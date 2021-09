Rakušan: Lidi přesvědčíme! Budeme ostří. Jsme dva, já a Bartoš

reklama

Úvodem se Rakušan vyjádřil k tomu, zda věří, že koalice Pirátů a STAN bude vítězná. „Mám návyk z komunálu, který říká, že když nevěříte tomu, že vyhrajete, tak vyhrát nemůžete. Já jsem se takhle pokoušel mluvit i k našim delegátům na našem úterním sněmu, kde se volilo nové vedení STAN a samozřejmě že věřím. Ten výkyv na jaře směrem nahoru byl extrémní, ten výkyv dolů je teď objektivní – nezastírám, že tam pád té koalice je, ale v naší zemi možná víc než kde jinde rozhoduje září, rozhoduje posledních 14 dnů a já doufám, že lidi přesvědčíme,“ podotkl Rakušan.

„Chyby v kampani určitě byly, bohužel i v nějaké novinářské setrvačnosti se o nich dočítáme teď, byť ta kampaň už vypadá úplně jinak. Za mě především někdy v červnu, to byl takový slabší měsíc, kde podle mě ten propad výraznější začal. My jsme se skutečně příliš věnovali – i já za sebe jako předseda STAN – komunikaci dovnitř té členské základny. Vysvětloval jsem jim lži o Pirátech, jakým způsobem na to reagovat v kampani a podobně a jako by nám trochu ujel ten vlak nějaké vlastní sebeprezentace, nějakého drajvu, jako bychom tam měli určité zaseknutí se v těch problémech, které se objevily. My jsme si k tomu sedli společně, ale také jsme udělali strategické změny v kampani, přizvali jsme i další lidi, kteří nám svým způsobem s tou kampaní pomáhají. Ale teď je můj dojem opačný,“ dodal Rakušan, že objíždí republiku, kdy vidí mnohem větší zájem o kampaň.

„Naše kontaktní kampaň je teď asi nejintezivnější ze všech stran, jak stačím sledovat na facebooku. Máme i výhodu dvojlídrovství, že s Ivanem Bartošem se dělíme třeba na jedné akci, týdně se někde setkáme, ale jinak objíždíme odděleně tu republiku a docela tím pokryjeme značný prostor. Máme připraveny nějaké hity, které úplně nechci prozrazovat, myslím si, že docela vtipnou formou ukážeme, jaké čtyři roky se tady vládlo, to nasadíme na tu úplně poslední část kampaně, kdy budeme tím originálním vozidlem jezdit za voliči,“ zmínil Rakušan, že Zemák to však nebude. „Budeme vtipnou formou ukazovat, že vláda je korupční. Náš autobus bude mít interiéry, kam se budou moci lidé podívat, a automobily, které nás budou doprovázet, taky. Bude to, řekněme, originální,“ podotkl.

V poslední fázi kampaně pak chtějí pravdivě a jednoznačně pojmenovávat příčiny společenského zmaru a chaosu, v němž se podle něj nyní nacházíme. „Asi si úplně nebudeme brát servítky. A myslím si, že ta kampaň v té gradaci, ať už té sebeprezentace, nebo pojmenování toho, proti čemu se teď vymezujeme v téhle společnosti, tak ta gradace přijde,“ sdělil, ale odmítl, že by mělo jít pouze o kampaň Antibabiš. „Chceme to roztáhnout věcně, v čem vláda selhala, protože to není jen Andrej Babiš. Podívejme se na Bečvu, jakým způsobem se vyšetřuje. Podívejte se, jsou tady systémová selhání státního aparátu, jak v téhle konkrétní kauze pracovala policie, zda pracovala důsledně. Jak pracovala inspekce životního prostředí, jak pracoval pan ministr Brabec, jakým způsobem stíhá pan ministr Havlíček dvě ministerstva,“ sdělil.

