na Pfizer, přičemž pár měsíců zpátky jste říkal, že tam jedete ‚testovat‘ čínskou vakcínu? A teď, při poslední vlně delty, to začalo znovu. Opět jste na základě vaší ‚expertízy‘ doporučoval lockdown. To je totiž jediný trik, který jste se od jara 2020 naučil. Kdyby tady byl lockdown, zase roztáhnete krovky a odletíte pryč, aby si to zbytek Česka tiše vytrpěl,“ zakončil Durčák.

Ludwig si na Durčáka postěžoval i na svém facebookovém profilu, kde rovněž žádal o radu, jak se bránit.

Ludwig se v minulosti vícekrát snažil volat po zpřísnění koronavirových opatření, například loni v lednu srovnával Česko s Dubají, kde právě přebýval. „Bez vynucování pravidel to nepůjde. Např. v Dubaji je pokuta za nenošení roušky cca 18.000 Kč, ale to samé funguje např. i v Albánii, kde 95 procent lidí nosí všude roušky, protože je na každém rohu policie a upozorňuje je na to. To u nás bohužel chybí,“ litoval nad situací v Česku a připojil rady pro vládu i opozici.

Vědec, který se před pandemií věnoval kupříkladu motivování a prokrastinaci, se vyjadřoval i k očkování, kdy před rokem zveřejňoval, že by neodmítal ani čínskou vakcínu Sinopharm. „Ta vakcína vůbec není špatná a cokoliv je lepší než nic. Tato vakcína by se mohla dát do oběhu komerčně a mohl by si jí koupit každý, kdo by chtěl,“ namítal s tím, že se jí v Dubaji „nechal očkovat i šejk“.

Před nedávnem pak Ludwig přišel také s radou, jak zvýšit účinnost respirátoru. „Drobná rada, jak zvýšit efektivitu svých respirátorů - spočívá v obtočení gumiček 1x před ušima. Podle studií taková fixace významně zvyšuje účinnost i běžných chirurgických roušek. Používám to tam, kde je největší riziko - metro, MHD, taxi a ten rozdíl je na první pohled znát. Vzhledem k nakažlivosti Omikronu tento detail může pomoci," uváděl Ludwig na sociální síti.

