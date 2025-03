Rádio Svobodná Evropa v rukách EU? Vážné varování před plánem Lipavského

Stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) se sídlem v Praze se na rádiových vlnách odmlčí z rozhodnutí americké vlády, která zastavila její financování. Utnutí financí na provoz stanic RFE/RL a také Hlas Ameriky souvisí s pátečním rozhodnutím prezidenta USA Donalda Trumpa zredukovat na zákonné minimum Agenturu Spojených států pro globální média (USAGM).

V České republice Svobodná Evropa už nevysílá déle než dvě desetiletí. Svobodná Evropa dosud vysílala do zemí, jako jsou Írán, Afghánistán, Pákistán nebo Rusko. Český ministr zahraničních věcí Jan Lipavský zareagoval na konec oblíbené „Svobodky“ na síti X.

„Když začalo vysílat Rádio Svobodná Evropa, bylo majákem pro ty, kterým totalita vzala pravdu. Peroutka, Tigrid a další exulanti bojovali slovem proti cenzuře a lžím. Dnes je situace stejná. Od Běloruska po Írán, od Ruska po Afghánistán jsou RFE a Hlas Ameriky jedněmi z mála svobodných zdrojů pro lidi žijící v nesvobodě. Jejich umlčení by nebylo jen ztrátou pro ně, ale i pro nás všechny, kdo věříme v demokracii,“ uvedl Lipavský, který chce na schůzi ministrů zahraničí EU navrhnout, aby Rádio Svobodná Evropa nově financovala Evropská unie.

Lipavského nápad podpořil i Vít Rakušan, který je podle komentátora Petra Holce „nebezpečně posedlý kontrolou informací“. Rádio Svobodná Evropa v rukou EU by podle Holce šířila bruselskou propagandu, která je ve shodě se „správným narativem“ vlády Petra Fialy.

„Nikdo nikdy nepodezíral ministra zahraničí Jana Lipavského z rozumu. A nezklamal ani teď, když americký prezident Donald Trump utnul financování Hlasu Ameriky a Rádia Svobodná Evropa. Lipavský je chce platit dál ‚nadnárodně‘ z peněz EU, aby šířily propagandu EU,“ píše Holec v komentáři na svých stránkách.

Podle Lipavského je v „zájmu Evropy“, aby HA i RSE dál vysílaly. „A stejně mluví i ministr vnitra STAN Vít Rakušan, což vám o vysílání obou médií řekne vše, co jste nikdy ani nechtěli vědět. Lipavský je možná ‚knedlík‘ bez názoru, který kvůli funkci řekne cokoli. Rakušan je ale vnitrák nebezpečně posedlý kontrolou informací a šíření správného vládního ‚narativu‘, jak by jistě sám lyricky řekl. Takže když si i on tolik přeje, aby obě rádia dál vysílala, znamená to jediné: šíří určitě správný vládní ‚narativ‘,“ má jasno Holec, že cílem je další šíření bruselské propagandy.

A tato propaganda by byla ještě tvrdší než dosud, pokud by si Brusel RFE navíc sám platil. „Kdyby Lipavského plán vyšel, a že se v EU ve vysokých funkcích bohužel najde nemálo zoufalých kádrů jako on, změnilo by se jediné: HA a RSE by byly ještě horší propagandou EU, protože kdo platí, ten vždycky diktuje,“ tvrdí Holec a ironicky dodává, že moderátorkou rádia by se mohla stát i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.

To by podle Holce bylo zcela ve shodě se strategií vlády Petra Fialy na podávání „korigovaných informací“. Vládní a evropská propaganda totiž má díky internetu povážlivé trhliny, které se EU snaží zacelit pomocí DSA, v Česku se zase objevily zprávy o připravované „šmírovací novele“.

„Na vládu právě ruplo, že nás chtěla šmírovat na webu, protože tady se dnes ‚republika rozvrací‘ nejvíc. A když to ruplo, zareagovala jako vždycky. Nejvíc se proti vyhlášce, již sám připravoval, jako vždy rozkřičel vnitrák Rakušan. Ten už si za své herecké etudy popírání sebe sama zaslouží Českého lva nebo jak se to jmenuje,“ píše Holec.

Minulý týden vyšlo najevo, že Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem a Ministerstvo průmyslu a obchodu připravují zákon, který by umožnil poskytovatelům internetového připojení sbírat informace o webových stránkách, které lidé navštěvují. Návrh vyhlášky, který zveřejnil iRozhlas.cz, by také umožnil policii a zpravodajským službám přístup k těmto citlivým údajům. Resort vnitra tvrdí, že tato změna by pomohla lépe cílit vyšetřování a chránit soukromí.

Ministr vnitra Vít Rakušan ale prohlásil, že taková novela přes něj určitě neprojde. „Žádný velký bratr nebude,“ ujistil na sociální síti X, že on osobně „šmírování“ nepodporuje. „Pokud vyhláška, o které teď běží odborná diskuse, takové riziko obsahuje, přes mě určitě neprojde,“ zdůraznil Rakušan, přičemž se lidé ptají, jak vede resort vnitra, když musí negovat nápady vlastních podřízených.

Jenže když Fiala a Rakušan tvrdí, že přes ně něco takového nikdy neprojde, podle Holce se můžeme spolehnout, že to projde. „Protože nikdo nelže a nepopírá své vlastní sliby tak jako chorobný lhář Fiala,“ tvrdí Holec. Jaké další totalitní manýry předvádí vláda Petra Fialy, se dočtete v komentáři na stránkách pholec.gazetis.to.

