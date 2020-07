Rada ČT: Chytit za flígr? Xaver po konci schůze vynesl další perly

Po včerejší nabité Radě ČT se po cestě do XTV vyjádřil k několika bodům její člen Luboš Xaver Veselý. V roztržce mezi Hanou Lipovskou, Danielem Váňou a Zdeňkem Šarapatkou měl prý každý svůj díl pravdy. Ale téma Lidic by už radši nechal spát. A zmínil i to, jak se ptal ředitele Dvořáka na Jakuba Železného a jeho „instantní hrdinství“ z twitteru, kde šlo o Miladu Horákovou. A Dvořák sice řekl, že podle něho to bylo za hranou, ale pak to „hodil na Šámala“. „To je potřeba si zapsat zlatým písmem a až se bude rozhodovat o bonusu, tak na toto pomyslet. Protože komunikace s radou je jedna z důležitých věcí,“ ohodnotil radní.

Xaver se po popisu technických záležitostí dostal k emočně nejnabitější části jednání Rady ČT, kterou byla diskuse o Lidicích, kde nakonec k hlasování o usnesení ani nedošlo. „Musím říct, že s tím, jak to paní Lipovská napsala, jak to celé vyhodnotila, že já s tím mám trošku problém. Kdyby došlo na hlasování, tak bych se s největší pravděpodobností zdržel," uvedl. Ocenil, že Lipovská velmi pregnantně zpracovala téma, i s historickými prameny.

Ale o tématu Lidic, reportáže Reportérů ČT a práce Vojtěcha Šustka mínil: „Nešťastná věc, nepříjemná ze všech stran, teď se do toho motaly ty historické věci.“ Doplnil, že se mu poprvé v radě stalo, že v této výměně názorů viděl u každého svůj díl pravdy, i u Zdeňka Šarapatky. „Argumentoval věcně, potom už začaly stříkat emoce, ale to i ze strany paní Lipovské, tam práskla do stolu, takže ten bod zůstal tak divně viset ve vzduchu, něco se přehodilo napříště, a ona tam chtěla paní Lipovská dávat nějaké usnesení, že jako Hana Lipovská se omlouvá občanům za ČT a tak, obyvatelům Lidic,“ řekl.

„Já už bych tyto rány nejitřil,“ prohlásil a dodal, že mu to snad Lipovská promine, ale tady, kdyby měl pistoli u hlavy a musel by se rozhodnout, tak by se postavil na stranu Reportérů ČT. „Možná je to nespravedlivé, ale jak se to v reportážích začne rozebírat na jednotlivá slovíčka, tak moje zkušenost je, že to nikdy neskončí ani vítězem, ani poraženým, jenom z toho zůstane ve vzduchu takovej divnej smrad,“ mínil. Byť Lipovské fandí a podporuje ji, tohle se prý nepovedlo. „Je potřeba říct, že když měl Zdeněk Šarapatka kolem toho poměrně dlouhý projev, tak jsem mu v některých věcech musel dát za pravdu,“ uznal Xaver Veselý a dodal, že téma Lidic by už nechal spát.

Dále moderátor XTV zmínil, jak na radě vystoupil aktivista Jiří Šinágl. A dodal, že mu aktivní občan promine, ale Šinágl mu přijde „pošahanej“. Ale hlasoval pro to, aby se mohl projevit. „Dostal tři minuty času, měl jsem trochu za zlé panu předsedovi Kühnovi, že mu ty tři minuty nevyměřil, protože on tam mluvil asi deset minut. Ale mluvil úplně o ničem,“ mínil a dodal, že jak si rád poslechne stížnosti, Jiří Šinágl dle něj „plantal pátý přes devátý“. „Až jsem trošku ošíval trapností,“ sdělil.

V bodě Různé Xaver připomenul svůj dotaz na ředitele Dvořáka, co si myslí o výroku moderátora Jakuba Železného, který na twitteru prohlásil, že kdo se dotkne Horákové, toho ze studia vyhodí.

