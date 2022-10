Rajchlova drsná výzva: „Ať paní Pekarová řekne manželovi, ať jede bojovat.“

reklama

Úvodem si ale Rajchl postěžoval na zablokování svého facebookového účtu. Byl mu prý udělen BAN, takže musí vysílat z jiného účtu.

„Jsem zvědav, kam se to posune dál, možná se přesuneme na YouTube, nebo jiné platformy,“ zmínil možnosti, pokud mu bude Facebook ztěžovat práci i nadále.

Hned na to se dostal k informacím o průběhu předsednictva strany PRO. Podle něj má strana již pokryty všechny kraje a o dalším rozvoji PRO bude své příznivce informovat i nadále.

Pak už přišla na řadu politická situace v naší zemi. Rajchl zmínil především parlamentní přestřelku mezi bývalým premiérem Babišem a současným premiérem Fialou.

Podle Rajchla to charakterizuje naši scénu, kdy se všichni hádají a lidem to nic nepřinese. Zákonodárcům jde jen o ty židličky a nevidí potřeby normálních lidí, kteří se potýkají s existenčními problémy v souvislosti s platbami za energie.

„Nejsou totiž ohroženi jen senioři, ale i mladé rodiny a další. Dnes jsme měli na předsednictvu Ivana Noveského a kdybyste slyšeli, co říkal o energiích, tak byste nevěřili, protože se řítíme do obrovského průšvihu,“ informoval Jindřich Rajchl.

V kritice vlády pokračoval i s poukazem na neustálé zasílání peněz na Ukrajinu. Podle jeho slov je to půl miliardy tady, půl miliardy támhle, protože poslanci vůbec netuší, co se tady děje a že jsou peníze potřeba tady.

„Čachrují s rozpočtem, který je šílený a destabilizuje situaci v republice. Pokud přijdou s nějakým řešením, vždycky to zaplatí lidé. Zvyšováním daní, třeba daní z nemovitosti. Taktika je sebrat to lidem a žádné jiné řešení vůbec nepřichází,“ sdělil Rajchl svoje připomínky k vládním akcím.

Pak se řeč stočila na ropu a na snížení její těžby, které avizoval OPEC. Což dokazuje úzké vztahy s Ruskem a není to pro Evropu ani USA pozitivní zpráva.

Rajchl ale připomněl i fakt, že s velkou slávou představované snížení spotřební daně na pohonné hmoty přestalo na konci září platit a spotřební daň se zvýšila od října o 1,50 Kč.

„A to nám vláda neoznámila. V době, kdy bude situace těžší, se daň vrátila. Navíc stát vybírá díky DPH z pohonných hmot víc peněz a lidem nepomůže, přestože ty peníze mají od těch lidí,“ konstatoval zakladatel PRO.

Kritizoval i fakt, že vláda neodkoupila zbylé akcie ČEZ stejně jako v Německu nebo Francii.

„Peníze na F-35 a lipskou burzu máme a na nákup akcií ČEZ ne? Přitom ty by se nám brzy vrátily. Máme nejdražší elektřinu, přestože jsme exportéři,“ popsal, jak situaci vidí on sám.

Pak se ale ještě Rajchl vrátil k OPEC.

„OPEC oznámil snížení těžby, takže cena šla nahoru a v USA zavládla panika.“

Biden podle Rajchla začal uvolňovat ropu z rezervního fondu. Ten tedy klesá. Důvodem mají být blížící se „dílčí“ volby, kde Bidenovi hrozí prohra.

To ale podle Rajchla způsobí zásadní růst ceny PHM, mluvil o ceně 90 Kč za litr nafty. S tím souvisí i omezení ropovodu Družba a nedostatečná kapacita dalších ropovodů, ze kterých Česko nedostane tolik ropy, kolik potřebuje.

„My si necháváme všechno líbit, ale jakmile skončí ropovod Družba, končí naše rafinérie,“ má jasno Rajchl.

Odtud byl jen krůček k zastropovaným cenám energií.

Zastropování není podle PRO jen to, co vláda s velkou slávou oznámila.

„K ceně energie 9 Kč/kWh musíte přičíst další poplatky a jste na 11 Kč/kWh. A cena plynu? Tady udělala vláda Cimrmanovský úkrok stranou a jeho cenu po zastropování udává v kWh, ale my ji na faktuře máme za kubík. A tady to vychází na 32 Kč/m3, tedy kubík. Takže cena, kterou nemůže nikdo akceptovat,“ upozorňuje Rajchl na nesoulad v měrných jednotkách.

Větší problém ale podle Rajchla je, že zásoby nejsou a Evropa se připravuje i na občasné vypnutí energií.

„Když si přečtete v Německu noviny, vypadá to jinak, než u nás. Zavírají tam továrny, a to jsou na tom Němci lépe než my, mají větší kupní sílu. Zálohy se jim ale zvyšují až 25krát.“

To už se ale Jindřich Rajchl vrátil opět k parlamentní debatě Babiš – Fiala.

