Raději smrt, Prymulo! Profesor vzbudil bouři a posměch

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula vypustil výrok, v němž navrhuje, aby lidé žili v menších komunitách. „Budou se například stýkat tři rodiny a další komunikace moc nebude,“ popsal epidemiolog v rozhovoru pro iDnes.cz. A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Myslím, že všechno nevyhnutelně směřuje k tomu, že Prymula založí církev,“ padlo od šéfredaktora serveru iHNed.cz Miloše Čermáka. Načež od poslance za TOP 09 Miroslava Kalouska zaznělo doporučení: „Dovoluji si vládě doporučit, aby zamezila plk. prof. Prymulovi vstup do médií.“ A prezident České stomatologické komory Roman Šmucler to už nevydržel. „Raději smrt, než žít jako otrok...“ padlo.

Epidemiolog Roman Prymula v rozhovoru pro iDnes.cz uvedl, že má obavy z uvolňování restrikcí, ale nálada podle jeho slov už ve společnosti taková je. „Já bych chtěl, abychom žili normálnější život, ale to ještě nebudeme. Virus nezmizel, on tady bohužel je, někde nad námi. Musíme si uvědomit jednu věc: pokud se dostaneme do nějaké kritické situace, tak nás znovuzavádění opatření bude poměrně hodně obtěžovat,“ upozornil.



A pronesl onen návrh: „Já bych navrhoval, aby lidé žili v nějakých menších komunitách. Že se budou například stýkat tři rodiny a další komunikace moc nebude. V této formě se to dá udržet kontrolovaně,“ prohlásil. Psali jsme: Bouchne to, bojí se Prymula. Radí, co dělat. A už přišel výsměch

Tento výrok následně spustil lavinu reakcí. „Dovoluji si vládě doporučit, aby zamezila plk. prof. Prymulovi vstup do médií. Jeho veřejné vystupování vede k tomu, že nikdo příčetný nebude brát vážně ani ta nezbytná opatření,“ napsal na svůj twitter poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek.

Dovoluji si vládě doporučit, aby zamezila https://t.co/zNqlMSAzi8.Prymulovi vstup do médií. Jeho veřejné vystupování vede k tomu, že nikdo příčetný nebude brát vážně ani ta nezbytná opatření. https://t.co/AuQOvpdOpa — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 11, 2020

Výroku se ujal i šéfredaktor serveru iHNed.cz Miloš Čermák a glosoval: „Myslím, že všechno nevyhnutelně směřuje k tomu, že Prymula založí církev. Tzv. prymuláci budou žít v malých komunitách, nosit roušky a používat mladé šikovné chlapce, tzv. vojtěchy, na domácí práce.“

Podobně tvůrčí byl i marketingový poradce Jakub Horák. „Tato skupina tři rodin, takzvaná Prymulova Izolační Komunita (PIKO), se vyznačuje tím, že rodiny společně sdílejí manželky, základní potraviny a s okolím komunikují pouze prostřednictvím krátkovlnné vysílačky. Děti vychovávají společně – všichni muži v PIKU jsou považováni za otce. Předměty denní spotřeby, které si nedokáží vypěstovat – jako je třeba sůl – směňují s okolím za korálky a víčka, obzvlášť ceněny jsou mezi nimi kovové knoflíky z vojenských uniforem. Vždy tisíc PIKařů tvoří větší koordinační jednotku – takzvané PLUKOPIKO, v jehož čele stojí zkušený velitel. Ten řídí zejména jejich cyklický pohyb po zelených pastvinách a stepích v místech, kde se dříve nacházela Česká republika. Tím mají jednotlivé skupiny dostatek zdravého pohybu a dobrý pocit, že se neustále něco děje. ‚Mám ze své práce dobrý pocit,‘ svěřuje se nám plk. Pikoš ‘Peří‘ Prymulus a se zjevným uspokojením upíjí z obřího půllitru, čestného symbolu své funkce,“ pobavil se.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se zamyslela, zda bude ona zmiňovaná komunita přidělena státem. „Podle pana Prymuly by lidé měli žít v menších skupinách a další komunikace ‚moc nebude‘,“ shrnula. A zamyslela se: „Teď je otázka, jestli tu komunitu na žití přidělí stát, nebo je možné si vybrat.“ Podle ní pokračuje „plácání do větru bez informací a dat“. „Nikdo by se neměl přehnaně vzhlédnout v moci,“ dodává.

Podle pana Prymuly by lidé měli žít v menších skupinách a další komunikace “moc nebude”.



Teď je otázka, jestli tu komunitu na žití přidělí stát, nebo je možné si vybrat. Plácání do větru bez informací a dat pokračuje. Nikdo by se neměl přehnaně vzhlédnout v moci. — Markéta Adamová (@market_a) May 11, 2020

Lehce smířlivěji slova Prymuly ohodnotil předseda ODS Petr Fiala. „Není to poprvé, kdy R. Prymula opouští hranice epidemiologie a pouští se do sociálního inženýrství. A moc mu to nesvědčí. Pracujme na chytré karanténě, nefantazírujme a nestrašme lidi,“ vzkázal.

Není to poprvé, kdy R. Prymula opouští hranice epidemiologie a pouští se do sociálního inženýrství. A moc mu to nesvědčí. Pracujme na chytré karanténě, nefantazírujme a nestrašme lidi. https://t.co/PYYo9kf2zk — Petr Fiala (@P_Fiala) May 11, 2020

Bývalý premiér Mirek Topolánek vyzval, aby za svá slova nebyl epidemiolog „kamenován“. Zmínil, že Prymulu nakonec Babiš opět povolá, jakmile dorazí podzim. „Nekamenujme prof. Prymulu, je ve svých názorech konzistentním zastáncem tvrdé linie, vychází ‚jen‘ ze své odbornosti. Akorát už pana Babiše nebaví. Průzkumy velí jinak. Až dorazí podzimní virózy, zase bude: ‚Prymule gdě stě‘,“ podotkl.

Nekamenujme prof.Prymulu, je ve svých názorech konzistentním zastáncem tvrdé linie, vychází "jen" ze své odbornosti. Akorát už pana Babiše nebaví. Průzkumy velí jinak. Až dorazí podzimní virózy, zase bude: "Prymule gdě stě". — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) May 11, 2020

Nejvíce pak Prymulova slova rozpálila prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera. „To je ten rozdíl, jestli to chápete jako nějaké abstraktní epidemiologické cvičení. Nebo zda jste pochopili, že to jsou osudy lidí, z nichž 99 % covid-19 nezabije, ale ohrožuje to samu podstatu jejich ekonomické i sociální existence,“ nestačil se divit. A ostře dodal: „To bylo pořád řečí, jak naši dědové měli bojovat a umírat po Mnichovu statečně za záchranu svobody. Raději smrt, než žít jako otrok... My se schováme do zemljanky před covidem...“