Při památce Vaší oběti, vědomí, jak mučivým způsobem Vás komunisté zavraždili a nedali Vaší milované dceři Váš poslední dopis, slibuji: Když kdokoli (byly takové pokusy) v @CzechTV zkusí jen slovem se Vás dotknout, budu-li moderovat já, ze studia takového hosta prostě vyhodím. J. pic.twitter.com/V0I9uKruHi — Jakub Železný ???? (@JakubZelezny) June 27, 2020

„Což je to, čemu se říká instantní hrdinství,“ okomentoval Xaver Železného výstup. Dodal, že odpornost justiční vraždy Milady Horákové nezpochybňuje, ani to, že je potřeba o ní mluvit, ale moderátor hlavní zpravodajské relace by se měl držet Kodexu ČT a dalších norem ustanovených. „A ať nepíše takový nesmysly. Představa, co tam všechno může nastat za situace, on to samozřejmě nemyslí vážně, nemá právo někoho vyhazovat ze studia. Ale hlavně, jak by to udělal, kde je ta hranice? Už dneska večer tam může někdo přijít a říct, že četl na internetu, že se nikdy nenašly ostatky Milady Horákové, bůhví jak to bylo. A co my víme, zda to pan Železný nebude považovat za dotknutí se té památky. Tak ho vezme za flígr a vyhodí ho ze studia? Samozřejmě žvaní, proto je to instantní hrdinství, od Vitany,“ poukázal Xaver na problém s vyjádřením moderátora ČT.

Doplnil, že se generálního ředitele zeptal, zda mu výrok přijde jako porušení Kodexu nebo zda jsou profily na sociálních médiích soukromá věc a nemají s ČT nic společného. „Obojí je v pořádku, obojí jsem ochoten přijmout, ale nechť zaujmou nějaké stanovisko,“ vyzval. Dvořák řekl, že Železného vyjádření mu přišlo přes čáru, ale dodal, že na příštím zasedání bude šéf zpravodajství Šámal, takže se má Xaver zeptat jeho.

„Jinými slovy to hodil na toho člověka pod sebou a je potřeba na tento okamžik vzpomenout, až bude rada určovat bonus generálního ředitele. Protože to je přesně ta komunikace s radou. Já jsem ho poprosil o jeho názor, o jeho stanovisko, řekl, že je to přes čáru, hodil to na toho Šámala, ale čekal jsem například, a to bych i ocenil, prohlášení, že já to prověřím, Šámala se zeptám, jak to bylo, podívám se na ten status a vydám nějaké stanovisko nebo řeknu vám,“ kritizoval přístup ředitele Xaver a doplnil: „To je potřeba si zapsat zlatým písmem a až se bude rozhodovat o bonusu, tak na toto pomyslet. Protože komunikace s radou je jedna z důležitých věcí.“

Také zmínil svůj další problém, o kterém radu informoval, že když se hlasuje tajně, tak přímo nad plentou visí kamera. Dodal, že není jisté, zda je kamerou možné zjistit, kdo jak hlasoval, ale není to vyloučené. A předseda Kühn ho prý informoval, že se tak volilo vždy. „V podstatě mi mezi řádky řekl: A takhle mi tady žijeme.“ To se Xavera prý dotklo. Doplnil, že kameru zmínil pro jistotu, kdyby se náhodou v médiích objevilo, kdo jak hlasoval, tak aby se o tom vědělo a bylo to na záznamu.

„A co vám ještě musím říct. Snědl jsem tři malé řízečky, ale takhle maličký. Jeden kousek chleba, pár plátků papriky, několik proužků okurky, kousek ředkvičky, ale chci vám to říct, abyste věděli, co všechno jsem získal z veřejných peněz. Jedno kafe a dvě vody a nějakej džus, broskvovej, ale ten jsem tam nechal, ten byl hnusnej. Ale bylo o nás postaráno hezky, musel jsem to ocenit, a kafíčko taky bylo dobrý,“ ocenil moderátor a radní pohoštění a nový kávovar v budově.