„V téhle situaci řekne pan Fiala, že otevřel jednání kvůli povolenkách. To ale nikoho nezajímá,“ upozorňuje.

„Já jsem člověk z businessu a pro mě je důležitý výsledek. On to otevře, všichni se mu v Evropě smějí a dobře vědí, že ze systému neodejde, že na to nemá odvahu,“ uzavřel téma povolenek Rajchl a pokračoval hodnocením mezinárodní situace.

„Vidím naivní výlevy našich představitelů. Lipavský napadne maďarského ministra, že jel jednat do Moskvy? Samozřejmě že musíme jednat,“ má jasno člen PRO a pokračuje dál ve velmi kritickém tónu směrem k naší zahraniční politice.

„To, že je Lipavský hlupák a nemohl by na ministerstvu dělat ani na vrátnici, to je přece jasné, to všichni vidí, že o diplomacii nic neví,“ je přesvědčen.

Největším problém ale podle něj je, že takovým lidem média kryjí záda.

Rajchl se poté dostal i k hodnocení vojenské situace v Evropě a shrnul, že výhrůžky ze strany EU směrem k Rusku jsou jen řeči a že na to unie vojensky nemá. Podle něj je v Evropě jediná bojeschopná armáda, a to je polská, všechny ostatní jsou pro smích. Připomíná mu to Západořímskou říši.

„Kdyby přišli barbaři s klackama, tak Evropu dobudou, protože není, kdo by ji bránil.“

Na řadu přišla i pomoc Ukrajině, kdy úsilí našich politiků a jejich projevy přirovnal k situaci v USA v době irácké invaze, kdy všichni politici horovali za zapojení mladých Američanů do války, ale když byli vyzváni k tomu, aby zapsali své syny, neudělal to téměř nikdo.

„Všichni před tím dokumentaristou, který je k tomu nabádal, utíkali,“ řekl Rajchl a pokračoval s tím, že v teple obýváků se mobilizuje snadno.

Následně vyzval naše politiky, aby na Ukrajinu poslali své blízké, nebo tam šli sami.

„Neposílejte tam cizí lidi umírat, jděte tam vy! Ať paní Pekarová řekne svému manželovi, ať tam jede bojovat. Ukažte nám, že nejste hrdinové jen na papíře. Pojďte nám to dokázat,“ vyzývá Rajchl vládnoucí politiky.

Rajchl se pak ještě vrátil k situaci v energetice a zmínil, že je na čase poslouchat zkušené experty a ne placené lokaje, kteří jen opakují to, na co mají pokyny.

„Buď si to včas uvědomíme, nebo dopadneme na dno.“

K ukrajinské krizi ještě dodal, že je třeba jednat.

„Donald Trump řekl, že je třeba ukončit válku a jednat o příměří. Nemůžeme čekat, že to skončí totálním vítězstvím jedné strany. Lipavský to nevidí, ale ten nevidí víc věcí.“

Pak ale opět přeskočil na energetiku a nebezpečí, které nám hrozí.

„Když si uvědomíme včas a začneme jednat a trvat na tom, aby se nás embargo na ropovod Družba netýkalo, když odejdeme z lipské burzy a systému povolenek a když krátkodobě zajistíme dodávky plynu z Ruska a dlouhodobě budeme podporovat české bioplynky, které nám mohou zajistit nemalou část spotřeby, máme šanci,“ je přesvědčený Rajchl.

Pokud si toto neuvědomíme včas, podle něj brzy na dno dopadneme. Pak drtivá většina pochopí, že byla obelhána, má jasno Rajchl, který zmínil i to, že PRO má odborníky, které Česko mohou z krize vyvést.

Na závěr se Rajchl ještě jednou zmínil o válce, a to v souvislosti s neuvěřitelně nízkou podporou 16 %, kterou měl svého času v USA prezident George Bush mladší.

„Pak přišlo 11. září, vyhlásil válku a popularita rekordně narostla. To je to, na co spoléhají naši současní politici,“ varoval.

„Oni vědí, že budou sbírat laciné politické body. Ta politika je naprosto nezodpovědná. Válka každým dnem eskaluje a je otázkou času, kdy se to zvrhne,“ dodal ještě.

Na závěr ještě předseda PRO uvedl, že každý, kdo si přeje mír, chápe, že je třeba ubrat plyn a začít jednat.

„Jednání není prohra, není to obětování Ukrajiny a můžeme teď vyjednat daleko víc, než třeba za půl roku,“ myslí si a pokračuje:

„Pokud jednání navrhuje Elon Musk, který patří k nejchytřejším na světě, tak to má hlavu a patu. On je na jiné inteligenční úrovni než Joe Biden, to vidí každý. Jinak by takové jmění nevydělal,“ je přesvědčen Jindřich Rajchl.

