Rada pro lidi v „průs*ru“ s Bohemia Energy: Obvolejte rodinu, i když se hádáte. Zálohy zaplatit musíte, jinak vás vypnou

„Bylo to nezvládnutí tržního rizika,“ hodnotí pád Bohemia Energy investor a podnikatel Radovan Vávra, podle něhož je potřeba rychle pomoci jejím klientům, jinak u nás můžeme očekávat až statisíce novým chronických dlužníků. Snížení DPH je podle investora akorát „kravina“, protože se zálohami nepomůže. V pořadu StandaShow jmenoval, jak by podle něj měl stát situaci začít řešit.

A právě tato situace navázala za současný stav, který je podle Vávry současným vrcholem tržní ceny elektřiny. Investor podle tržních odhadů očekává, že po současném vrcholu bude cena elektřiny v příštích letech již spíše klesat.



Dokud byla cena energií klesající, využívala toho právě Bohemia Energy – zákazníkům prodávala energie za cenu, jež byla lehce stará a využívala toho, že mezi jejich dodáním dojde k dalšímu poklesu. Problémem se stal ale bod, kdy se tržní cena dostala na své minimum a začala růst; tehdy totiž musela začít Bohemia Energy elektřinu dokupovat na spotovém trhu, který ovšem i kvůli růstu cen emisních povolenek dosahoval velmi strmého růstu a firma tak dlouhodobě nedokázala platit za smluvené množství elektřiny. Fotogalerie: - Klima nepočká...

Špatně se firma podle Radovana Vávry zachovala hlavně v tom, že i přestože věděla, že její pozice je neudržitelná, stále přijímala nové zákazníky, aby nikomu „nedocvaklo“, že se se dostala do problémů, přičemž v Bohemia Energy zřejmě doufali, že se situace na trhu stihne otočit.



Firmy, které nyní řeší příchod nových zákazníků, kteří doteď byli u Bohemia Energy, podle investora musí narychlo řešit nákup elektřiny, jelikož s takovým nárůstem nepočítaly, a to za velmi vysoké ceny, takže podle něj z nových zákazníků zatím příliš nadšené nejsou.



Největším problémem pro klienty Bohemia Energy má být zase rychlý růst ceny záloh, u nichž Vávra jasně říká, že je klienti musí zaplatit, ať už budou jakékoli, protože jinak by se dostali do ještě horší situace. Aby si lidé mohli splácení vysokých záloh dovolit, navrhuje, aby došlo k zaručení se komerčním bankám k poskytnutím úvěrů pro klienty Bohemia Energy od Národní rozvojové banky, jejímž stoprocentním akcionářem je stát. Pokud se tak nestane, varuje, že hrozí nárůst počtu dlužníků až o statisíce a bude se jednat o chronické dlužníky, kteří se nedostanou z exekucí.

A co by měli začít dělat samotní klienti Bohemia Energy, kteří se dostanou do problémů? Vávra vidí jen jediné řešení: „Zálohy musíte zaplatit, jinak vás na zimu odstřihnou, a to jako fakt nechete. Zálohy musíte platit – prostě všichni, kteří jste v těchto průserech, obvolejte bližší rodinu. Zavolejte i tetě, se kterou jste deset let nemluvili, protože se s ní hádáte o kocoura, ale musíte tyhle prachy zaplatit. Je to úplná šílenost, ale musíte to udělat, protože když to neuděláte, tak to bude jenom horší, dluh vám zůstane, ale ještě budete bez elektriky,“ zaznělo.



Celé video můžete zhlédnout zde:

